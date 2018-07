BMW stellt richtig. Zu den Nachrichten über die Aufgabe des Werkes Allach bei München durch die US-Armee und die hierdurch drohende Beschäftigungslosigkeit der dortigen Belegschaft stellt die Geschäftsleitung der BMW AG fest, daß dieses Werk in Allach mit dem Stammwerk in München verwechselt wird. Der Vorstand der BMW AG erklärt dazu: Das Werk in Allach ist Eigentum der BMW Verwaltungsgesellschaft, deren Anteile sich in den Händen der BMW AG. befinden. Da bei der Vergrößerung der Motorradfertigung und bei Beginn der Hauptinvestitionen für den Automobilbau das Werk in Allach infolge der Beschlagnahme durch die US-Armee auch nicht teilweise einbezogen werden konnte, wurde die gesamte Automobil- und Motorradproduktion in dem Stammwerk München untergebracht. Die Investitionen sind im Laufe dieses Jahres abgeschlossen. Das Stammwerk beschäftigt heute rund 4400 Arbeiter und Angestellte. Die Motorradproduktion 1954 ist ausverkauft, der Automobilabsatz ist sowohl im In- als auch im Ausland befriedigend. An einer Verbreiterung des Typenprogramms wird gearbeitet. Für das Werk Allach und die dort beschäftigte Belegschaft läßt die Geschäftsleitung nichts unversucht, baldigst eine entsprechende Fertigung zu finden.

Die Gussstahlwerk Witten Aktiengesellschaft, Witten (Ruhr), die als eine der Nachfolgegesellschaften der Vereinigte Stahlwerke AG. 1. L. am 1. Juni 1947 gegründet wurde, ist mit Wirkung vom 1. Mai aus der Kontrolle auf Grund des Gesetzes Nr. 27 durch eine Anordnung der Alliierten Hohen Kommission (Combined Steel Group) entlassen worden, nachdem die Gesellschaft eine erste Aufforderung zur Entgegennahme Ihrer Aktien veröffentlicht hat. Die Entlassung aus der Kontrolle bezieht sich auch auf die Tochtergesellschaft, Maschinenfabrik Gustav Brinkmann & Co. GmbH., Witten.

Vereinigte Aluminium geht für 1953 auf 5 v. H. Dividende. Die nahezu ausschließlich im Eigentum der Vereinigten Industrie-Unternehmungen AG (VIAG), Berlin-Bonn (im Bundesbesitz) stehende, mit 60 Mill. DM AK ausgestattete Vereinigte Aluminium-Werke AG, Berlin-Bonn, verteilt lt. HV-Beschluß vom 24. Mai eine auf 5 (1952: 4) v. H. erhöhte Dividende. Bei etwas höherem Rohertrag nach Organschaftsabrechnung von 57,37 (52,87) – in Mill. DM – ist nach Abzug der Aufwendungen ein. Jahresgewinn von 3,06 (5,35) ausgewiesen. Von dem 1953 in Westdeutschland erzeugten Hüttenaluminium von 107 000 (1952: 100 000) t entfallen auf die Vereinigte Aluminium rund 73 000 t. Die betriebsfähigen Kapazitäten waren mit mehr als 90 v. H. etwas günstiger ausgenutzt als im Jahr zuvor. Die Teilremontage der Aluminiumhütte des Erft-Werkes ist in der Hauptsache beendet. Die Hüttenkapazität des Unternehmens erhöht sich damit auf etwa 95 000 t. Die Produktionsmöglichkeiten Westdeutschlands liegen bei 140 000 t. Die Erzeugung des Jahres 1953 konnte voll abgesetzt werden. Nach schwächerem Beginn war seit Mitte 1953 der inländische Absatz an Hüttenaluminium ständig im Steigen.

