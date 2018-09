Es gibt heute, wie jedermann weiß und beklagt, bei uns nur sehr wenige gute neue Theaterstücke, aber es gibt überraschend viele gute neue Hörspiele. „Die dramatischen Begabungen wandern zum Funk ab“, sagt man und erklärt es sich damit, daß beim Funk die Honorare schneller und reichlicher fließen. Doch die Erklärung ist unzulänglich. Gewiß hat der Funk eine nicht geringe materielle Anziehungskraft; aber die Funkhäuser sind doch auch keine Automaten, in die der Autor ein Manuskript hineinsteckt, und unten kommt ein fertig inszeniertes Hörspiel heraus. Viel eher könnte das für die deutschen Bühnen von heute gelten. Dort haben die Dramaturgen so viel mit dem Lesen von ganz unreifen Stücken zu tun, daß sie zu ihrer eigentlichen Aufgabe, der Bearbeitung der besser geeigneten, gar nicht kommen. Die Folge ist: ein mit Mängeln behaftetes Stück wird entweder abgelehnt oder kommt mit all seinen Mängeln auf die Bühne – und fällt natürlich durch.

Die Zahl der Autoren, die bühnenfertige Stücke schreiben konnten, war immer gering, und selbst ein so genialer Dichter wie Giraudoux war auf die dramaturgische Mithilfe Louis Jouvets angewiesen. Welch Wunder, wenn es sich mit den Hörspielautoren anders verhielte! Tatsächlich gibt es heute auch in Deutschland nur wenige Hörspieldichter, an deren Manuskripten keine Funkredaktion etwas zu ändern fände. Die meisten sind auf die Mitarbeit der Dramaturgen angewiesen – und haben sich nicht zu beklagen. Wie aufschlußreich ist es zum Beispiel, das in der Anlage sehr bedeutende und groß gedachte Hörspielmanuskript „Ich höre Namen“ von Fred von Hoerschelmann mit dem Text zu vergleichen, den die dramaturgischen Abteilungen des Süddeutschen Rundfunks und des NWDR Hamburg mit dem Autor gemeinsam daraus entwickelt haben! Das Handlungsgerüst ist von schöner Einfachheit: Ein stellungsloser Buchhalter, ehemals Zahlmeister, vereinsamt, wird von Halluzinationen heimgesucht. Er hört Namen. Damit scheint es eine makabre Bewandtnis zu haben, denn als er (nach dem Telefonbuch) den Träger des ersten Namens aufsuchen will, ist dieser kurz zuvor gestorben. Im Manuskript trifft dasselbe auch für den Träger des zweiten Namens zu; im gesendeten Hörspiel dagegen erfährt der Hörer, daß das Adressenbüro dem Buchhalter irrtümlich eine falsche Auskunft gegeben hat – ein ganz wesentlicher dramaturgischer Eingriff zum Besten des Autors; denn nun weiß der Hörer sogleich, daß die makabre Deutung ein Wahn ist (und darauf kam es Hoerschelmann an). Den Träger des dritten Namens, seinen herzkranken Hausmeister, trifft der Buchhalter noch lebend an und warnt ihn; doch gleich darauf stirbt der Mann – aus Schreck über die Warnung. Der vierte ist der ehemalige Major des Zahlmeisters, jetzt Fabrikant unter falschem Namen – im Manuskript fast ein Kriegsverbrecher, im fertigen Text ein Mensch mit seinem Widerspruch. Die vermeintliche Todesfahrt der beiden (denn der fünfte Name war der des Buchhalters selbst) wird zur Fahrt in die tiefere Erkenntnis des Lebens. Daß das so klar und plastisch herauskam, daß Wilfried Seyferth, der Buchhalter, und Heinz Klevenow, der Exmajor, einen runden und nahtlosen Text zu sprechen hatten – daran hatten die Funkdramaturgen entscheidend mitgewirkt.

