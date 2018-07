K. W., Berlin

In Ostberlin werden Mauern, Ruinen, Zäune und Schornsteine wieder mit Transparenten überdeckt. Leinwand und Tuche, noch immer begehrte Mangelware, werden auf die Straßen gerollt. Ein neues „Deutschland-Treffen“ zu Pfingsten ist anbefohlen. Die Schulen sind seit Wochen – von ihren FDJ-Gruppenleitern animiert – fast ausschließlich mit der Vorbereitung dieses Jugendmassentreffens in Ostberlin beschäftigt. Es soll, im äußeren Charakter, unpolitischer werden als das Pfingsttreffen von 1951, das Zehntausende von ostdeutschen Jugendlichen nach Westberlin, auf den Kurfürstendamm, in die Läden und Theater und in die gefüllten Restaurants brachte. Diesmal wünscht man sich im kommunistischen Teil Berlins soviel westdeutsche Jugend wie möglich. Tausende von Briefen und Werbetelegrammen wurden abgeschickt und erzählten den Eingeladenen von einem Fest des Singens, des Fröhlichseins, des Sports, des Theaters. Und die Frage, wer denn wohl für die Reise- und Aufenthaltskosten aufkäme, beschwichtigte jedesmal sogleich eine freundliche Zusage oder gar schon ein bereit gehaltener Scheck.

Hundertundfünfundsechzig Klubs und Vereine aus der Bundesrepublik, Fußballer, Tennisspieler, Handballer, Basketballspieler, Leichtathleten, Boxer, Ringer, Klubs mit gutem Renommee, standen auf dem vieltägigen Programm, das in den Ostberliner Stadien vom 3. Juni an ablaufen sollte. Nun hat, sehr spät freilich, der Deutsche Sportbund für viele, die fahren wollten, einen Riegel vorgeschoben: er könne diese Teilnahme in Ostberlin nicht gutheißen, denn die sportlichen Veranstaltung gen seien ein integrierender Bestandteil der politischen Zwecke des Pfingsttreffens. Kurt Edel, sowjetzonaler Sportchef, hatte die Antwort darauf sogleich bereit. Zweierlei geschehe in Ostberlin – so ließ er nach Westdeutschland melden – das eine sei das „Deutschlandtreffen“ der FDJ, das andere ein „Nationales Sportfest“. Er verbreitete sich nicht darüber, daß jeder Sport in der Sowjetzone der FDJ untersteht, daß das ganze FDJ-Programm der Pfingsttage identisch ist mit dem Sportprogramm des sogenannten Nationalen Sportfestes und daß zu diesem Nationalen Sportfest außerdem Mannschaften aus den volksdemokratischen Ländern Ungarn, der Tschechoslowakei, Rumänien, Polen in Ostberlin sein werden und daß als Zuschauende und Aktive sonst ausschließlich FDJ-Angehörige zugelassen sind.

Ein kommunistisches Sport-, Volkstanz- und Singefest, dem eine große Reihe von westdeutschen Sportklubs das Gepräge eines gesamtdeutschen sportlichen Kräftemessens geben sollte, so wünschte sich die Leitung dieses Treffens den Eindruck der Ostberliner Pfingsttage. Zu einem Marsch nach Westberlin wird es diesmal nicht kommen, da die kasernierte Volkspolizei schon jetzt zu vielen Hundertschaften aus den entfernteren Garnisonen nach Berlin zusammengezogen worden ist, um einen festen Kordon an der Sektorengrenze gegen Besuchsfreudige zu bilden. Der Wunsch, nach Berlin zu kommen, ist im übrigen diesmal unter der Zonenjugend keineswegs so groß gewesen wie vor Jahren. Dennoch sind alle verfügbaren Züge und Wagen für den FDJ-Verkehr nach Berlin requiriert worden. Die Ostzonenbevölkerung wird während der Pfingsttage kaum reisen können. Der Sommerfahrplan der Sowjetzoneneisenbahn wird eigens des FDJ-Tages in Berlin wegen erst am 9. Juni in Kraft treten.

Der Jugend der Zone aber verspricht man in Ostberlin nicht nur westdeutschen Sport. Für sie sind auch Vorstellungen des russischen Balletts reserviert worden, das auf seinem Rückzug aus Paris in Ostberlin geblieben ist. Dieses Staatsballett, das aus dem Ensemble der Moskauer und der Leningrader Oper kombiniert wurde, ist für längere Zeit in Ostberlin stationiert worden, um hier politische Werbefunktionen zu erfüllen. Sein Debüt im Berliner Friedrichstadt-Palast ließ länger als vierzehn Tage auf sich warten. Wohl waren die fast sechzig Ballerinen und Solotänzer, von der berühmten Ulanowa geführt, schon zwei Wochen in Ostberlin, aber ihr erstes Auftreten ging erst vor sich, als die kommunistische und halbkommunistische Prominenz aus aller Welt zur Tagung des „Weltfriedensrates“ in Ostberlin versammelt war.

