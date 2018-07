Inhalt Seite 1 — Der Trost der Dichtung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Bergengruen

Wir veröffentlichen Absätze aus einem Vortrag, den Werner Bergengruen auf der Tagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Hannover zu dem Thema „Trost oder Beunruhigung in der Dichtung“ gehalten hat. Bergengruens Vorredner war der Berliner Schriftsteller G. Birkenfeld gewesen. Er hatte einige Regeln zum Zeitroman vorgetragen. Bergengruens Antwort darauf zeigt, daß der echte Dichter keiner „aktuellen Regeln“ bedarf – soweit sie richtig sind, sind sie ein selbstverständlicher Bestandteil der Gesetze des Dichtens.

Das Beunruhigen gehört zum Metier des schreibenden, des dichtenden Menschen. Was ist die Erschütterung, die von aller Kunst bewirkt wird, denn anders als ein Aufstören des Menschen aus seinen trüglichen Sicherheiten?

Der Beruhigte bedarf keines Trostes, ja, er ist eigentlich der Tröstung nicht einmal würdig.

Man sagt mir nach, Trost und Geborgenheit spielten in dem, was ich schreibe, eine Rolle. Ich bestreite das nicht. Aber wie oft muß ich mir auch sagen lassen, ich gäbe meine Stimme der Schwermut, ich hätte eine fatale Neigung zu beklemmenden, düsteren, makabren Stoffen, ich ginge hierin bis an die Grenze des Erträglichen, ja, bisweilen überschritte ich sie ...

Dieser Tage habe ich zufällig irgendwo ein Wort Dantes zitiert gefunden. Es hieß da etwa, Trösten sei eine schwere Kunst; nur wer aus Überwindungen komme, der könne sie üben. Es drückt sich hier die uralte Erfahrung aus, daß es keinen wahren Trost und keine wahre Zuversicht gibt als die, die aus den Verzweiflungen der allerdunkelsten Nacht, ja, die aus dem Abgrund der Hölle ans Licht geholt worden sind.

Ist überhaupt ein gebrauchsfertig daliegender Trost denkbar? Und wenn er daliegt, kann er dem Leidenden eingeflößt werden wie ein Arzneitrank dem unbeweglich daliegenden Patienten in der Klinik? Ist nicht vielmehr die Voraussetzung des Getröstetwerdens die, daß der Trostbedürftige die Hand nach dem Trost ausstreckt? Und liegt in dieser Bewegung nicht eigentlich schon die Tröstung beschlossen? Denn wer die Kraft findet, nach dem Heilenden zu greifen, der ist ja nicht mehr wehrlos seinem Leiden preisgegeben. Das heißt also, eine mechanische Tröstung, eine Tröstung rein von außen her, ist nicht vorstellbar.