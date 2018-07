Die Bankenwelt ist sich noch keineswegs darüber im klaren, ob die Diskontsenkung vom 19. Mai richtig war oder nicht. Nach, den Schulregeln der Währungspolitik setzt man den Diskont höher, wenn „zuviel Geld“ vorhanden ist, um die Kreditaufnahme bei den Banken, die in der Regel zu einer Geldschöpfung führt, schwerer zu machen. Andererseits senkt man den Diskont, wenn man die Wirtschaft anreizen will, sich zu verschulden und mehr Geld anzulegen. Nun, niemand kann im Augenblick behaupten, daß es an Geld mangelt oder daß die Wirtschaft eines Anreizes bedürfe.

Im Gegenteil: der Geldmarkt ist (seit über einem Jahr) so flüssig daß die Banken Sorge haben, wie sie die bei ihnen liegenden Gelder möglichst nutzbringend anlegen können. Sie bringen schon lange keine Wechsel mehr zu den Landeszentralbanken, sondern sie behalten sie, möglichst bis zum Verfallstag, im eigenen Portefeuille. Vorratswechsel, langfristige Exportfinanzierungswechsel der AKA und u. a. Schatzwechsel der öffentlichen Hand bleiben ebenfalls als günstige Geldanlage bei den Geschäftsbanken. Im Zentralbanksystem befindet sich von all diesen Geldmarktpapieren heute kein Stück. Die Sätze für Tägliches Geld liegen unter der Bankrate. Monatsgeld können sich die Banken ebenfalls billiger und einfacher besorgen, als dadurch, daß sie Wechsel diskontieren. Auch sind keine Anzeichen dafür vorhanden, daß die Flüssigkeit in der nächsten Zeit abnimmt. Über dem Geldmarkt hängt vielmehr eine „Lawine“ von mehr als 5 Mrd. DM an öffentlichen Geldern, die – wenn die Kassenlage des Bundes und der Länder wieder etwas angespannter werden sollte – mit großen Teilen herunterkommen muß, um die Verflüssigung noch zu erhöhen ...

Was kann in dieser Situation eine Diskontsenkung nützen? – Gar nichts: denn wenn sie überhaupt einen Einfluß auf die Geldausstattung hat, so geht sie „nach der falschen Seite“, nämlich in Richtung auf eine weitere Verflüssigung des Geldmarktes. Allenfalls. könnte man sagen, daß die Notenbank, durch die Diskontsenkung ihre Sätze an diejenigen des Geldmarktes anpassen möchte. Insofern wäre die Diskontsenkung, als „Bestätigung“ der Kreditmarktlage, „richtig“; als „konjunkturpolitisches Senkungsmittel“ freilich hat sie keine Geltung.

In England, wo man sich vergangene Woche ebenfalls zu einer Diskontsenkung entschloß, sind ähnliche Stimmen laut geworden. So schreibt der „Economist“: Niemand werde davon profitieren, wenn es sich erweise, daß die Bank einen Anreiz für Ausgaben gegeben habe, die sich das Land nicht leisten könne.

Warum hat man sich nun aber doch bei uns zu einer solchen Politik entschlosesn? Die Engländer haben hierfür Gründe, die mehr im außenwirtschaftlichen Bereich liegen. Bei uns treffen sie nicht zu; hier glaubt man vielmehr, man könne das Geld aus sehr kurzfristigen Anlagen in eine langfristige Anlage treiben, indem man die Geldmarktanlage immer weniger rentabel gestaltet. Nun, „rentabel“ ist sie schon heute nicht, seitdem die Banken ihrer Großkundschaft keine „grauen“ Habenzinsen mehr berechnen. Selbst sehr große Beträge, die mit Kündigungsfristen von zwölf Monaten und darüber bei den Banken unterhalten werden, bringen nur 4 v. H., von denen noch die Steuer bezahlt werden muß. Bei kleineren Beträgen und Anlagen bis zu drei Monaten geht die Verzinsung bis zu 2 1/2 v. H. zurück, wobei auch diese Zinsen der vollen Steuer unterliegen. Das steht aber in gar keinem Verhältnis zu dem, was sich auf dem Kapitalmarkt erreichen läßt.

Die 7 1/2 % Bayernanleihe von 1954 wurde im März von den Banken zu Bedingungen angeboten, die einer Effektivverzinsung von 6 1/4 v. H. entsprachen. Trotz dieses erheblichen Gefälles aber ist das Geld damals nicht in den Kapitalmarkt geflossen. Seit einigen Wochen ist das allerdings anders: der Rentenmarkt hat sich gefestigt, die Kurse haben leicht angezogen, die Effektivverzinsung ist geringer geworden. Man spricht schon wieder davon, mit neuen Obligationen und Anleihen an den Markt zu gehen, wobei die Hoffnung besteht, Papiere zu 7 1/2 v. H. mit einem Ausgabekurs von 98 v. H. placieren zu können. Bahnt sich hier ein echter Umschwung an, der durch die Diskontsenkung und der zwangsläufig folgenden neuen Habenzinsenregelung zu beschleunigen wäre? Bildet sich jetzt im Rentenmarkt eine tragfähige Basis, auf der sich ein gesunder Aktienmarkt aufbauen kann? Ist dies der Fall, dann geht die Rechnung auf. Die Banken könnten daran denken, ihrer Kundschaft nahezulegen, alte Kredite durch Aufnahme langfristiger Mittel oder durch Kapitalerhöhungen abzulösen. Es würde endlich der Prozeß der Verkürzung der Bankbilanzen eingeleitet werden, und der reichlich hohe Kapitalzins käme ins Absinken. Wir wären der Lösung des Kapitalmarktproblems wesentlich näher.

Die äußeren Voraussetzungen liegen günstig; deshalb mußte der Schritt gewagt werden. Er durfte aber auch gewagt werden, denn schließlich läßt sich eine Diskontsenkung notfalls auch wieder korrigieren, wenn sie sich als verfehlt erweisen sollte. Aber dazu braucht es keinesfalls zu kommen, wenn man es nicht bei der Diskontsenkung allein bewenden läßt, sondern die günstige Situation zum Anlaß nimmt, das Kapitalmarktproblem schnell einer endgültigen Lösung entgegenzu führen. Waldemar Ringleb