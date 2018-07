Dem Schöpferischen nachzuspüren, erfordert eine gedankliche Methodik oder eine Intuition von hohen Graden. Beide Möglichkeiten stehen uns offen, um etwas von seinem Mysterium zu erfahren oder nachzuerleben:

Dorothy L. Sayers: Homo Creator (L. Schwann Verlag, Düsseldorf, 9,80 DM)

versucht es auf dem ersten Wege. Sie glaubt das Wesen des schöpferischen Menschen in der Dreieinigkeit von Idee, Formkraft und Geist zu finden und erblickt hierin zugleich ein faßliches Abbild vom Wesen göttlicher Trinität, wie es die Kirche verkündet.

Ob ihre Methodik angesichts einer so komplexen Aufgabe zulänglich ist, mag man sich fragen, wenn sie bereits eingangs erklärt, sie werde sich auf eine Untersuchung am „Geist des schöpferischen Schriftstellers“ beschränken, weil er ihr „vertrauter“ sei, und – „weil ich dadurch die Verwirrung vermeide, die durch eine Menge von Sätzen, die mit ‚und‘ und ‚oder‘ beginnen, entsteht“. Wie schön, daß sie uns vor solcher Flickarbeit bewahren will. Nur scheint mir, daß man kästchenweise allenfalls ein Kreuzworträtsel, nicht aber ein profundes Problem lösen kann, das (unbeschadet der Sicht) nach Erkenntnis und Griff in seinem einzig möglichen Kern verlangt. So einfach, daß man sich da mit einem „mutatis mutandis“ aus der Verlegenheit hilft, wie sie es tut, geht es nicht. – Im wesentlichen hat die Verfasserin ihr Buch damit selbst charakterisiert und man braucht ihr nebenher nur noch eine gewandte, ziemlich selbstbewußte und bisweilen pointiert unterhaltsame Feder zu attestieren. – Daß die Übersetzerin Lore Zimmermann unentwegt vom „Schriftsteller“ spricht, wo es hier doch wohl „Dichter“ heißen müßte, verbessert die Lektüre nicht.

Eben diesen Dichter lassen wir nun mit seiner Intuition zum gleichen Thema zu Worte kommen. Es ist der Däne

Paul La Cour: „Fragmente eines Tagebuches“ („Bücher der Runde“ – Herausgeber: Gerhard Bahlsen – bei Georg Kurt Schauer, Frankfurt).

Schon der Titel zeugt von jenem bescheidenen inneren Maßhalten, mit dem er seine Aufgabe vor dem Erhabenen begrenzt. – Poesie im Sinne des Eros ist ihm das schöpferische Mysterium, und er sagt: „Ich spreche von der Poesie, versuche jedoch nicht, sie dir zu erklären. Ich kenne sie nur in einer Ahnung, denn sie gibt sich uns mit abgewandtem Haupte hin, damit wir ihre Züge nicht erforschen sollen,“ Aber ist es nicht, als ob eben dies Unausgesprochene etwas von ihrem Geheimnis lichte? Seine Worte, die so schlicht sind, machen alles durchscheinend und, obschon er eigentlich nur vom Gedicht als stofflicher Grundform ausgeht, schreitet er darin den ganzen Kreis des Schöpferischen aus, und immer ist es, als halte er mit stiller Hand die Schale des Glaubens unter dieses Opfer, das sich hier nach unerforschlichem Ratschluß vollzieht. „Den Schmerz der Leere als eine Herausforderung an den Geist zu erleben, ist die tiefste Voraussetzung des Menschen.“

Ein „Fragment“ nennt der Dichter,-was ihm mit den reifenden Jahren an Gedanken und Einsichten zuwuchs. Das Geheimnis liegt in der inneren Komposition, und sein Buch ist so sichtlich Ausdruck einer einzigen lebentragenden Idee, daß man ihm Schönheit und Gültigkeit wie einem antiken Torso zusprechen dürfte, wäre es auch noch ungleich lockerer in der Form. Günther Thaer