Bad Berneck, im Juni

Zum Holzhacken und Tag um Tag unter eiskaltes Wisser schickte vor achtzig Jahren der alte Kneipp den schnaufenden Kommerzienrat. Aus dieser Anfangszeit stammt die heute noch vielverbreitete Vorstellung, daß die Kneippkur nur von bärenstarken Menschen ausgehalten werden könne und es außerdem dazu einer schier sektiererischen Gläubigkeit bedürfe.

– Nun steht aber an der Stelle des dicken, Kupon schneidenden Kommerzienrates heute häufig ein asthenischer Wirtschaftsführer, dessen Krankheit weniger in zu viel Fett als in schlechtem Kreislauf, nervöser Überreiztheit und insbesondere einem nervösen Herzen besteht. Diesem modernen Krankentyp kann man nicht mehr mit den Mitteln von einst beikommen. Der erfahrene Kneipparzt hat längst begriffen, daß die Methode elastisch gehandhabt werden muß, wenn sie in der rasenden Gegenwart Erfolg haben soll. Er arbeitet vorsichtig, mit feineren Reizen und langsamer Steigerung. Die Methode selbst ist geblieben.

Sie besteht bekanntlich vor allem in der Anwendung des natürlichen Heilfaktors Wasser in Form von Güssen, Wickeln, Bädern, wobei heiße Heusäcke, Fichtennadelzusätze und so weiter die gleiche wichtige Rolle spielen wie Sonne, Luft und eine einfache Ernährung. Die diätetischen Erkenntnisse haben sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt.

Nicht in allen Kneippkuranstalten werden sie allerdings gleich konsequent angewendet. In dem Kurbad, aus dem dieser Bericht stammt, haben sie indessen so viel Verbreitung gefunden, daß man nicht nur in speziellen Kürheimen, sondern auch in dem oder jenem kleineren Gasthaus Rohkostplatten oder ein Bircher-Benner-Menü bestellen kann.

Der Sinn des zentralen Kurgeschehens, der vom Außenstehenden meist schaudernd abgelehnten „Wasserplantscherei“, ist ein Neuralreiz der Haut, der eine indirekte Wirkung auf Hypophyse und Nebenniere ausübt und dadurch eine wohltuende Umstimmung des Hormonhaushaltes hervorruft. Die wissenschaftlichen Zusammenhänge der Kurwirkung, die ihrem Begründer selbst noch unbekannt gewesen sein müssen, sind tatsächlich erst in den letzten Jahren von dem kanadischen Professor Selje aufgezeigt und nachgewiesen worden.

Die schon angedeutete Erkenntnis der Notwendigkeit milderer Reizung – vergleichbar etwa dem homöopathischen Medikament im Gegensatz zum allopathischen –hat zu einer sparsameren und differenzierteren Anwendung der Kneippschen Kurmittel geführt. Statt des Kaltwassertretens beginnt man meist mit Wechselbädern, statt des kalten Teilgusses mit Wechselgüssen. Mehrstündige Ruhe nach den Bädern und nach Tisch – diese im Freien oder bei ungünstigem Wetter im Bett bei offenem Fenster –, ausgedehnte Spaziergänge, Morgengymnastik und die äußerlich zarte Bindegewebemassage, sind ebenso wichtige Heilfaktoren wie der weitgehende – möglichst totale Verzicht auf Kaffee, Tes, Nikotin und Alkohol. Vieltägiges Fasten oder Rohkost während der ganzen Kurzeit wird nicht nur den ja keineswegs ausgestorbenen Übergewichtigen auferlegt, sondern dient genauso gut zur Behebung von Stauungen, zur Verbesserung des Blutbildes oder auch zur Bekämpfung jener bis heute undeutbaren Krankheit, die man Rheuma nennt. Im übrigen wird dem Kneippkurenden je nach dem Fall auch gekochte vegetarische Kost oder gemischte Nahrung verabreicht. Je nach den Fortschritten wird die Diät im Laufe der Kur gewechselt.