Lob der Eisenbahn

Ich kann nicht verstehen, warum so wenige Leute Eisenbahn fahren! Nichts gegen die Autobusse, die gut gefüllt und naturverbunden Europas Landstraßen entlangeilen. Nichts gegen die persönliche Note des Pkw, der seinem Besitzer nicht nur geschäftlich nützt, sondern auch eine individuelle Form der Erholung gestattet. Besonders wenn man damit nicht nur Geschwindigkeitsrekorde bricht, sondern sein Auto auch zum Sehen erkürt und zum Schauen bestellt. Ich gehöre zu denen, die auch heute noch am liebsten Eisenbahn fahren. Wenn auch nicht immer, so doch meistens.

Welch ein Genuß, den Bahnsteig entlangzuschlendern, gefolgt von einem eifrigen Gepäckträger, mit soviel Gepäck, wie mir’s gefällt. Und mit unversiegbarer Begeisterung besteige ich einen der schönen neuen Leichtmetallwagen und suche mir mit Kennermiene einen Platz aus, wie der Weinkenner eine seltene Marke. Wird die Strecke rechts oder links die schönere Aussicht bieten? Wird der Zug voll werden, so daß es rätlich ist, den einspännigen Sessel neben der Türe zu belegen, oder ist es so kalt, daß man sich besser in die Mitte des Waggons verzieht? Ist auch der Speisewagen nahe? Ich entlohne den netten Gepäckträger, der so sorgsam die Koffer verstaut und „Glückliche Reise“ wünscht.

In der Tat, wir fahren gut. Die angenehm gekurvten Sitze mit ihrem allerdings farbig nicht sehr anziehenden Kunststoffbezug – in der dritten Klasse – lassen nichts zu wünschen übrig. Die Neonröhren sind nicht zu grell und endlich, endlich so konstruiert, daß man auf jedem Platz gut lesen kann. Für Berufsreisen ist die Eisenbahn das einzig Wahre. Ich kann während der Fahrt mein Arbeitsmaterial studieren und vorbereiten,komme ohne Übermüdung am Ort meiner Bestimmung an. (Wer angespannt am Steuer sitzt, im Winter dazu mit Glatteis und Schneeverwehungen kämpfend, hat diese Vorteile nicht.) Gegen den Hunger kann ich sicher sein, daß sich mindestens einmal in der Stunde ein Kellner durch den Zug schlängelt und mich mit Speis und Trank versorgt. Oft mehr, als einem lieb ist.

Der Weg in den Speisewagen ist gleichfalls ein Vergnügen. Man vertritt sich die Füße – ein Plus dem Bus gegenüber – und nimmt für eine Stunde einen Milieuwechsel vor. Auch ein kleiner Bahnsteigspaziergang bei längerem Aufenthalt bietet eine gesunde Unterbrechung. So ist ein Tag in der Eisenbahn eine ideale Mischung aus Ruhe, Arbeit und Schauen. Eiligere nehmen den Schlafwagen. Es ist zwar kein billiges Vergnügen, aber seitdem wir die Ein-Mann-Abteile haben und darin allein sein dürfen, lohnt es sich. Zwar kann man sie nur mit der Schlängelfähigkeit einer mittleren Kobra betreten, aber liegend darf man darin wieder zum ausgewachsenen Menschen werden.

Diese unsere schönen, sauberen, bequemen Züge sind – außer auf bestimmten Strecken während der Hauptreisezeit – fast immer halbleer. Ein Jammer ist das! Die Bundesbahn hat es um uns verdient, daß sie besser verdient! Dann könnten vielleicht auch die Fahrpreise wieder sinken... G.