Dieser „Weltfriedensrat“, vor drei Jahren mit dem sichtlichen Ziele konstituiert, neben die Vereinten Nationen eine Instanz zu setzten, die ex cathedra Moskaus spricht, hatte – man wird sich daran erinnern – die sowjetische Forderung nach einer Fünf-Mächte-Konferenz mit Rotchina zum ständigen pagne gemacht. Seine jetzige Berliner Tagung ist offensichtlich als Ergänzung zur Genfer Konferenz ins kommunistische Ostberlin einberufen worden. Die Versammlungen fanden im sowjetzonalen Finanzministerium, einem besonders komfortablen Konferenzgebäude, statt, unter der Taube Picassos und Transparenten, auf denen in neun Sprachen das Wort „Friede“ zu lesen war. Das Tagungsthema war wie immer die sowjetische Politik, und behandelt wurde es von Leuten wie Ku-Ju-Mo, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Rotchinas, der statt Joliot Curie diesmal Präsident der Tagung war, vom stets auf solchen Kongressen auftauchenden britischen Kronanwalt Pritt, der Tschiang Kaischek einen vernichteten Gangster und Rotchina die bedeutende Macht der neuen Welt nannte, von dem Wiener Mitläufer aller „Friedensbewegungen“, Professor Brandweiler, der im sowjetischen Sinne ein Atomabkommen gegen alle amerikanischen Atomversuche verlangte, vom polnischen Atomwissenschaftler Infeld, der alle amerikanischen Atomversuche als verbrecherisch, alle östlichen aber als friedensdienlich bezeichnete, und vom Ostberliner Professor Friedrich, der die Existenz eines sowjetzonalen Atommeilers leugnete. Für diesen einen Punkt der sowjetischen Wünsche, Amerika das Atommonopol mit Abrüstungsargumenten und Friedensdeklamationen streitig zu machen, waren aus den sowjetischen und volksdemokratischen Ländern alle erreichbaren Atomwissenschaftler aufgeboten worden.

Neben dieser Internationale des Hasses gegen die Amerikaner sollte auf dem Kongreß auch eine Internationale der Sympathie für das kommunistische Ostasien aufgebaut werden. Südafrikaner, Franzosen und Russen, unter ihnen Ilja Ehrenburg, trafen sich auf Ostberlins Rednertribüne mit Jean Paul Sartre und dem eben nach vierwöchigem Aufenthält aus Moskau zurückgekehrten Joseph Wirth. Der ehemalige Reichskanzler lobte den Abgeordnet tenPfleiderer und konstruierte aus seinem Ost-Ritt eine allgemeine Wendung des Westens zu einer Anerkennung des Sowjetblocks. Moskaus Metropolit Nicolai, der auf solchen Treffen die Fiktion der religiösen Toleranz des Kommunismus zu repräsentieren hat, lud ein Dutzend deutscher Repräsentanten der evangelischen Kirche ein, in den nächsten vierzehn Tagen nach Moskau zum orthodoxen Pfingstfest zu kommen. Der Vorsitzende der Ost-CDU, Otto Nuschke, der nach sowjetischer Ansicht der östliche Fachmann für die kommunistische Infiltration in die europäischen Kirchen ist, soll diese Einladung übergeben.

Die „Regierung“ der Sowjetzone bot den weitgereisten Gästen aus allen Erdteilen noch ein spezielles Schauspiel. Sie inszenierte eine Volkskammersitzung. Hier konnten die Kongreßteilnehmer, allerdings ohne Übersetzungsanlage, Zeuge sein, wie die Volkskammer die Abhaltung einer Volksabstimmung „in Deutschland“ beschloß über die simple Frage „Willst du einen Friedensvertrag mit Abzug aller Besatzungstruppen oder die EVG?“ Für den 27. bis 29. Juni werden die Bewohner der Sowjetzone wie in den seligen Hitlerzeiten an die Urnen gezwungen werden, um das vorherbestimmte Resultat zu unterschreiben. Wieder mußte, da Grotewohl an der Schwarzmeerriviera ist und Ulbricht im Krankenhaus liegt, der alte Otto Nuschke zu der Farce die Rede halten. Manche der Weltfriedensreisenden fragten höchst naiv, ob sich in der Bundesrepublik wirklich die erhoffte kommunistische Mehrheit finden werde. Daß es zu einer solchen Abstimmung im Westen Deutschlands, wo man die Freiheit und nicht die kommunistische Sklaverei wählt, nicht kommen kann, war ihnen unerfindlich.