Die Frage der ehelichen Gleichberechtigung von Mann und Frau strebt ihrer Lösung entgegen. Damit wird eine Auseinandersetzung zunächst in der Gesetzgebung beendet, die seit Jahrzehnten anstand, aber erst eine gewisse Reife brauchte. Sie kann jedoch auch der Beginn einer weiteren Entwicklung sein, zumal der Einfluß der Frau über das Private hinaus mehr und mehr in das öffentliche Leben eindringt.

Ein Gebiet, das wir uns heute ohne Mitwirkung der Frau nicht vorstellen können, ist die berufliche Arbeit. Berufliche Beschäftigung im Haushalt, in der Landwirtschaft und in den Pflegeberufen gilt von jeher als Arbeitsfeld der Frau. Doch leiden gerade diese typischen Frauenberufe sei: Jahren unter erheblichem Nachwuchsmangel. Das „Bienen“ befriedigt die Frau längst nicht mehr, nachdem sie in zwei Kriegen ihre Eignung für ganz andere berufliche Anforderungen bewiesen hat. Außerdem begünstigt der technische Fortschritt die Ausbreitung der Frauenarbeit. So haben sich Textilindustrie und Bekleidungsgewerbe fast ganz auf Frauenbeschäftigung eingestellt. Vor allem siedelt sich die Frau in den Büros an, wo die Bedienung von Schreibmaschinen, Fernschreiber und Telefon zum beruflichen „Vorbehaltsgut“ der Frau gehört.

Die vielseitigen Möglichkeiten, beruflich tätig zu sein, ändern auch, wie man so schön sagt, das soziale Antlitz der Frau, wobei – je nach der Art der Tätigkeit – Lippenstift und Puderdose in den „Werkzeugkasten“ gehören. Die grundsätzliche Einstellung zur Berufsarbeit hat sich geändert. Galt sie. noch für eine Haustöchter der bürgerlichen Epoche als unpassend, so ist jetzt die weibliche Er-Werbetätigkeit gesellschaftsfähig geworden, oder, ehrlich gesagt, einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und oft muß die arbeitende Frau ein härteres Los als der Mann tragen. Das Leben einer Witwe, die den Lebensunterhalt für ihre Kinder nur durch den Arbeitsverdienst sichern kann, zerreibt sich zwischen Beruf, Hausarbeit und Kindererziehung.

Über fünf Millionen Frauen üben im Bundesgebiet eine Berufstätigkeit aus. Das ist rund ein Drittel aller Arbeitnehmer. Die deutsche Wirtschaft räumt den Frauen diese große Zahl von Arbeitsplätzen ein, weil sie für das Angebot weiblicher Arbeitskraft ständig Bedarf hat. Obwohl sich vielfach die Arbeitsgebiete zwischen Mann und Frau scheiden, gibt es doch Überschneidungen, bei denen Frau und Mann in harte Konkurrent geraten können. Im allgemeinen beherrscht aber noch der Mann das berufliche Gelände. Bereits bei der Berufsausbildung haben die Frauen das Nachsehen. Von den 642 anerkannten Lehr- und Anlernberufen sind nur 19 für weibliche Lehrlinge und 52 für weibliche Anlernlinge vorgesehen. Gewiß mag es – vor allem im Handwerk – mancher Frau gelingen, einen typisch männlichen Beruf zu ergreifen und sogar die Meisterwürde zu erwerben. Immerhin kommt es uns vor, als habe sich die „Schornsteinfegermeisterin“ in ihrem Drang nach Höherem etwas verstiegen ...

Die grundsätzliche Einstellung der Betriebe zur Frauenarbeit tendiert doch dahin, für die Berufsausbildung weiblicher Kräfte nicht allzuviel zu investieren. Wohl jedes Mädchen strebt nach der Erfüllung des natürlichen Berufs: Hausfrau und Mutter zu werden. Die wirtschaftlich notwendige Erwerbsarbeit dient meist nur zur Überbrückung der Zeit bis zur Heirat. Und die verheirateten Frauen, die ihre Berufstätigkeit fortsetzen, wollen oder können nicht auf den Verdienst verzichten, der oft zur finanziellen Entlastung des Haushalts beiträgt. Als Lebensziel gilt ihnen aber der Beruf nicht, der andererseits den Mann erfüllt und ihm die Möglichkeit gibt, den Frauen männliche Arbeitsgebiete durch sorgfältige und langwährende Berufsausbildung zu erschließen. Das hat wiederum eine Begrenzung der sozialen Stellung im Beruf zur Folge.

Damit erschöpft sich jedoch das Problematische an der Frauenarbeit keinesfalls. Nicht wenige Frauen erbringen von sich aus durch Studium oder Fachschulbesuch, durch Titel und Berechtigungen den Nachweis einer abgeschlossenen Ausbildung für einen mittleren oder höheren Beruf. Auch hier gibt es einige Berufsrichtungen, die von vornherein den Frauen offenstehen. Wer darauf bei der Berufswahl Rücksicht nimmt, hat keine Not, den erstrebten Arbeitsplatz zu finden. Handelslehrerinnen, weibliche Dipl.-Kaufleute, technische Assistentinnen, Kindergärtnerinnen und ähnliche Berufe sind gefragt und gelten teilweise als Mangelberufe.

Dagegen haben es die Vertreterinnen anderer Berufe, die Juristinnen etwa, Medizinerinnen, Chemikerinnen, Architektinnen und Volkswirte schver, überhaupt eine bescheidene Anfangsstellung, geschweige denn einen Posten mit gehobener oder leitender Tätigkeit zu erlangen. Die Leiterin der Frauenabteilung in der Zentralausgleichstelle für Arbeitsvermittlung, Köln-Mülheim, die sich eifrig, aber mit wenig Erfolg bemüht, den Bewerberinnen gehobener Frauenberufe zu einem Arbeitsplatz zu verhelfen, hat die Ursachen untersucht: Zunächst deckt sie die Dürre des Arbeitsmarktes für gehobene Frauentätigkeit auf. Der Stellenmarkt von vier großen Zeitungen bietet an einem Wochenende 222 gehobene und leitende Stellen an. Davon sind nur 23 für weibliche und 13 für weibliche und männliche Bewerber geeignet.