Es gab einmal eine Zeit, da war der Heiratsmarkt von Gorkau-Rosalienthal in Schlesien ein richtiges Volksfest. Der Versuch, dieses alte Fest, dem einst ein liebenswürdiger poetischer Gedanke und ein sehr konkreter ganz bäurischer Zweck innewohnte, in der holsteinischen Stadt Wedel an der Elbe zu einem neuen Leben zu bringen, ist gescheitert. Gescheitert an der Kommerzialisierung selbst der seelischen Bedürfnisse eines Volkes, die alles, die Sitte, die Liebe und selbst die sanfte Gewalt einer Mainacht überwuchert. Der Heiratsmarkt in Wedel ist trotz der schönen und ehrenwerten Absicht der Veranstalter zu einem großen Jahrmarkt geworden, auf dem der Gastwirt und der fliegende Händler ihr Geschäft mit der Sehnsucht nach Lebensfülle und mit dem Heimweh der Schlesier machen ...

Bald konnten die Schlesier fühlen, daß man wohl in Schlesien sein muß, um als schlesischer Bauer schlesische Feste zu feiern. Mittags mit dem Festzug fing es an. Nach dem laut platzenden Geschmetter der Bergmannskapelle die Trachtengruppen: schon vorbei, als man dachte, es finge erst an. Das bunte Tuch, bleich und verwaschen wie aus einem Museum geborgt, Kostüme aus dem Leihhaus der Hoffnung. Nur wenige sahen dem Zug zu, den spannungslosen, unwirklichen Bewegungen danach, auf der sogenannten Schlesierwiese, den Volkstänzen, die das Volk nichts angingen, das gleichgültig oder mit Mißtrauen durch die Stadt quoll. In den Straßen versuchten Gruppen von jüngeren angetrunkenen Männern mit überlautem Gröhlen und gutgemeinten Unanständigkeiten für nicht mehr als zwei Stunden sich selbst noch einmal die Illusion einer ungebrochenen Vitalität zu geben. Den Schlesiern schloß sich unvermittelt ein wirrer, schwankender Haufen von Männern mit Stöcken, Schirmen und Strohhüten an, die die Kraft zu dieser Tätigkeit ausschließlich aus dem Gedanken des Kampfes gegen die Schwiegermutter zu saugen schienen, deren restlose Vernichtung sie in lauten Gesängen immer wieder forderten. Hinter dem Festzug ein Bereitschaftswagen mit prallen leutseligen Polizisten, die wie Schäferhunde aus aufmerksamen Augen achtgaben, daß die Herde den Weg in den richtigen Kral nahm.

Indessen füllten sich die Lokale, die sich vorsorglich mit Hilfskellnern versehen hatten. Die Bockwurst, auf Dutzenden von Tischen am Straßenrand zu Tausenden in Reih und Glied aufgeschichtet. Gemeinsam mit dem Bis ersetzten sie die reinlich weiß und bunt gedeckten mit Schinken, Wein und Blumen beladenen Tische unter den alten Bäumen in Gorkau-Rosalienthal.

Unter der ziellos ungeformt durch die Straßen streifenden Menge suchten ein paar junge Leute, Studenten und ältere Schüler, nach etwas, was sie durchaus nicht finden konnten. Vielleicht nach einem netten Mädchen, mit dem man hätte Kaffee trinken können oder tanzen. Vielleicht auch nach einer ganz jungen und naiven Bauerntochter, aber die war nicht gekommen. Gekommen waren viele, unscheinbare kleine Figuren, die Armut und zu frühe Kenntnisse in Gesicht und Kleidung trugen, und gekommen waren auch jene Damen, an denen alles zuviel ist, mit dummen flinken Augen über Everglaceblusen und Mündern wie Zielscheiben.

Natürlich wurden eine ganze Menge der berühmten Vierundzwanzig-Stunden-Ehen geschlossen, aber es waren meist ältere, jugendbewegte Paare, Hand in Hand, die den Spaß nicht versäumen wollten. Nach redlich witzigen und animierenden Worten der Standesbeamten – es handelte sich zum Teil um die bekannten unbekannten Künstler von Bühne und Funk – Küsse ohne Feuer, Blicke ohne Glanz, ein wenig Verlegenheit vor den Neugierigen und das Gefühl, was nun?

Im Grunde warten alle auf irgend etwas, das nicht eintritt: die Schlesier auf das Wunder, das Wedel in Gorkau verwandeln könnte, der Mannequin auf einen reichen Mann, der längst abgefahren ist, und ein paar moralisch ramponierte Bürger auf irgendwelche Orgien, zu denen es der anonymen Masse an Vitalität und Temperament fehlt. In den Gasthäusern drängen sich schwitzende Paare aneinander. Junge Mädchen sehen mit traurigen, müden Augen auf die Fußspitzen von jungen Männern, die nichts mehr zu sagen haben, und auch der Abend, dessen Heraufkommen den Höhepunkt eines Festes anzeigen soll, läßt ihnen keine andere Wahl, als noch einmal Bier, noch einmal Bockwurst, noch einmal Eis. H. Berling