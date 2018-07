Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Geschäft der Hamburgischen Landesbank – Girozentrale –, Hamburg, die zu den größten Kreditinstituten in Norddeutschland gehört, hat sich 1953 weiter ausgedehnt. Der Gesamtumsatz ist gegenüber dem Vorjahr um 7 H. auf 32.2 Mrd. DM gestiegen. die Bilanzsumme um mehr als ein Drittel am rund 815 (602) Mill. DM. Außer der Einlagen-Zunahme um rund 35 v H. auf 437,5 – In Mill DM – sind an dem Zuwachs vor allem die aufgenommenen langfristigen Darlehen beteiligt mit nunmehr 188.6 und die umlaufenden Schuldverschreibungen mit 54,1. Andererseits stiegen Debitoren und langfristige Ausleihungen um rund ein Viertel auf 446,4- die Mittel sind entsprechend der lokalen Struktur in erster Linie der Schiffahrt, den Schiffbau sowie den Handel, Gewerbe und Handwerk zugeflossen. Auch das Wertpapiergechäft hat sich günstig angelassen, Nach Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen ist ein Betriebsüberschuß von 2.0 (2.6) ausgewiesen) davon erhält die Sichertheitsrücklage und das Land Hamburg je 1,0 Die Rücklagen haben sich auf 8,5 erhöht, so daß das haftende Kapital nunmehr 28,5 (27.5) beträgt. Bei der Öffentlichen Bausparkasse Hamburg. einer Abteilung der Bank, die selbständig bilanziert. wurden 1953 2042 Bausparverträge mit 22.1 Vertragstamme geschlossen. Damit hat sich die Zahl der Verträge auf 7739 und die Gesamtvertragssumme auf 107.5 erhöht. Auch das laufende Geschäftsjahr verlief Haber zufriedenstellend.

Die Öffentliche Bausparkasse Hamburg, eine Abteilung der Hamburgischen Landesbank – Girozentrale –, bat für das zweite Quartal dieses Jahres auf 140 Bausparverträge 2,031 Mill. DM zugeteilt. Damit haben die seit der Währungsreform erfolgten Zuteilungen, die sich auf rund 3200 Bausparverträge erstrecken, Insgesamt 52,288 Mill. DM erreicht. Die Leistung der Bausparer der öffentlichen Bausparkasse Hamburg hat sich im ersten Vierteljahr 1954 gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres um fast zwei Drittel erhöht.

Frankfurter Bank. Das 100 Geschäftsjahr der Bank. über das jetzt das Institut seinen Bericht vorlegte, hat eine Bilanzausweitung von 20 v. H. auf 241 Mill. DM gebracht Sie ist auf der Aktivaseite Im wesentlichen durch eine Erhöhung der lndustrieguthaben um 27 Mill. bedingt Da die Bank am dem bedeutenden Frankfurter Geldmarkt recht aktiv ist und sie weiterhin das Auslandsgeschäft sehr pflegt, muß sie ständig große Guthaben an allen wichtigen Plätzen des In- und Auslandes unterhalten. Die Mittel für diese Ausweitung wurden vor allem durch eine etwas stärkere Erhöhung der Einlagen beschafft, was bei im wesentlichen sonst gleich gebliebenen Bilanzansätzen auch zu einer Verbesserung der Liquidität führte Eine weitere wesentliche Veränderung ist bei den Wertpapierbeständen zu erkennen. Die Mittel, die die Kapitalerhöhung von 750 600 auf 6 Mill. DM brachte, wurden offenbar voll in steuerbegünstigten festverzinslichen Wertpapieren angelegt womit bereits eine Dividende von 5 v. H. gesichert ist, so laß nicht mehr allzuviel aus den Gewinnen der Bank hinzugefügt werden mußte, um die für 1953 vorgeschlagene Dividende von 3 1/2 v. H. zahlen zu kennen. Die inneren Reserven der Bank konnten erneut verstärkt werden. Alles in allem dürfte des Jahr 1953 für die Bank recht erfolgreich gewesen sein.

