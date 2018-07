Die neun Richter des Obersten Bundesgerichts in Washington haben vor einigen Tagen einstimmig die Rassentrennung in den staatlichen Volks- und Höheren Schulen für verfassungswidrig erklärt. In seiner Begründung stellte sich das Oberste Gericht auf den Standpunkt, daß „die Uhr nicht mehr länger auf das Jahr 1896 zurückgestellt bleiben könne. Wenn die Negerkinder von anderen Kindern gleichen Alters und gleicher Qualifikationen nur wegen ihrer Rasse getrennt würden, erzeuge dies ein Inferioritätsgefühl, das ihren Status in der Gemeinschaft und ihre Herzen und Gemüter in nicht wiedergutzumachender Weise belaste“.

Dieses Urteil hat eine seit vielen Jahrzehnten heiß umstrittene Frage entschieden. Bisher war es den einzelnen Staaten überlassen, darüber zu entscheiden, ob die Kinder der Weißen und der Neger in getrennten Schulen oder gemeinsam unterrichtet werden sollten. Es gab bisher lediglich eine Entscheidung des Obersten Bundesgerichts von 1896 über die Gleichberechtigung der Rassen in öffentlichen Beförderungsmitteln, die für alle Staaten verbindlich war und die von einigen sinngemäß auf das staatliche Schulwesen übertragen worden war. Diese Entscheidung legte fest, daß beide Rassen bei der Beförderung auf staatlichen Transportmitteln gleiche Rechte hätten, daß es aber statthaft sei, sie bei der Benutzung der Beförderungsmittel und Einrichtungen getrennt zu halten.

Diese als getrennt und gleich bezeichnete Rassendoktrin war in einundzwanzig, meist südlichen Staaten gesetzlich verankert, und zwar hatten siebzehn Staaten die Schultrennung vorgeschrieben, die restlichen vier hatten sie für zulässig erklärt. Auch der USA-Kongreß, der die Gesetzgebung für den Columbia-Distrikt mit der Bundeshauptstadt Washington ausübt, hatte Gesetze verabschiedet, die die Rassentrennung in den staatlichen Schulen Washingtons zuließen.

Das Urteil bezieht sich nur auf staatliche Volks- und Höhere Schulen. Aber es ist anzunehmen, daß das Gericht schwebende Klagen von Negern auf Zulassung ihrer Kinder zu höheren Lehranstalten und Universitäten, die ihnen bisher verschlossen waren, in gleichem Sinne entscheiden wird. Erst dann wird die Rasentrennung von den Elementarschulen bis zu den Universitäten in allen Staaten der USA ungesetzlich sein; Das Urteil beseitigt tief verwurzelte soziale und politische Auffassungen. Deshalb hat das Gericht angeordnet, daß die Staaten, in denen die Rassentrennung besteht, bis zum 1. Oktober schriftliche Vorschläge über die Mittel und Wege einreichen, die am besten geeignet sind, die Beseitigung dieser Trennung herbeizuführen. Erst dann sollen Ausführungsbestimmungen erlassen werden, so daß das Urteil praktisch frühestens im nächsten Jahre wirksam wird. Trotzdem wird es bei den Kongreßwahlen im November dieses Jahres eine bedeutende Rolle spielen. Von den 21 Staaten, die von dem Urteil betroffen werden, hatten 12 bei den Präsidentenwahlen eine Mehrheit für Eisenhower, unter ihnen die vier größten Südstaaten. Obwohl Präsident Eisenhower keinen Einfluß auf die Entscheidung des Obersten Gerichts ausüben konnte, von dessen neun Richtern seine demokratischen Vorgänger acht, er selbst aber nur einen ernannt hat, werden die Anhänger der Rassentrennung doch versuchen, ihm und der republikanischen Regierung das Urteil anzukreiden, Eisenhower erklärte dazu, er könne den Südstaaten keinen Rat geben, wie sie das Urteil auszuführen hätten, er sei jedenfalls auf die Verfassung vereinigt und werde ihre Einhaltung überwachen. K.