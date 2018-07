Ein schönes Beispiel für das steuerliche Gerechtigkeitsdenken im Bundesfinanzministerium findet sich bei dem (nun endlich möglich gewordenen) genauen Studium der Steuerreformvorlage. In der Begründung der Vorlage heißt es:

„Grundsätzlich sollen künftighin Vergünstigungen im Rahmen der Einkommensbesteuerung nur noch, gewährt werden, soweit sie sich aus dem Wesen der Einkommensteuer als einer Steuer nach der persönlichen Leistungsfähigkeit ergeben, also auf die sinnvolle Berücksichtigung von Tatbeständen abgestellt sind, die in den persönlichen Verhältnissen des Steuerpflichtigen begründet sind und seine Leistungsfähigkeit mindern.“

Zu den hiernach zu streichenden Steuervergünstigungen gehört nach der Meinung des Entwurfs auch die Steuerfreiheit der Mehrarbeitszuschlage zum Arbeitslohn (§ 34a EStG). Diese Vorschrift stand neben einer anderen, die etwa aus der gleichen Zeit stammt und vermutlich gleicher oder ähnlichen Erwägungen entsprungen ist. Das ist nämlich der § 34 Abs. 5 EStG, die Steuerermäßigung für sogen. Nebeneinkünfte „aus wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit“. Sie wird in der Vorlage nicht mit einem Wort berührt, bleibt also bestehen. Sie gewinnt sogar noch an Gewicht, weil (in Angleichung an die vorgeschlagene allgemeine Senkung des Einkommensteuertarifs) der Rahmensteuersatz für „außerordentliche Einkünfte“ – darunter werden besagte Nebeneinkünfte eingereiht – auf 10 bis 30 v. H. (gegenüber 10 bis 40 v. H.) heruntergesetzt werden soll. Außerdem ist bereits in den Einkommensteuerrichtlinien für 1953 vorgesehen, daß derartige Einkünfte (bisher im Betrag von 600 DM im Jahr steuerfrei, darüber hinaus voll steuerpflichtig) künftig weiter begünstigt werden: nämlich in einer Staffelung derart, daß Einkünfte von 700 DM im Jahr nur mit 100 DM zur Steuer herangezogen werden, Einkünfte von 800 DM mit 300 DM und so weiter, bis dann bei Einkünften dieser Art in Höhe von 1300 DM im Jahr der volle Betrag zu versteuern ist.

Wir sind immer für Ehrlichkeit, auch und gerade bei der Einkommensteuer und stimmen deshalb mit der Tendenz – der Vorlage, die in den letzten Jahren völlig abhandengekommene Tarif ehrlichkeit wiederherzustellen, im Prinzip überein. An dieser Stelle aber müssen wir das Bundesfinanzministerium einer Unaufmerksamkeit zeihen. Denn wie war das doch mit § 34 Abs. 5? Er entstand erst zu einer Zeit, als die Spitzenprogression bei 95 v. H. lag. Der Grund für die Herausnahme der bezeichneten Nebeneinkünfte aus dem allgemeinen Einkommensteuertarif war ja wohl die Erkenntnis, daß jeder Anreiz zu solcher Nebentätigkeit verlorengehen müsse, wenn die aus ihr erzielten Einkünfte jedes übrige Einkommen dem allgemeinen Tarif unterliegen und damit stets dem Spitzensteuersatz anheimfallen würden. Praktisch war der § 34 Abs. 5 also gewissermaßen die Siebener-Gruppe der Gehaltsempfänger, insbesondere der Beamten sowie der freien Berufe. Alles, was an Begründungen für den Wegfall sämtlicher Steuervergünstigungen nach kräftiger Tarifherabsetzung angeführt werden kann, gilt auch für die Nebeneinkünfte. Die eigene Begründung der Regierungsvorlage zwingt also zur Streichung dieser Vorschrift, um so mehr, als der vorgeschlagene Formeltarif ja die Grobheiten des bisherigen progressiven Anstoßtarifs weitgehend ausschaltet. -a-