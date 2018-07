Im Zeitalter der Rotations-Taschenbücher kam der Bibliophile leicht dazu, für ein vorzeitliches Wundertier gehalten zu werden. Sein Anspruch auf Qualität des Materials und Schönheit der Verarbeitung scheint gegenüber dem ^fordernis der Massenproduktion billiger Bücher heute kaum mehr zu rechtfertigen. Jene Drucker und Buchbinder freilich, die noch einen handwerklichen Sinn haben, freuen sich jeder Arbeit, die aus dem großen Schema herausragt, weil sie ihnen Gelegenheit gibt, individuelles Können zu beweisen. Im Zusammenhang mit den Bestrebungen der modernen Buchkunst ist oftmals auf die Pionierrolle der Bibliophilen hingewiesen worden; denn ihre Liebhabertätigkeit als Sammler und Auftraggeber ermöglichte Experimente, die hernach bahnbrechend wurden für Gestalt und Aussehen des Gebrauchsbuchs.

Neben diese keineswegs erloschene Aufgabe der Bibliophilie tritt heute mehr und mehr eine andere: die auf das Buch selbst bezogene fachliche Publikation. Mag sie bibliographisch, buchgeschichtlich, buchkünstlerisch, buchtechnisch oder wie auch immer gerichtet sein: stets trägt sie bei zur Mehrung des Wissens und der Aufhellung lebendiger kulturhistorischer Zusammenhänge, vertieft aus vielseitigen Einzelforschungen die Kenntnis des Gesamtphänomens „Buch“.

Dieses Zusammengehen von ästhetischer und wissenschaftlicher Bibliophilie prägt das Gesicht des vor kurzem erschienenen Bandes Imprimatur XI, den Siegfried Buchenau (Hamburg) im Verlag der „Gesellschaft der Bibliophilen (früher Weimar, jetzt Hamburg) als deren Jahrbuch 1952/53 herausgegeben hat. In nur 800 Exemplaren gedruckt, in der Walbaum-Antiqua Rudolf Kochs gesetzt, entspricht dies vorbildlich umbrochene, Text und Bild in harmonischer Weise verbindende Buch selbst sehr hohen bibliophilen Anforderungen. Die Beiträge gelten teils bekannten Persönlichkeiten (wie dem berühmten Buchbinder Prof. Ignatz Wiemeler – dem durch seine Frankfurter Musikbibliothek namhaften Sammler Paul Hirsch, dem Kupferstich-Kenner und Händler Dr. August Klipstein) als den in den letzten beiden Jahren Abgeschiedenen –, oder Lebenden, wie dem Dichter-Bibliophilen Rudolf Alexander Schröder und dem Münchner Drucker, Schriftkünstler und Graphiker Professor Georg Trump – andernteils bestimmten Forschungsgegenständen. So untersucht der Wiener Kunstgelehrte Prof. Fritz Novotny die Unterschiede der künstlerischen Gestaltungsweise von „Holzschnitt und Strichätzung im Werke Wilhelm Buschs“, und Peter Trumm unterrichtet in einem der Hauptbeiträge an Hand zahlreicher Bildbeigaben über die Entwicklung der Technik und Ästhetik des Holzschnitts. Ganz besonderem geistesgeschichtlichem Interesse jedoch dürften die Mitteilungen von Maria Lanckoronska („Der Petrarca-Meister und die Reformation“) begegnen, in denen nachgewiesen wird, daß die Holzschnitte zu der von Johannes von Schwarzenberg verdeutschten Ausgabe von Ciceros „De officiis“ nicht nur als Textillustrationen, sondern zugleich als verschlüsselte Bilderchronik der Zeit (Luthers Augsburger Weigerung, der Reuchlin-Streit usw.) zu gelten haben.

Als die andere große deutsche Bibliophilen-Vereinigung wartet gleichzeitig die Maximilian-Gesellschaft mit einer repräsentativen Veröffentlichung auf: dem Handbuch für Einbandkunde von Hellmuth Helwig. Dieses umfassende Werk, dessen erster Band (120 Abbildungen) vorliegt, will keine historische Entwicklungsgeschichte des Einbandwesens sein, sondern ein Handbuch zur praktischen Bestimmung historischer Bucheinbände. Diese sind, wiederum angeregt durch Bibliophile gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, international begehrte Sammelobjekte geworden. Die Einbandforschung ist eine verhältnismäßig junge Wissenschaft, wo es noch viel Neuland gibt; so ist das 19. Jahrhundert noch so gut wie unbearbeitet. Helwig selbst führt von den Einbänden der Karolingerzeit bis zum Jahre 1850 und behandelt im ersten Band die Einbanddekoration, ihre Bestimmung, Bewertung und Literatur, das Konservieren und Katalogisieren, dazu die Einbandliebhaberei in den Jahrhunderten. Der zweite Band (für Mai 1954 angekündigt) soll eine Art Pendant zum „Thieme-Becker“ für das Spezialgebiet der Kunstbuchbinder der europäischen Länder bis 1850 sein. Aber nicht nur den großen, öffentlichen Bibliotheken, sondern auch dem kleineren Sammler, der sich auf länder-, stil- oder zeitmäßig begrenzte Gebiete oder auf einzelne Einbandkünstler beschränken muß, wird dies Nachschlagebuch ob seines kompendialen Charakters von Nutzen sein. Christian Otto Frenzel