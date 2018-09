Inhalt Seite 1 — Diskontsenkung festigt Rentenmarkt Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Übereinstimmung mit den Weltbörsen hat sich das Kursniveau der deutschen Wertpapierbörsen in den letzten beiden Wochen weiter aufwärts entwickelt. Trotz der bislang mageren Ergebnisse auf der Genfer Konferenz glaubt man an eine Entspannung der weltpolitischen Lage und ist bereit, größere Engagements einzugehen. Das Ausland, das wieder als Käufer an den deutschen Börsen auftrat, bevorzugte die Standardwerte des Elektromarktes (AEG und Siemens) aber auch die offensichtlich zurückgebliebenen Montannachfolger fanden von dieser Seite Beachtung. Der schwächere Sperrmarkkurs (99,20 sfr für 100 DM) hat den Entschluß der ausländischen Käufer, wieder deutsche Aktien zu erwerben, erleichtert.

Naturgemäß könnte die Diskontsenkung auf den Kapitalmarkt bis jetzt nurgeringfügig Einflußnehmen, da die Entscheidungen über eine Neufestsetzung der Soll- und Habenzinsen noch nicht gefallen sind und daneben noch nicht feststeht, ob die Sparkassen bereit sein werden, den Sparzins zu senken. Immerhin führte die Diskontsenkung zu einer inneren Festigung des Rentenmarktes, die eine entscheidende Voraussetzung für die seit langem angestrebte Herabdrückung des langfristigen Kapitalzinses darstellt. Die ersten Anfänge für eine solche Bewegung wurden bereits sichtbar: die Deutsche Centralbodenkredit AG, die Süddeutsche Boden Kreditanstalt AG sowie die Württembergische Hypothekenbank AG haben den Emissionskurs ihrer 5-v.-H.-Pfandbriefe von 93 auf 93 1/2 v. H. erhöht. Weitere Institute werden auf diesem Weg folgen. Die anhaltende Nachfrage hat die Kurse der Bundes- und Länderanleihen nochmals leicht angehoben. Die 5-v.-H.-Bundesanleihe notiert jetzt zu 102 1/4 v. H. Ein Teil der hochverzinslichen DM-Industrie-Obligationen wird bereits über Emissionskurs gehandelt. Die 4-v.-H.-RM-Hypothekenpfandbriefe sind ebenfalls um 1 bis 2 Punkte fester. Von den Aktien haben mit Dividendengarantie ausgestattete Werte durch die Diskontsenkung unmittelbar profitieren können. Als Beispiel sei die Hamburger Hochbahn AG genannt, deren Aktien von 72 3/4 auf 75 1/2 v. H. anzogen (5 v. H. Dividendengarantie

