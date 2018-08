Die Notwendigkeit einer durchgreifenden Reform unserer Verkehrsverhältnisse wird von keiner Seite mehr ernsthaft angezweifelt. Wer den Inhalt der zahlreichen Erklärungen und Vorschläge prüft, wird feststellen müssen, daß man sich über den Weg, wie eine Reform durchgeführt werden könnte, noch nicht völlig einig ist.

Es erscheint deshalb sehr wesentlich, daß die Wirtschaft, für die der Verkehr einen der wichtigsten Faktoren darstellt, eine anerkennenswerte Einigkeit trotz der Verschiedenartigkeit ihrer Interessen in ihren Stellungnahmen bekundet hat. Diese Einigkeit findet ihren Niederschlag in den Entwürfen des CDU-Abgeordneten Müller-Hermann, hinter dessen Auffassung ein großer Teil der gewerblichen Wirtschaft steht, sowie in der Entschließung des Bundesverbandes der Industrie, die von allen Gruppen dieses wohl größten Verbandes einmütig in Essen gefaßt wurde.

In beiden Stellungnahmen werden die im Straßenentlastungsgesetz vorgesehenen Verbotsmaßnahmen grundsätzlich abgelehnt. Beide Interessengruppen stimmen ebenfalls in der Auffassung überein, daß ein Ausgleich der Spannungen zwischen Schiene und Straße nur organisch durch langfristige und aufeinander abgestimmte Maßnahmen herbeigeführt werden kann und nicht durch allzu hastige und drastische Entscheidungen, die nur zu Teillösungen führen können. Was auch immer getan werden muß, so ist eines sehr klar, daß es sich jetzt um eine grundsätzliche wirtschaftspolitische Entscheidung von größter Wichtigkeit handelt, die mit der bisherigen Wirtschaftspolitik der Bundesregierung konform gehen müßte. Es kann sich also nur um echte und daher dauerhafte Reformen handeln, die sowohl von Müller-Hermann als auch vom BDI verlangt werden.

Beide fordern übereinstimmend die Wiederherstellung der Wirtschaftlichkeit der Bundesbahn, eine Ordnung des Straßenverkehrs, eine tragbare Besteuerung des Güterkraftverkehrs und sonstige Maßnahmen sowie auch den Ausbau des Straßennetzes. Lediglich in der Höhe der Besteuerung bestehen naturgemäß noch unterschiedliche Auffassungen, die aber wohl zu überbrücken sind. Der Grundgedanke der übereinstimmenden Vorschläge besteht vor allem darin, den Kraftwagen als leistungsfähiges Mittel für den Gütertransport harmonisch in das bisherige Verkehrsgefüge einzugliedern.

Damit ist eine beachtliche Einheitsfront der gesamten Wirtschaft entstanden. Der Bundestag, der demnächst die letzte Entscheidung zu fällen hat, wird dabei die Einstellung besonders der Kreise zu berücksichtigen und zu prüfen haben, die wohl am engsten mit dem Verkehr verbunden und in erster Linie an einer tragbaren Verkehrsreform interessiert ist. Adolf Helbig