Am 10. Mal war die Frist zum freiwilligen Umtausch auf Basis 1 : 1,5 für die 4 1/2 v. H. Harpener Bonds von 1935 in 6 1/2 v. H. Teilschuldverschreibungen abgelaufen. Nach einer letzten Verlautbarung der Harpener Bergbau AG. und der Essener Steinkohle AG. haben etwa 80 v. H. der Bonds-Besitzer dieses Angebot angenommen. Die noch verbleibenden 20 v. H. teilen sich in einige Oppositionsgruppen, die – wie wir bereits mehrfach berichteten – über den Weg der ordentlichen Gerichte eine bessere Umtauschquote erreichen wollen. Kurz vor Ablauf der Umtauschfrist und auch noch danach notierten die alten Harpener Bonds zu 140 v. H. Aber auch dieser relativ hohe Kurs hat die opponierenden Bonds-Inhaber nicht bewegen können, sich von ihren Stücken zu trennen, so daß es den Anschein hat, als ob das letzte Wort nunmehr die Gerichte sprechen müssen, wobei es kaum bei der ersten Instanz bleiben wird, übrigens haben interessierte Kreise gegen die beabsichtigte Herunterstempelung der alten Stücke im Verhältnis 10 : 1 bei den Kassenvereinen Einspruch erhoben; auch in dieser Beziehung scheinen die Dinge in der Schwebe zu bleiben.

Inzwischen ist eine der Oppositionsgruppen mit einem neuen Rechtsgutachten auf den Plan getreten, das von dem im Harpen-Streit bekanntgewordenen Regierungsrat Dr. Hermann König, Lüdenscheid, stammt. Er faßt in seinen Ausführungen noch einmal alle Gründe zusammen, die nach seiner Ansicht für den „Substanzcharakter der Harpener Bonds“ sprechen. Diesen Zustand haben bereits andere Gutachter – damals noch bestellt von der Schutzvereinigung – behandelt, so daß Dr. König die hiermit zusammenhängenden Probleme nur am Rande zu streifen brauchte. Deshalb geht er einen Schritt weiter und untersucht die Frage, ob jetzt ein Zustand eingetreten ist, der den Bonds-Inhabern auf Grund der Anleihebedingungen in den vollen Genuß der vorhandenen Substanz bringen muß.

Wenn König diese Frage auch bejaht und in seinem Gutachten zu dem Schluß gelangt, daß die Harpener Bergbau AG. verpflichtet ist, die Harpener Bonds genau so wie die Harpenaktien im Verhältnis 1 : 3,7 umzustellen, so kommt er doch an der einfachen Tatsache nicht vorbei, daß in den Anleihebedingungen an die Gelegenheit, stille Reserven bei Unterbrechung der Bilanzkontinuität steuerfrei auszuweisen und höhere DM-Kapitalien in die Bilanz einzusetzen, nicht gedacht worden und diese Möglichkeit auch nicht vorgesehen ist. Diese Sachlage macht den Fall Harpener Bonds ungemein kompliziert. Und wenn sich nicht im Laufe der nächsten Monate eine gütliche Einigung mit dem Rest der Bonds-Besitzer erreichen läßt, werden sich damit vermutlich die Gerichte bis zur höchsten Instanz hinauf beschäftigen müssen. K. W.