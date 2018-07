K. W., Berlin, Ende Mai

Garcia Lorcas, des Spaniers, schwerblütige, dunkle und heiße Stücke sind in den letzten Jahren auf den deutschen Bühnen heimisch geworden. In Berlin insbesondere kamen sie in Aufführungen heraus, die das Theater aus dem Literarischen eindrucksvoll ins Dämonische entführten. Von Ugo Bettis „Ziegeninsel“, die das Schloßpark-Theater für Deutschland erstaufführte, erwartete man so etwas wie das italienische Seitenstück zu solcher Dramatik aus den Trieben. Aber der italienische Richter, der einige Jahre vor seinem Tode aus Gewissensgründen sein Richteramt aufgab, konstruiert die Dämonen eher, als daß er sie walten läßt. Wohl bannt er mit Wort und Bühnenbild sizilianische Hitze und Brunst in das abgeschiedene Haus auf der Insel mit den Ziegen; doch die Verbindung zwischen der lastenden Landschaft und dem Drei-Frauen-Haus der Männerlosen wird unter seinen literarischen Händen mehr ein Rechenexempel des Sexus als eine zwingende Tragödie.

Der Mann, der in das verlassene Haus der verlassenen Frau, Schwägerin und Tochter fällt, will als Überwältiger die Naturen der Mutter, der Tochter, der Schwägerin in seinen Bann ziehen. Er tut es nach Bettis Konzeption als einer, der mühelos und ohne Skrupel sämtliche Früchte erntet, die er nicht gesät hat. Wenn Bett! dann die Strickleiter reißen läßt, mit welcher der Mann, wie so oft vorher, in den Brunnen stieg, um daraus eine Flasche Wein zu holen, erfindet er ein sich tragisch gerierendes Motiv: die Frauen, voran die ihm verfallene Mutter, lassen ihn im Brunnen sein Leben enden.

Die Peinlichkeit, mit der hier Lust, Sünde und besonders die quälende Unnatur des Brunnentodes verquickt werden, wird durch die Regie von Karl-Heinz Stroux gemildert, der mit Käthe Dorsch und Carl Raddatz zwei Darsteller von intensiver Ausdruckskraft auf die primitive Bühne stellen kann. Käthe Dorsch tastete sich mit statuarischer Größe durch ihren Part, der ihr weder gestattet ganz Mutter noch ganz Frau zu sein. Die junge Luitgard Im, die dem Wahnsinn der Sexuallust ausgesetzt ist, macht das Ärgerliche noch anschaulicher, wie Ruth Hausmeister die schnelle, hitzige Verfallenheit und Hörigkeit fast körperlich spüren läßt. Der von Betti als schwadronierender Naturbursche profilierte Mann ist für Carl Raddatz eine relativ dankbare Gelegenheit, sich unwiderstehlich männlich zu zeigen.

Nach diesem Beispiel könnte man nicht vermuten, daß Ugo Bettis Stücke mehr sind als Konstruktionen. Die „Ziegeninsel“ jedenfalls wurde in Berlin nur durch souveräne Schauspieler gerettet.