Auf der HV der Schiess AG. t Werkzeugmaschinenfabrik in Düsseldorf – sie beschloß antragsgemäß 7 1/2 (I. V. 6) v. H. Dividende für 1953 auf das alte AK von 12 Mill. DM und ebenfalls 7 1/2 v. H., allerdings nur für vier Monate, auf das inzwischen um 5 Mill. DM erhöhte Kapital – teilte Vorstandsmitglied Dr. Carl Graeff mit, daß für die reibungslose Abwicklung des Exportgeschäftes mehr und mehr, namentlich für größere Aufträge, langfristige Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden müßten. Die Gesellschaft habe große Auslandsaufträge vorliegen, deren Realisierung sich nur deswegen verzögere, weil die langfristige Finanzierung nicht gesichert sei. Troz dieser Schwierigkeiten könne auch für das laufende Geschäftsjahr bei Schiess und den Tochtergesellschaften mit zufrieden stellenden Umsätzen gerechnet werden.

Die Süd-Chemie AG in München schlägt der HV am 10 Juni vor, für 1953 eine auf 10 (1. V. 8) v. H. erhöhte Dividende auf 5,4 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Aus dem 2,10 (1,51) Mill. DM betragenden Reingewinn werden außerdem 1,4 Mill. DM der freien Rücklage zugeführt.

Westboden geht not 6 v. H. Dividende. Die Verwaltung der Westdeutschen Bodenkreditanstalt in Köln schlägt für 1953 eine auf 6 (1. V. 5) v. H. erhöhte Dividende auf das inzwischen auf 4 Mill. DM (früher 2,1 Mill. DM, 10:3,5 umgestellt) erhöhte AK vor. Die neuen Aktien (1,9 Mill. DM) sind nur für zehn Monate dividendenberechtigt. Die 1953 von der Bank vorgenommene Emission eines 8 %igen Pfandbrieftypes zum Ausgabekurs von 99 sei ein voller Erfolg gewesen. Die Ausleihungen aus dem Erlös dieser 8 %igen Emission seien nicht ungünstiger als die meisten Ausleihungen aus den Erlösen von 7 1/2igen Handbriefemissionen, die zudem zu einem niedrigeren Ausgabekurs vorgenommen würden. Die Bilanzsumme von Westboden hat sich seit der Währungsreform verfünffacht sie beläuft sich Ende 1953 auf 143,55 Mill. DM. Im Berichtsjahr sind mehr als 35 Mill. DM Hypothekendarlehen ausgezahlt worden, zum größtes Teil für den sozialen Wohnungsbau.

Allgemeine Rentenanstalt, Lebens- und Rentenversicherungs-AG., Stuttgart. In der HV legte die Gesellschaft ihren Rechnungsabschluß für 1952 vor. Der Abschluß 1953 wird noch in diesem Jahr folgen. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 1952 weist 57,8 Mill. DM aus. Der Geschäftsverlauf war 1952 befriedigend. Der Zugang neuer Versicherungen betrug 58,2 Mill. DM, womit sich der Gesamtversicherungsbestand auf 247 Mill. erhöht hat. Die Beitragseinnahme belief sich auf 12,3 Mill. DM, Kapitalerträge betrugen 2,2 Mill. DM. Von den Kapitalanlagen wurden dem Wohnungsbau mehr als 50 v. H. zugeführt. Die Gesellschaft wird die laufende Gewinnausschüttung an ihre mit Gewinnanteil Versicherten noch in diesem Jahr aufnehmen An Versicherungsleistungen sind seit der Währungsreform rund 24 Mill. DM gezahlt worden. 1953 hat sich das Versicherungsgeschäft weiterhin gut entwickelt. Ende 1953 betrug der Versicherungsbestand 297 Mill. DM und die Beitragssumme rund 13 Mill. DM.

Umsatzsteigerung bei Sinalco. Die Sinalco AG, Detmold, hatte im Geschäftsjahr 1952/53 (30. November) eine erhebliche Umsatzausweitung um mehr als 40 v. H. gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Der Exportanteil ist um etwa 25 v. H. gestiegen; Seit 1950 hat er sich nahezu versiebenfacht. Auch im neuen Geschäftsjahr war die Absatzentwicklung bisher günstig. Die HV hat beschlossen, für das Berichtsjahr eine auf 8 (i. 6) v. H. erhöhte Dividende auf 0,85 Mill. DM AK zu verteilen Im Nahen Osten sind im Berichtsjahr mehrere Sinalco-Betriebe in Betrieb genommen worden; auch der Sinalco-Betrieb in Dudweiler/Saarland arbeitet wieder.