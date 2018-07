Niedersachsens allseits beliebter Ministerpräsident, Hinrich Wilhelm Kopf, war am vergangenen Sonntag nicht umsonst nach Hamburg gekommen. Er konnte unmittelbar nach dem Schlußpfiff seinen elf Landsleuten vom Hannoverschen Sportverein 1896 zu ihrem Siege in der deutschen Fußballum so größer, als man allgemein doch dem Titelverteidiger, dem 1. F. C, Kaiserslautern, mit seinen fünf Nationalspielern die größeren Aussichten eingeräumt hatte. In Anbetracht der fast wie an einem laufenden Band im letzten Spieljahr von den Hannoveranern gezeigten glänzenden Leistungen hatte man allerdings immer mit einem knappen Ergebnis (zugunsten der Walter Elf) gerechnet; daß sich die Lauterer aber nun mit einer l :5 Niederlage auf dem Heimweg machen mußten, dürfte kaum einer vorausgeahnt, geschweige denn vorausgesagt haben. Es war eine Sensation ersten Ranges, wie diese Mannschaft in der zweiten Spielhälfte glatt zusammenbrach und gegen das außerr gewöhnlich selbstsichere Spiel der Niedersachsen einfach nichts auszurichten vermochte. Die 75 000 Zuschauer standen vor Überraschung, aber auch vor Freude über das forsche Drauflosstürmen der Hannoveraner einfach Kopf! Wie ist das Ergebnis wohl zu erklären? Uns möchte scheinen, daß das Gefühl, nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen zu haben, die Hannoveraner

