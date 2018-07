v. Z., Nürnberg

Die Klasse 9b des Melanchthon-Gymnasiums Nürnberg macht in vier Wochen ihr Abitur. Aber es kann nicht Examensangst sein, was den Primaner Karl Schnell zu dem Versuch trieb; sich im Aktualitäten-Kino des Hauptbahnhofs durch eine Bombe das Leben zu nehmen. Er hatte gute Noten: zwei ausreichend warenseine schlechtesten, und auch sonst sucht man nach dem, was Lehrer, Eltern und Freunde zu sagen vermögen, vergeblich nach einem greifbaren Motiv. Er selbst liegt noch mit Brandwunden und eingebundenem Kopf in der Nervenklinik und ist nicht vernehmungsfähig. Zum Glück verbrannte die selbstgebastelte Gipsbombe mehr, als daß sie explodierte, nur einige der Nächstsitzenden trugen noch kleine Wunden davon, im übrigen war der Schaden gering. Auch das „Gift“, das er, um’sicher zu gehen, nahm – er hatte es selbst distilliert und hielt es für Zyankali –, war harmlos.

Oberstudiendirektor Walter Dietsch hat ein Gruppenbild der Klasse: es ist die Generation, die 1945 zur Oberschule kam und die jetzt für „reif“ erklärt werden soll. Karl Schnell hebt sich von den übrigen deutlich ab: nicht nur durch den Blick seiner, dunklen Augen, den breiten, starken Mund – auch seine Kleidung betont den Abstand. Der schwarze Pullover mit buntem Schal und Baskenmütze ist ein Stück Schwabing vor dem Hintergrund bürgerlicher Ordentlichkeit. Er las viel, Nietzsche und Dostojewskij vor allem, und er hatte eine Gruppe um sich gesammelt, mit der er heftig über den Existentialismus debattierte. Wenn man ihn während der Stunde bei heimlicher Lektüre ertappte; so war es Sartre oder Camus. Auch mit den Lehrern versuchte er, über seine Lieblingsschriftsteller ins Gespräch zu kommen, aber das führte nicht weit. Seitdem betrachtete er sie als „Philister“ und zog sich von der Schule innerlich zurück – nicht ohne wachsende Bitterkeit. Auch die Eltern, die ihn quälten, konnten ihm nicht helfen.

Über Sartre war Karl Schnell hinaus, behauptet sein bester Freund mit Nachdruck, er ging bereits seine eigenen Wege. Der Freund ist auch „Existentialist“. Man spürt die Bewunderung, die er für ihn hegt und die jetzt, nach der Tat, noch entschiedener geworden ist. „Das Problem der Wahrheit interessierte ihn nicht“, sagte sein Freund, „Gerechtigkeit nur insofern, als er ihr Fehlen in der Welt feststellte, Liebe lehnte er ab.“ Freude an der Natur sei ihm „eine Form verdrängter Erotik.“

Schnell habe nicht an Gott oder eine ordnende göttliche Kraft glauben können, beteuert sein Freund fast leidenschaftlich. Die Welt sei ohne-Sinn, und daher sei es sinnlos, zu leben. Und das sei, auch der Grund für die Tat – nicht persönliche Enttäuschung am Leben, wie er meint, sondern die Erkenntnis seines Unwertes. „Die Welt hatte ihm nichts mehr zu bieten“ ...

Der junge Karl Schnell, der sich einmal wünschte, Meteorologe zu werden, vereinsamte gewollt und ungewollt immer mehr. Die Spannung der Schule gegenüber wuchs, sie entlud sich noch in dem Abschiedsbrief, in dem er bedauert, nicht vier oder fünf seiner Lehrer mit sich nehmen zu können. Das zeigt die Heftigkeit seiner Auflehnung, und es wäre vielleicht zu billig, die Ursache nur in ihm selbst zu suchen. Gewiß hat das Melanchthon-Gymnasium eine ordentliche Atmosphäre und es tut, soweit überfüllte Klassen und der Mangel an Lehrkräfte es erlauben, sein Bestes. Aber die Tatsache bleibt, daß Karl Schnell in keinem seiner Lehrer fand, was man einen älteren Freund nennen konnte. Hatte man in der Schule, die er neun Jahre besuchte, nicht erkennen können, daß er gefährdet war? Wenn man es nicht erkannte, war die lehrende und menschliche Beziehung in Ordnung? War die Verbindung zum Elternhaus eng genug? Das sind Fragen, die Leiter und Lehrer sich mit allem Ernst zu stellen haben.

Jedenfalls darf man erwarten, daß sie in der Tat Karl Schnells nicht nur den schulischen Verstoß sehen, sondern die Not eines jungen Menschen, dem mit Takt und Kameradschaft wieder auf den Weg zu helfen, eine selbstverständliche Pflicht ist.