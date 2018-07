Inhalt Seite 1 — Wo die wahre Stärke liegt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Frauenbewegung ist eine ewige Bewegung, so konnte man es im Vorraum der Kieler Ostseehalle auf einem großen Spruchband lesen ... Und hätte man nicht zugleich die braven, netten Begrüßungsworte von drei Vorstandsdamen der schleswig-holsteinischen Frauenverbände gehört, so hätte der Ärger über zwei so suspekte Worte wie „Bewegung“ und „ewig“ sicher länger angehalten. Es gibt nach gewissen geschichtlichen „Epochen“ auch im Sprachlichen so etwas wie Takt, aber es ist offenbar nicht jedermanns Sache, das herauszuspüren, selbst wenn er sonst ein sehr taktvoller Mensch sein mag...

Die Spruchbänder hingen und die Reden wurden gehalten, weil in der Ostseehalle zu Kiel die Ausstellung Welt der Frau eröffnet worden war. Die schleswig – holsteinischen Frauenverbände hatten diese große Ausstellung arrangiert, die die ganze Halle und einen Zeltbau dazu füllte – ein neuer Beweis für die Initiative der Frauen dieses mit äußeren Reichtümern nicht so sehr gesegneten nördlichen Bundeslandes. Noch vor den Spruchbändern hatte auch der Titel der Ausstellung schon stutzig gemacht. Wie denn? Gibt es in dieser Zeit, da die Frauenemanzipation eine historische Kategorie und Lernstoff für den Geschichtsunterricht der Oberprima geworden ist, da die Gleichberechtigung die jungen Männer in der Straßenbahn dazu verführt, vor alten Damen nicht mehr aufzustehen – gibt es in solcher Zeit noch eine eigene, abgeschlossene „Welt der Frau“?

*

Die Antwort darauf mußte die Ausstellung geben (warum wurde sie übrigens so schnell – schon nach acht Tagen – wieder geschlossen, wo sie wirklich in den Einzelheiten so sehenswert war und wo jede Fachausstellung vier bis acht Wochen ihre Tore offen hält?). Sie zeigte, was junge Mädchen werden können, nämlich: Krankenschwester, Kindergärtnerin, Sekretärin, Kosmetikerin, Lehrerin, Ärztin, Richterin, Sozialarbeiterin, Bibliothekarin, Landwirtschaftselevin, und vor allem: Ehe- und Hausfrau. Freilich sind dies noch längst nicht alle Berufe, die einem Mädchen in Deutschland heute offenstehen (welchen Beruf, außer dem eines katholischen Geistlichen, kann sie eigentlich nicht ergreifen?), aber es waren offenbar alle, die die schleswigholsteinischen Damen für erstrebenswert hielten.

Nun zeigte die Ausstellung also zunächst, wie die Ausbildung in den einzelnen Berufen vor sich geht. Da konnte man zuhören bei dem Unterricht in Berufs- und Frauenfachschulen, zusehen beim Zubereiten von Rohkostsalaten, mit Kennermiene moderne Hühnerställe und neue Babybettchen besichtigen, dabeistehen, wenn Kindergärtnerinnen mit kleinen Mädchen und Jungen zu spielen begannen. Man blätterte in den Aufzeichnungen tüchtiger junger Mädchen, die sich ebensosehr mit der „Arbeit des Kleinkindes“ wie mit der „politischen Entwicklung in Ostasien“ beschäftigten. Man erfuhr durch große Karten, in welcher schleswig-holsteinischen Stadt man mit Hilfe einer Schule dies oder jenes werden konnte. – Für die besichtigenden Hausfrauen gab es Dutzende von Rezeptblättern, Vorschläge für die Vereinfachung des Haushaltes, Warnungen vor Leichtsinn mit elektrischen Geräten (sehr eindrucksvoll zeugten total verbrannte Decken und zwei durchgebrannte Fußböden von der Heimtücke eines allein gelassenen Bügeleisens).

Soweit die Fingerzeige zur Ausbildung. Damit nicht genug: Die Küche, die offenbar nach der beruhigend „reaktionären“ Auffassung der schleswigholsteinischen Frauenverbände immer noch der Hauptarbeitsraum der Frau ist (wenn auch nicht das Herz ihrer Welt), wurde in sehr moderner Ausführung gezeigt: auf den Laien wie ein Laboratorium mit geheimnisvoll und diskret brummenden Maschinen wirkend, fürchterlich weiß und sauber; man könnte sich vorstellen, daß sich selbst Sauerkraut geniert zu riechen, wenn es in einer solchen Küche gekocht wird. Es wurde aber von Fachkräften zugesagt, daß alles ganz einfach ist – und die herumgehenden Hausfrauen nickten dazu,

Von hieraus ist es erklärlich, daß in dem Zeltbau neben der Ostseehalle Firmen ihre Stände aufgebaut hatten, die ausschließlich dem Haushalt zugehörige Dinge anpriesen: von Tee und Honigbonbons bis zu neuartig gezackten Brotmessern.