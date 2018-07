mz., Bruchhausen-Vilsen

Sollten Sie es zur Zwangsräumung kommen lassen, haben Sie sämtliche damit verbundenen Kosten zu tragen“, schrieb der Fleckensdirektor Appelhoff aus Bruchhausen-Vilsen, Grafschaft Hoya, kürzlich an den Flüchtling und Spätheimkehrer Louis Wagner.

Louis Wagner, der 1949 aus russischer Gefangenschaft entlassen wurde, floh im Jahre 1950 mit seiner Frau und zwei Kindern aus der Ostzone, weil er sich als Erfassungskontrolleur beim Landratsamt geweigert hatte, abgabesäumige Bauern zur Bestrafung zu melden und nun der eigenen Bestrafung entgehen wollte.

Um die Unterkunftsschwierigkeiten zu überbrücken, stellten die Eltern Wagner ihrem geflüchteten Sohn und seiner Familie einen Wohnwagen zur Verfügung. Im Februar 1953. wurden Wagners Zwillinge geboren. Sie wohnten nun zu sechs Personen in ihrem vier Meter langen Wohnwagen, der in dem Barackenlager „Maidenlager“ aufgestellt war. Die Bitte um Zuweisung einer Wohnung konnte bisher von der Gemeinde nicht erfüllt werden.

Vor einigen Wochen bekam nun Herr Wagner eine Aufforderung des Kreissozialamtes dieses Landkreises, er müsse das Lager verlassen, da dort nur Baracken, aber keine Wohnwagen stehen dürften. Der Kreis wies ihm gleichzeitig den zuständigen Halteplatz für Wohnwagen an: einen Sandweg an einem Wäldchen, der als Lagerstelle für durchziehende Zigeuner gedacht ist. Auf die Bitte Wagners, man möge ihm doch gestatten, seinen Wagen hinter den Baracken aufzustellen, da er mit seinen kleinen Kindern auf Wasser- und Lichtversorgung angewiesen sei, wurde ihm erwidert, bei einer kürzlichen Besichtigung des Lagers hätten Vertreter des Bundes angeordnet, die Wohnwagen müßten aus dem Lager entfernt werden. Im übrigen habe die Gemeinde das Grundstück „Maidenlager“ an die Grafschaft Hoya verpachtet, und die dürfe es lediglich zur Unterhaltung des Barackenlagers benutzen.

Natürlich hat der Flecken Bruchhausen-Vilsen das Recht, über sein Areal nach eigenem Ermessen zu bestimmen. Er wird ganz gewiß auch spezielle Gründe für seine Entscheidung haben, die noch stichhaltiger sind, als ästhetische Erwägungen über die Reinerhaltung des Barackenstils im Luftkurort Vilsen.

Louis Wagner, der bisher vergeblich auf ein Flüchtlingsdarlehen und die Heimkehrerentschädigung wartete, um eine neue Existenz aufzubauen, wird also mit seinen kleinen Kindern an einen einsamen Waldweg ziehen müssen, wo es weder Wasser noch Licht, noch Nachbarn gibt. Nur zuweilen fahrendes Volk.