Die Montane haben sich in letzter Zeit immer mehr zu den tendenzbestimmenden Papieren entwickelt. An manchen Börsentagen entfielen allein 70 v. H. aller Umsätze auf diese Gruppe. Dabei beliefen sich die Gewinne der Alt-Konzerne bis zu 14 Punkten (Hoesch 242 1/2–256 1/2). Entsprechend haben sich auch die Nachfolgegesellschaften verbessern können, die immer neue Anregungen durch Dividendenankündigungen erfuhren. Besonders begehrt waren die bislang zurückgebliebenen Werte, und zwar auch dann, wenn bei ihnen für 1953 noch mit keiner Dividende zu rechnen ist; denn man glaubt, daß die renditenlose Zeit nur ein Zwischenstadium darstellt, das im nächsten Jahr überwunden sein kann. Die hohen Abschreibungen dieser Gesellschaften lassen für die Zukunft ein hohes Maß an Optimismus zu. Aus diesem Grunde nahm der Berufshandel Tauschoperationen vor, in deren Verlauf namentlich die hoch bezahlten Werte der Montangruppe, wie die Beteiligungs AG und die Handels-Union AG, abgestoßen und dagegen „billigere“ Papiere erworben wurden. Mit der fortschreitenden Entflechtung ist der Markt nunmehr soweit übersehbar, daß auch das Publikum wieder den Mut zum „Mitmachen“ gefunden hat. Alte Aktien der GHH sind kaum mehr im Markt, woraufhin die Notiz dieser Papiere endgültig ausgesetzt worden ist. Weniger rasch geht es bei den Vereinigten Stahlwerken, die jetzt ohne den Anteilschein 5 gehandelt werden. Infolge der festen Tendenz trat der theoretische Abschlag von 4 Punkten nicht in Erscheinung. Auf Abschnitt 6 wird die Dt. Edelstahl AG und auf Abschnitt 7 die Rhein. Röhrenwerke AG ausgegründet. Damit wären dann etwa 25 v. H. der neuen Aktien zur Verfügung der Aktionäre gestellt. Als neues Papier sind die „Ver. Stahlwerke Liquidationsanteilscheine-Restquoten“ hinzugekommen, die zu etwa 3 bis 3 1/2 v. H. im Handel sind. Vorläufig beinhalten diese Papiere lediglich den Anspruch auf die Beteiligung an den österreichischen Böhler-Stahlwerken: ob sich. dieser Anspruch jedoch tatsächlich einmal realisieren läßt, muß noch dahingestellt bleiben.

Die IG – Farben-Nachfolger-Dividende von einheitlich 7 v. H. hat teilweise enttäuscht! obgleich die seriösen Schätzungen niemals über 7 1/2 v. H. hinausgegangen sind. Man muß bedenken, daß die Dividende von 7 v. H. für die Bad. Anilin und Cassella eine Erstdividende und für die Farbwerke Bayer und Hoechster Farben eine Dividendenerhöhung gegenüber dem Vorjahr von 4 v. H. bedeutet. Durch Verkäufe in- und ausländischer Kundschaft haben die Papiere dieser Gruppe an der allgemeinen Kursbefestigung nicht teilhaben können. Unterschiedlich war die Bewegung bei den übrigen chemischen Papieren: Chemische Albert zogen von 90 auf 100 v. H. an (Erstdividende. 5. v. H.), Hegada gewannen 19 Punkte und schlossen zu 114 v. H. (Dividendenerhöhung von 5 auf 7 v. H.), Schering fielen um etwa 10 Punkte auf 253 1/2 v. H. zurück.

Die Meldungen vom Rückgang der Kraftfahrzeugproduktion hatten keinerlei Einfluß auf die Tendenz der entsprechenden Aktien. BMW stiegen von 74 auf 80 H. Man spricht hier von beträchtlichen Mietenachzahlungen für das von den USA-Besatzungstruppen beschlagnahmte Werk München-Allach. NSU zogen von 147 auf 156 und Ford von 80 auf 87. v. H. an. Bei den Versorgungswerken standen HEW weiterhin im Vordergrund (90 – 100 – 98 1/2 v. H.). Man hält eine Dividende, für 1953/54 (30. 6.) von 6 H. für ziemlich sicher, außerdem vermutet man, daß die Gesellschaft die Absicht hegt, in naher Zukunft in irgendeiner Form den Kapitalmarkt in Anspruch zu nehmen.

Für Bau-Werte bestand anhaltende Nachfrage. Bau-Lenz, die vorübergehend auf 30 v. H. anzogen, rutschten allerdings wieder bis auf 27 v. H. ab. Bremer Schiffbauwerte tendierten nicht einheitlich: AG Weser 70–80 v. H., Schiffbau Unterweser 76 bis 83, Bremer. Vulkan 119–113 v. H. Feldmühle Papier setzten ihren Anstieg fort und erreichten den stolzen Kurs von 205 v. H. Die Aktien-Neuemission der Hamburger Hypothekenbank (1,8 Mill. DM) konnte ohne Schwierigkeiten untergebracht werden. -ndt

