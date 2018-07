Wir haben in unserer Ausgabe vom 6. Mai unter dem Titel „Oberländers Gefolgschaft“ die politische Vergangenheit des von Bundesminister Oberländer in das Bundesvertriebenenministerium berufenen und zum Leiter des Ausländerreferats ernannten Dr. Georg Goldschmidt angedeutet und resümierend festgestellt, daß Dr. Goldschmidt auf diesem Posten fehl am Platze sei. Nun schickt uns Dr. Goldschmidt die folgende Berichtigung:

Es trifft nicht zu, daß ich der „Volksgruppenführer“ des ungarländischen Deutschtums war. Es ist nicht wahr, daß ich in Ungarn deutsche Kulturorganisationen und Zeitungen „gleichgeschaltet“ bzw. dabei „maßgeblich mitgewirkt“ habe. Es ist nicht wahr, daß ich mich nach dem „Zusammenbruch“ nach Südamerika begeben habe. Die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft 1949 erfolgte in einer gesetzlich ebenso einwandfreien Weise wie die Zuerkennung der deutschen Flüchtlings- bzw. Vertriebeneneigenschaft 1952. In den Jahren 1950/52 war ich in Südamerika als Mitglied einer auch von der UN und dem Internationalen Arbeitsamt beschickten Studienkommission, die die Auswanderungsmöglichkeiten zur Seßhaftmachung deutscher Heimatvertriebener prüfte.

Dazu ist zu sagen: Goldschmidt war allerdings nicht Volksgruppenführer, aber er war stellvertretender Volksgruppenführer. Wen will er glauben machen, daß er in solcher Position deutsche Kulturorganisationen in Ungarn nicht gleichgeschaltet habe?

Die Zuerkennung der deutschen Flüchtlingseigenschaft an Dr. Goldschmidt war unzulässig. Als österreichischer Staatsbürger hatte er keinen Anspruch darauf, auch nicht unter dem Vorwand einer „Würdigung besonderer Notwendigkeiten und Aufgaben“. Das Staatssekretariat für die Angelegenheiten der Heimatvertriebenen im bayerischen Staatsministerium, das damals von Dr. Oberländer geleitet wurde, hätte sich an Wortlaut und Sinn des Gesetzes halten müssen. S.