Der Geschäftsbericht dat Bayerischen Handelsbank, Bodenkreditanstalt, München, bemängelt, daß die Vorteile des Kapitalmarktforderungsgesetzes von der Öffentlichen Hand so stark in Anspruch genommen wurden, daß man gesprungen war, die Auszahlungskurse neuer Emissionen herabzusetzen, immerhin konnte die Bank den Kurs der fünfprozentigen Pfandbriefe bei 15 v. H. erhalten, ohne daß der Rückfluß 0.5 Mill. DM aberstieg. Diese Papiere gingen vornehmlich an Privatkundschaft, während der 5,5prozentige Typ von den Kapitalsammelstellen bevorzugt wurde Die 7 1/2 prozentigen Pfandbriefe hat man bis zur Klärung der Deckungshypotheken noch etwas zurückgehalten. Die Bilanzsumme hat sich 1953 um 26,5 auf 108,7 Mill. DM, der Pfandbriefumlauf um 23,3 auf 70 Mill. DM erhöht DM günstige Gechäftsentwicklung ermöglicht es, erstmals seit der Währungsreform eine Dividende, von 5 v. H. auf das AK von 3.5 Mill DM vorzuschlagen.

Die Pfälzische Hypothekenbank, Ludwigshafen/Rhein hat neue 5 und 5 1/2 %ige Pfandbriefe und Kommunalobligationen sowie 7 1/2 %ige Pfandbriefe zum Verkauf aufgelegt. Das 1888 gegründeie Institut hat im vergangenen Jahr Pfandbriefe und Kommunalobligationen im Betrag von 43 Mill. DM verkauft und damit seinen Umlauf an Schuldverschreibungen auf 121 Mill. DM erhoben können. In der Zeit vom 1 Januar bis heute wurden weitere Pfandbriefe und Kommunalobligationen im Nennwert von über 24 Mill DM abgerechnet, d. h. also mehr als die Hälfte des Gesamtabsatzes vom Vorjahr Die Bank erwartet für 1953 wieder einen befriedigenden Abschluß

Landeszentralbank von Hessen. Die Einlagen (eine Ausgleichsforderungen) bei dar Landeszentralbank von Hessen. Frankfurt/M., haben 1953 um 37,6 Mill. DM zugenomnen sie betragen am Ende des Jahres 475.7 Mill DM Dabei sind die Einlagen der Kreditinstitute am 381.8 (342,7) Mill. DM gestiegen, ausländische Einleger erhöhten sich am 31.4 (22.8) Mill DM. während andererseits öffentliche Verwaltungen auf 8,8 (9.3) Mill. DM leicht zurückgegangen sind Dienststellen der Besatzungsmächte liegen ebenfalls niedriger mit 31,6 (43,7) Mill. DM und sonstige inländische Einleger wenig verändert mit 18,5 (19.1) Mill. DM Die Bilanzsumme ist auf 547.1 (1952 : 513,4) Mill DM gestiegen. Unter Zinserträgen von 13,81 (18,63) Mill DM sind Zinsüberschüsse aus dem Kreditgeschäft mit 8.21 (12.23) Mill. DM stark zurückgegangen Die sonstigen Erträge sind durch Auflösung der sonstigen Rücklage“ in Hohe von 0,8 Mill. DM erhöht mit 1,67 (0,91) Mill DM ausgewiesen. Bei etwas höheren Aufwendungen von 9,99 (8.68) Mill. DM und niedrigeren Abschreibungen von 1.75 (2.18) Mill DM wird ein sehr viel kleinerer Reingewinn von 2,25 (7.50) Mill. DM ausgewiesen, hieraus werden lt. Statut 0,45 Mill DM der ges. Rücklage zugeführt, verbleibende 1.8 (i. V, 6.0) Mill. DM erhält das Land Hessen als 6 %igen Gewinnanteil est des im Alleinbesitz des Landes befindliche Grundkapital von 30 Mill. DM

Der Hannoverschen Landeskreditanstalt ist vom niedersächsischen Minister der Finanzen, Hannover, in Gemeinschaft mit dem Bundesminister für Wirtschaft, Bonn, die Berechtigung erteilt worden, 5 000 000 – DM 5 V. Pfandbriefe auszugeben, die unter der Bezeichnung „Serie 16“ ab sofort zum Kurse von 83 v. H. abgegeben werden. Der Emissionserlös dient tut Finanzierung des sozialen Wohnungsbaues auf dem Lande. Die Einführung der Pfandbriefe an den Börsen von Hannover. Hamburg und Frankfurt a.Main ist in Aussicht genommen Nach dem Ersten Kapitalmarktförderungsgesetz sind die Zinserträge von der Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbeertrag- und Kirchensteuer sowie von dem Notopfer Berlin befreit, Bei dreijähriger Festschreibung zum Zwecke des steuerbegünstigten Sparens können die Steuervorteile gemäß § 10 EStG in Anspruch genommen werden, wodurch eine erhebliche Verbilligung des Kaufpreises eintritt. –