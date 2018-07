Inhalt Seite 1 — Genfs Paläste wurden Festungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Genf, im Mai

In der weltberühmten Völkerbundskneipe Bavaria in Genf sehen die Karikaturen von Politikern, die einstmals – es ist nicht so lange her – die Weltgeschichte nach einem furchtbaren Kriege zu dauerndem Frieden geleiten wollten, Porträts von Stresewann, Briand, Lord Balfour, Austin Chamberlain, Giuseppe Motta und andere auf Russen, Franzosen, Deutsche, Engländer, Amerikaner, und viele Asiaten herab, die nachmittags und abends die gemütlichen Säle der Brasserie füllen.

Ist die Völkerbundszeit mit ihren Sessionen und Komitees wiedererstanden? Jene Epoche, da die „Großen“ ihrer Zeit miteinander bei Münchner Bier oder Whisky plauderten, Dr. Benesch hier alltäglich seinen Tee trank, Robert Cecil sich mit Fritjof Nansen oder Titulescu unterhielt. Keiner der „Großen“ von heute hat sich bis jetzt ins Menschengewühl der Straßen oder in die „Bavaria“ gewagt, selbst Anthony Eden nicht, dessen Karikatur, von ihm unterzeichnet, an der Wand der Kneipe hängt. Die Großen haben keine Zeit, und hätten sie diese, so blieben sie dennoch wohlverschanzt in ihren Festungen, zu denen die Villen und Hotels der Delegationen geworden sind. Sie durchfahren in mächtigen Autos, von Polizeiautos eskortiert, die Straßen – Russen und Chinesen gar In kugelsicheren Panzerwagen und mit herabgelassenen Vorhängen.

Das im Vergleich zu den Sessionen des Völkerbundes so andere Gesicht der Genfer Konferenz hat den Genfer Behörden kein geringes Kopfzerbrechen verursacht, zumal sie in die große Saison fiel, da Genf von Fremden aller Länder überfüllt ist. Ein besonderes Moment wurde zum großen Hindernis, ein Moment, das die alten Großmächte zumindest in bezug auf ihre Logierung nicht kannten: das Prestige. Es gab langwierige Verhandlungen mit entrüsteten Ablehnungen und unerfüllbaren Forderungen, bis endlich sowohl die sowjetrussische wie die chinesische und nordkoreanische Delegation – Russen und Chinesen noch insgeheim gegeneinander wetteifernd – mit ihren Quartieren einverstanden waren. Nicht genug damit mußte zum Beispiel die vom Genfer Staatsrat de Senarclens zur Verfügung gestellte Villa Châtillons in Genthod (einige Kilometer von Genf) umgebaut werden, bis die Räume inklusive Schwimmbad und Wintergarten genügten. Thurgauische Soldaten und Genfer Polizisten machen dort die Runde, dürfen aber die Innenräume nicht betreten, in denen russische Geheimagenten wachen. Scheinwerfer beleuchten vom Einbruch der Dunkelheit an die Besitzung und ihre Grenzen. Dennoch schläft Molotow nicht dort, sondern meist in der Villa Blanche, gegenüber dem alten Gebäude der Ariana in der Avenue de la Paix, die eigentlich Lettland gehört. Die Arbeits- und Konferenzsäle der Russen aber befinden sich im Hotel Metropole, das – wiederum aus Prestigegründen – zu einem Luxushotel mit nagelneuer Küche umgebaut werden mußte (Kostenpunkt 180 000 Frcs). Ein französischer Koch und 60 Angestellte wurden mit Lichtbildlegitimationen versehen, sogenannte „Sekretäre“ wachen in allen Korridoren und Stockwerken. Auf dem Gebäude weht die rote Fahne mit Hammer und Sichel, und vor ihm parken die 17 von den Sowjets mitgebrachten Wagen, die Zys, Zim, Pobieda und Mokvitch. Das der Stadt Genf gehörende Hotel wurde mit kostbaren Bildern aus Genfer Museen ausgestattet. Ebenso die Residenz Molotows in Genthod.

Die Russen brachten Unmengen zollfrei eingeführten Lebensmittel, besonders Lachs, Kaviar und Wodka mit, doch klagt der Barmann des Hotels über schlechte Geschäfte, da kaum jemand Zutritt hat. Die Chinesen haben sich nach langem Hin und Her für die Villa Mont-Fleury in der Gemeinde Versoix entschieden. Auch sie mußte mit einem Aufwand von 100 000 Frcs umgebaut werden. Auch Wagen voll Möbel wurden angefahren, da die vorhandenen den verwöhnten Gästen nicht genügten. Für den Wintergarten wurden Blattpflanzen, Hortensien und Azaleen gefordert – für fünf Monate, wie die Bestellung lautete. Um das von Erinnerungen an Chateaubriand, Lamartine und die Prinzessin Galitzin erfüllte Haus wurde Stacheldraht gezogen; auch hier parken Militärautos auf allen Gartenwegen, und die Besitzung wird nachts taghell angestrahlt. Nicht weit von ihnen, in der Villa Le Cédre, residieren die Nordkoreaner.

Die Amerikaner mit Foster Dulles haben es nicht für nötig gehalten, ihre Bedeutung durch Luxusvillen zu erweisen. Sie hatten sich im modernsten Genfer Hotel, dem „du Rhône“, eingemietet, wo Dulles und Frau im fünften Stock ihr Appartement hatten. Die Fenster seines Wagens waren nicht verhängt, und er liebte es, mit seiner Frau Ausflüge in einem Genfer Motorboot zu unternehmen. Auch die Büros der Delegation befinden sich im gleichen Hotel. Das dort ständig amtierende Konsulat erträgt es mit viel Gleichmut, daß man seine Angehörigen aus- und in seiner Garderobe einquartierte. Wie zur Völkerbundszeit haben die Engländer wieder im Hotel „Beau Rivage“ Einzug gehalten. Der Gesundheitszustand Edens machte es aber notwendig, daß er vom lärmenden Quai Montblanc in die Villa „Reposoir“ übersiedelte, in der das belgische Königspaar Jahre verbracht hat.

Ein Journalist aus Vietnam, Student vergleichender Philosophie, hat nahe dem „Palais des Nations“ sein Zelt aufgeschlagen und trat dort in den Hungerstreik, um sich dem traurigen Schicksal seines Volkes zu einen, wie er sagt. Doch will er nicht protestieren, sondern vielmehr seine Seele für die Meditation reinigen. Die Vertreter des gegnerischen Vietminh, der demokratischen Republik von Chinas Gnaden, wurden in einer guten Familienpension der Rue Bellot im Stadtinnern untergebracht. Bedenkt man, daß jede Delegation in einem Hotel von einem Polizeidetachement mit einem Offizier bewacht, jeder Delegierte von motorisierten Polizisten eskortiert wird, 350 Soldaten als Verstärkung für die Villen außerhalb Genfs berufen wurden und zum erstenmal Genfer Polizei auch im Innern des „Palais des Nations“ Dienst tun muß – 50 Gendarmen und ein Ehrendetachement wachen in Permanenz –, so kann man glauben, daß diese Sicherheit Genf 150 000 Franken im Monat kostet.