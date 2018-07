Es ist gar schön von einem großen Herrn...“, das heißt: von einem gut gehenden Theater, von Zeit zu Zeit ein Experiment zu wagen. Die drei Versuche, die der Essener Intendant Dr. Karl Bauer während dieser Spielzeit auf der Probebühne öffentlich wagte, waren echtes „Studio“. Welche Möglichkeiten solch praktische Werkstättenforschung im Theater hat, das lehrten die Essener Themen. Zwei frühe Einakter von Tennessee Williams zeigten als literarhistorischer Rückblick, daß auch der Meister des internationalen Reißers einmal Anfänger war. Die Diskrepanz zwischen einem guten Hörspiel von Günter Eich und seiner Umsetzung auf die dreidimensionale Szene durch H. D. Kenter war dann aufschlußreich für beide: für das Theater, das seine Eigengesetzlichkeit verteidigen muß, und für den Funkautor, dem sich die Bühnenform als neue Forderung stellte. Der dritte Studioabend machte jetzt mit einem neuen deutschen Autor bekannt. Sein Schauspiel heißt „Licht aus Savoyen“. Es stammt von Konrad Winkler und wird noch in diesem Monat auch in Heidelberg aufgeführt werden.

Das Thema ist dramatisch. Die französische Regierung will die Bewohner eines Gebirgsdorfes in Savoyen umsiedeln in die Ebene, weil das Dorf einer großen Talsperre weichen soll. Der Staat möchte aus den Wasserkräften Hochsavoyens elektrisches Licht für die nordfranzösischen Provinzen gewinnen und erwartet von den Savoyarden Gehorsam. Diese jedoch verteidigen ihren Heimatboden im Bewußtsein angestammter Freiheit und fordern, daß ihr Heimatgefühl als göttliches Naturrecht respektiert werde. Der Autor will an diesem Beispiel die Antithese von Natur und Technik, von göttlicher Ordnung und menschlicher Satzung anschaulich machen. Er will kein „Zeittheater“, also kein temporäres Problem dramatisieren, sondern möchte einen „ewigen“ Gegensatz in zeitnaher Ausprägung zum Erlebnis des Menschlichen verdichten.

Der dramaturgische Ansatz ist gut, die Fähigkeit Winklers, Charaktere als Spannungsfaktoren einander gegenüberzustellen, ist bemerkenswert. Nach einer packenden Exposition wirkt der dramatische Kulminationspunkt jedoch matt, und in der Durchführung kippt das Stück ins Private um. Die Bauern haben schließlich keine anderen Argumente als ein aufgepappt anmutendes Brauchtum und – Gewalttaten. Auch „der Staat“ und seine Diener werden simplifiziert mit zeitgängigen Vokabeln, Auf der dritten Ebene, wo sich die Tochter des resistenten Bürgermeisters und der Ingenieur, der die Talsperre als Lebenswerk ausführt, als Liebende treffen und der Konflikt gelöst werden müßte, werden bei Winkler nur Worte gewechselt, bis sich die Tochter mit einem Theatercoup für den verfolgten Vater opfert. Das Erlebnis der Tragik bleibt aber ebenso aus wie die Lösung eines Problems, das heute in solch politischer Zuspitzung nicht tragisch, sondern praktisch gestellt werden sollte. Ein angedeutetes Nebenmotiv, daß es sich der Staat nämlich zu leicht macht und die Gebirgler in die Ebene, anstatt mit größeren Kosten in der Nähe des Stausees ansiedeln will, es wird vom Autor nicht durchgeführt, obwohl von hier aus die Anklage gegen den „Staat“ erst einigermaßen überzeugend motiviert werden könnte. Auch sprachlich gibt Winkler mehr naturalistischen Dialog als Ansätze einer Dichtung.

Wenn die Essener Uraufführung nicht ohne Eindruck und Widerhall blieb, so war viel dem verdichtenden Regisseur Gerhard Reuter und den Darstellern zu danken. Johannes Jacobi