Im Jahre 1746 wurde der große Schweizer Johann Heinrich Pestalozzi geboren, der zum erstenmal die Erziehung so einrichtete, daß sie vom Einzelwesen ausgehend zum Leben in der Gemeinschaft führte. 1852.starb der Begründer des ersten Kindergartens, Heinrich Fröbel, der im Geiste seines Schweizer Vorgängers die Erziehung am Kleinkind durch belehrendes Spiel und praktische Tätigkeit weiterentwickelte.

Als der 1948 wiedererstandene Pestalozzi-Fröbel-Verein (er war unter dem Hitler-Regime verboten) zu seiner dritten Hauptversammlung in diesen Tagen in Hamburg einlud, drängte sich dem Abseitsstehenden zweierlei auf: das Gefühl der Bewunderung für eine Idee, die stark genug war, fast zwei Jahrhunderte zu überdauern, und das Gefühl der Besorgnis, ob diese Idee in dem immer schneller werdenden Wandel der Zeit die notwendige Kraft und Lebendigkeit behalten habe, um heute noch gültig zu sein. Die Berechtigung beider Gefühle hat die Hamburger Tagung bejaht – wobei aber die Bewunderung für die lebendige, selbstlose Arbeit im Dienste des Kindes das ganz leise Befremdetsein über den immer noch so gutgemeinten Hauch von Jugendbewegung im schlichten, härenen Blockflötenton bei weitem überwog.

Auch mußte sich der Außenseiter, der sich im Kreise von Praktikerinnen der Jugendfürsorge (es kamen etwa 1000 Delegierte aus Deutschland, dazu ausländische Gäste) deplaciert vorkam, weil er sich verstohlen nach etwas moderner, weiblicher Betonung im Äußeren umsah, beschämt zur Ordnung rufen. Menschen, die den Beruf der Fürsorge und Erziehung auf sich nehmen, können doch wohl nur Idealisten sein. Wo nicht, muß ihr Beruf für sie und ihre Pflegebefohlenen zum Martyrium werden. Die Vorstellung von der wirklichkeitsfernen „handgewebten Vortrefflichkeit“ der Pestalozzi-Fröbel-Mitglieder ist daher nur zum Teil berechtigt, und die Gefahren der Routine, des „Inseldaseins“ im Heim sehen die Angehörigen des Verbandes selber am deutlichsten und fordern daher von den zuständigen Jugendbehörden Fortbildungskurse für Kindergärtnerinnen, Fürsorgerinnen, Heimleiterinnen.

Der Pestalozzi-Fröbel-Verband (PFV) will Menschen verschiedener Konfessionen und weltanschaulicher Richtung, Wissenschaftler und Praktiker, Behörden, Schulen und andere Institutionen zu gemeinsamer Arbeit an den Grundlagen sozialpädagogischen Wirkens zusammenführen. So steht es in einem Merkblatt. Mit der Bescheidenheit, die hohe Ansprüche berechtigt, formulierte und demonstrierte durch ihr Auftreten die deutsche Leiterin des Verbandes, Direktorin Besser, die Aufgabe, kürzer: das pädagogische Gewissen in der sozialpädagogischen Arbeit zu sein.

Die Betonung liegt auf Sozialpädagogik. Die Fürsorge des Verbandes gilt denjenigen Kindern, die aus sozialen, psychologischen oder physischen Gründen am meisten unter der Not der Zeit leiden. Mitten in dieses Problem griff das Thema der Tagung: „Das Schulkind. Seine Probleme und Gefährdung heute.“

Aus den Vorträgen von Pädagogen, Ärzten, Psychologen, Heimleitern und Fürsorgerinnen, aus den Arbeitsgemeinschaften und Besichtigungen sozialpädagogischer Einrichtungen erwies sich, wie weit das Aufgabenfeld ist. Daß es eine der Hauptaufgaben des PFV sein muß, die Probleme und Erfahrungen all derer auszutauschen, für die das Kind im Mittelpunkt ihrer Lebensarbeit steht, zeigte ein Bericht aus der Praxis der Bremer Jugendbehörde. Dort setzen sich in Sonderfällen Arzt, Lehrer und Fürsorgerin zusammen. Erst auf ihren sich ergänzenden Beobachtungen ergeben sich das abgerundete Bild eines Kindes und damit der Schlüssel zu seinen speziellen Problemen.

Im Mittelpunkt aller Erziehungsprobleme steht für den PFV die Familie, die dem Kind die notwendige seelische und biologische Schonzeit für eine gesunde Entwicklung geben soll. Erst wo sie gestört ist, setzt die Arbeit der Fürsorge ein. Neben den Heimen und Tagesstätten für die Kinder will der Verband vor allem die Aufgaben der „gestörten Familien“, der arbeitenden, alleinstehenden und unehelichen Mütter erleichtern. Durch Mütterschulung, Einzelberatung, durch Beihilfe zur beschleunigten Bearbeitung von Hausratshilfen und Darlehen, deren Ausbleiben viele junge Mütter zur Berufsarbeit zwingt.