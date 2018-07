Die Phrix- Werke A.G., Hamburg, wird der zum 29. Mai nun endlich einberufenen HV die Abschlüsse für das zusammengefaßte Geschäftsjahr vom 21. 6. 1948 bis zum 31. 12. 1949 und für 1950, 1951 und 1952 vorlegen. In der Berichtszeit hat die Gesellschaft Verluste im Gesamtbetrage von 5‚52 Mill. DM erlitten, davon 4,41 Mill. DM im Geschäftsjahr 1952 auf Grund von Organschaftsberechnungen. Die Verwaltung schlägt vor, diesen Verlust auf neue Rechnung vorzutragen. Wie im Geschäftsbericht erklärt wird, sieht man davon ab, die Auflösung der gesetzlichen Rücklage zur teilweisen Verlustdeckung zu empfehlen, da man nach Abschluß der schwebenden Untersuchungsverfahren eine Bilanzverbesserung erwartet, die nach den heutigen Erkenntnissen und nach den bisher möglichen Feststellungen unter Umständen eine Deckung dieses Verlustes ergeben könnte. Der Vorstand betont ausdrücklich, er erstatte seinen Bericht nur mit dem Vorbehalt, daß die weiterzuführenden Untersuchungen unter Umständen eine Ergänzung der Berichterstattung erforderlich machen würden. Er halte sich aber nach einer gewissen Klärung der Situation für verpflichtet, einer HV jetzt die Abschlüsse vorzulegen, da die endgültige Klärung noch geraume Zeit erfordern werde.

Seit Mitte 1953 konnten die Beteiligungswerke in Siegburg, Krefeld und Okriftel wieder voll arbeiten. Die günstige Beschäftigungslage und die laufend fortgeführten Rationalisierungsmaßnahmen haben zu einer erheblichen Konsolidierung geführt. Auf Grund dieser Entwicklung spricht der Vorstand die Hoffnung aus, daß es ihm gelingen werde, die Gesellschaft zur vollen Gesundung zu führen. 1953 war die Phrix-Gruppe an der Zellwoll-Produktion der Bundesrepublik von 124 196 t mit 29 v. H. beteiligt. In der Reyonproduktion schwankte der Anteil in 1950 bis 1953 zwischen 10,3 bis 11 v. H.

Der scharfe Rückgang von Produktion und Absatz, der 1952 eintrat, hatte für die im Wiederaufbau befindlichen Phrix-Unternehmungen so erhebliche finanzielle Auswirkungen, daß ein Stillhalteabkommen mit den Gläubigelbanken geschlossen werden mußte. Das erste Abkommen mit den Banken, das im Juni 1952 geschlossen wurde, sah eine kurzfristige Stundung von rund 39,89 Mill. DM Krediten vor, die von Phrix-Gesellschaften in Anspruch genommen worden waren. Zur Aufrechterhaltung der Betriebe und zur Abdeckung kurzfristiger Verbindlichkeiten erklärten einige Banken über die Stillhaltung hinaus ihre Bereitwilligkeit, zusätzliche Überbrückungskredite in Höhe von 6,77 Mill. DM zu gewähren. Die 1953 gemachten Tilgungsangebote konnten nicht nur voll erfüllt, sondern durch Sondertilgungen übertroffen werden, die dank der verbesserten Liquiditäts-und Absatzlage möglich wurden. Bis zum 31. Dezember 1954 wurden die überbrückungs- und Stillhaltekredite um 25 Mill DM vermindet, so daß sich die Bankkredite auf rund 46 v. H. der ursprünglichen Kreditsumme ermäßigten. Von den seitens der Phrix-Unternehmungen gestellten Sicherheiten wurden daraufhin bisher 10,45 Mill. DM freigegeben.

Der Geschäftsbericht schildert eingehend die Beteiligungsverhältnisse der Phrix-Unternehmungen. Die wichtigsten Produkt tionsgesellschaften der Gruppe sind die Rheinische Kunstseide A.G., Krefeld, an deren Grundkapital von 30 Mill. DM die Phrix-Werke A.G. mit rund 59 v. H. beteiligt ist, die Chemie-Faser A.G., Siegburg (Grundkapital 25 Mill. DM, 71,5 v. H ) und die Cellulosefabrik Okriftel G.m.b.H., Okriftel a. M. (9 Mill DM. 33’/> v. H.). Während sich ander Beteiligung der Phrix--Werke A.G. an der Rheinischen Kunstseide und der Chemie-Faser A.G. gegenüber der DMEB kaum etwas verändert hat, wurde die Cellulosefabrik Okriftel erst im Mai 1951 gegründet, um den Unternehmen wieder eine eigene Zellstoffbasis zu schaffen Wie mitgeteilt wird, arbeitet das Unternehmen erfolgreich. Daneben bestehen eine Reihe weiterer Beteiligungen an kleineren Produktionsgesellschaften. Wie betont wird, ist die Verwaltung bemüht, die Beteiligungsverhältnisse zu vereinfachen, und zwar will man von den in der Zeit des Wiederaufbaus entstandenen Gesellschaften diejenigen auflösen, deren Aufgaben inzwischen fortgefallen sind oder von anderen Gesellschaften übernommen werden können. V.