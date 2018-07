H. v. V., Kairo, im Mai

Das vergangene Jahr war für die ägyptische Wirtschaft ein Jahr der Gesundung und der Stabilisierung.“ Mit diesen Worten leitet der Präsident des Verwaltungsrates der ägyptischen Nationalbank, Aly El Chamsi, seinen Jahresbericht ein. Er steht in einem erfreulichen Gegensatz zum Bericht des Vorjahres und zu den ungünstigen Voraussagen, die El Chamsi damals für 1953 glaubte abgeben zu müssen ...

Als Beweise kann der Nationalbank-Präsident folgende Tatsachen anführen: Die Preise im Innern sind stabil geblieben und eine Inflation konnte vermieden werden. Die Defizite der Außenhandels- und Zahlungsbilanz hatten in beachtlichem Umfang abgenommen und der Kurs des ägyptischen Pfundes im Ausland hat sich konsolidiert. Als erfreuliche Folge nahmen die Bankdepots zu, ein Zeichen geringerer Privathortungen, während die Vorschüsse der Zentralbank an den Staat abnahmen, da dieser einen großen Teil der angekauften Baumwollernte liquidieren konnte.

Diesen unleugbaren Verbesserungen der Finanzlage des Staates stehen ein Mangel an privater Initiative und eine starke Zurückhaltung bei Kapitalanlagen gegenüber, beides Momente, die durch die Beschränkung des Baumwollanbaues um 30 v. H. und die jeder Wirtschaftsstabilisierung anhaftende relative Depression allein nicht gerechtfertigt erscheinen. Ihre Erklärung hat sich Präsident Chami erspart. Es ist kein Geheimnis, daß die Unstabilität der politischen Lage im Innern wie im Äußern und die Befürchtungen stärkerer Eingriffe des Staates in die Privatwirtschaft schwer auf jeder privaten Initiative lasten und daher sich auch wenig ermutigend auf die Beteiligung des dringend notwendigen Auslandskapitals auswirken. Zu den Hemmschuhen einer größeren Aktivität zählt El Chamsi auch die gerade in letzter Zeit teils 50prozentigen Erhöhungen der Einfuhrzölle zum Schutz einer noch gar nicht vorhandenen heimischen Industrie. Er zitiert das Beispiel der westdeutschen Bundesrepublik, deren liberale Handelspolitik er für den erfolgreichen Wiederaufbau der Industrie und die Ausweitung des Außenhandels verantwortlich macht.

Die vorsichtige Durchführung der Agrarreform hat die befürchtete Minderung der landwirtschaftlichen Erzeugung vermieden. Von 188 000 bis jetzt beschlagnahmten Feddan (1 Feddan = 0,42 ha) wurden nur 17 000 verteilt. Weitere 97 000 gelangen im Laufe dieses Jahres zur Abgabe an Kleinbauern. Der Rest wird zu günstigen Bedingungen verpachtet oder in Eigenregie des Staates verwaltet.

Die Baumwollpolitik der Regierung bestand darin, die heimische Erzeugung zu vorher festgesetzten Preisen aufzukaufen und zu Preisen zu verkaufen, die sich an die Notierungen der New Yorker Börse anlehnten. So konnte der ägyptische Baumwollpflanzer mit einer festen Einnahme rechnen, während der Staat das Risiko der Schwankungen auf dem Weltmarkt für ihn übernahm. Aus der Saison 52/53 fand sich noch ein Restbestand von 3 400 000 Kantar in Regierungsbesitz vor, zu dem die neue Ernte mit etwa 7 Mill. Kantar hinzuzurechnen war. Bis Ende Februar waren bereits 8 Mill. Kantar verkauft; die Hoffnung erscheint berechtigt, daß die ägyptische Regierung mit einem wesentlich geringeren Restbestand als in Vorjahre in die neue Saison gehen wird.

Das Defizit der Außenhandelsbilanz ist (von 72 Mill. Ä£ in 1952) auf 37 Mill. zurückgegangen. Die Einfuhren, auf Grund starker Einschränkungen von Regierungsseite, beliefen sich auf 175 Mill. (gegenüber 217 im Vorjahre). Die Ausfuhren erreichten einen Wert von 137 Mill. gegenüber 145 in 1952. Dieser Wertminderung steht aber eine Zunahme der Tonnage entgegen, die bei der Baumwolle allein 1,7 Mill. Kantar ausmacht. Das Handelsdefizit gegenüber Großbritannien, früher dem besten Abnehmer ägyptischer Baumwolle, verbesserte sich von 23 Mill. in 1952 auf 85 Mill. im Vorjahre, während bei Westdeutschland eine Verschlechterung um 500 000 Ä£ auf 9 Mill. eintrat, von denen 3 Mill. durch harte Devisen abgedeckt werden mußten.

Die Zahlungsbilanz hat sich in gleicher Weise gebessert. Das Defizit von 1952 mit 55 Mill. Ä£ konnte auf 10 Mill. reduziert werden. Die Bestände an Gold und Devisen hatten Ende 1953 einen Wert von 265 Mill. Ä£. Allerdings sind hiervon 164 Mill. Pfund Sterling englischer Kriegsschulden in London blockiert, von denen jährlich nur 15 Mill. frei werden. Die Devisenlage Ägyptens zeigt, daß die für die Gründung der geplanten neuen Industrien notwendigen Anschaffungen von Maschinen und Ausrüstungen sich nur im Wege langjähriger Zahlungsbedingungen werden durchführen lassen und hierbei den unmittelbaren Erfordernissen der Produktion der Vorzug gegeben werden muß.