Niemand wird bezweifeln wollen, daß die Aufgabe, den Verkehr zu ordnen, in der augenblicklichen Situation eine der schwierigsten ist, die es überhaupt gehen kann. Ihre Bewältigung bedarf eines Verkehrsgenies, das nicht nur die verkehrspolitischen und verkehrstechnischen, sondern auch die hiermit verbundenen finanziellen Fragen meisten. Ein solches Verkehrsgenie gibt es nicht. Die bisherigen Versuche des Bundesverkehrsministers für eine Ordnung der Verkehrsverhältnisse haben sich bei aller Anerkennung für seine Bemühungen nur als Teillösungen erwiesen und keine Seite befriedigt.

Es dürfte ebenso auch gewiß sein, daß die beiden Entwürfe des Straßenentlastungsgesetzes und des Verkehrsfinanzgesetzes, die in der gesamten Wirtschaft viel Staub aufgewirbelt haben, eine Lösung des schwierigen Verkehrsproblems nicht herbeizuführen vermögen. Sie bringen in ihrer Absicht, die Verkehrspolitik von heute auf morgen mit drastischen Mitteln durchgreifend zu ändern, ebenfalls nur eine Teillösung, mit der weder den Verkehrsträgern, der verladenden Wirtschaft noch dem Verbraucher gedient ist. Es bleibt nur die Frage, wer schließlich die Folgen dieses Experimentes, wenn es sich als Fehlschlag erweisen sollte, zu tragen hat...

Im Augenblick, wo die beiden Entwürfe mitten im Schußfeld scharfer Auseinandersetzungen stehen, wird ein neuer Entwurf – das neugefaßte Personenbeförderungsgesetz – bekannt, du die Personenbeförderung auf der Straße von Grund aus neu regeln soll.

Die entscheidende Änderung dieses Entwurfes ist in § 8 verankert, der den Ausgleich der verschiedenen Verkehrsinteressen zwischen den Verkehrsträgern hinsichtlich der Leistungen und Entgelte regelt. Er hat im einzelnen folgende wichtige Bestimmungen: Im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, der parallel zur Schiene verläuft, haben Bundesbahn und private Eisenbahn den Vorrang. Im Linienverkehr, der nicht parallel zur Schiene verläuft, hat die Deutsche Bundespost den Vorrang, wenn die Postbeförderung mit Fahrzeugen der Post im Interesse des Postverkehrs notwendig ist. Im Orts- und Nachbarortslinienverkehr haben die kommunalen Verkehrsbetriebe den Vorrang. Lediglich im Gelegenheitsverkehr hat das private Gewerbe den Vorrang. Bei Ferienzielreisen muß jedoch das Gewerbe diesen Vorrang mit der Bundesbahn teilen.

Die Bedeutung des Omnibusverkehrs nimmt in der modernen Verkehrsgestaltung ständig zu. Es ist daher sicherlich notwendig, daß gerade dieser Verkehr nach gewissen Auswüchsen in den letzten Jahren einer ordnenden Hand bedarf. Es ist ebenso verständlich, daß der Personenverkehr mit Omnibussen der behördlichen Genehmigung bedarf, wenn sie nach den Grundsätzen bester und zweckmäßiger Beförderung erteilt wird. Dabei mag es wichtig sein, a. die Errichtung von neuen Omnibuslinien einen sehr strengen Maßstab bei der Erteilung von Genehmigungen anzulegen. Solche Grundsätze sind recht und billig und durchaus mit einer Wettbewerbsordnung im Verkehr vereinbar.

Aber wie sieht in der Praxis der im Gesetzentwurf angestrebte Ausgleich der Verkehrsinteressen aus? In den wichtigsten Verkehr, dem Linienverkehr, erhält die Bundesbahn eine Monopolstellung gegenüber dem privaten Verkehrsbetrieb. Sie betreibt also künftig mit Vorrang den Personenverkehr auch auf der Straße, und zwar bis in die Einzugsgebiete ihrer Schienenverbindung, d. h. praktisch nach fast allen Richtungen, die für eine Personenbeförderung in Frage kommen.