Die Besorgnis Wiens über die Österreichpolitik der Sowjetunion, deren brutaler Zynismus auf der Berliner Konferenz offenbar wurde, hat sich auch in der Folgezeit als allzu berechtigt erwiesen. Die Beziehungen zwischen Moskau und Wien erreichten einen Tiefpunkt, als kürzlich der sowjetische Kommissar Iljitschew in einem Rückfall in die Siegermentalität der ersten Nachkriegszeit den österreichischen Bundeskanzler Raab und seinen Stellvertreter Schärf zu sich zitierte, um sie mit Vorwürfen wegen angeblicher feindlicher Handlungen gegenüber der sowjetischen Besatzungsmacht zu überschütten und ihnen mit „geeigneten Maßnahmen“ zu drohen, falls die österreichische Regierung nicht sofort Abhilfe schaffe. Die Beschwerden Iljitschews gipfelten in der Behauptung, die österreichische Regierung und insbesondere das österreichische Innenministerium hätten nichts gegen die Propaganda „militärischfaschistischer Kreise“ unternommen, die auf einen Anschluß Österreichs an die westdeutsche Bundesrepublik hinarbeite.

Obwohl Bundeskanzler Raab sofort in der Unterredung die Vorwürfe widerlegte und darauf hinwies, daß die Erregung der österreichischen Bevölkerung allein auf Ausschreitungen sowjetischer Soldaten zurückzuführen sei, bei denen zwei wehrlose österreichische Zivilpersonen den Tod gefunden hatten, wiederholte Iljitschew am folgenden Tage seine Beschuldigungen und Drohungen in einer Note. Zu dieser Note erklärte Bundeskanzler Raab im Parlament: „Ich möchte feststellen, daß niemand in Österreich an einen Anschluß überhaupt gedacht hat, als plötzlich kurz vor der Berliner Konferenz dieses Schlagwort zuerst in der kommunistischen Presse auftauchte. Tatsächlich war es dann das Anschlußgespenst, das für das Scheitern der Berliner Konferenz den Vorwand abgeben mußte. Wir wollen mit der Bundesrepublik Deutschland normale Beziehungen unterhalb n, aber wir haben nicht die leiseste Absicht, den jetzigen Zustand in irgendeiner Form in ändern.“ Das Parlament nahm daraufhin gegen die Stimmen der vier kommunistischen Abgeordneten eine Resolution an, in der ein Anschluß abgelehnt, dagegen die baldige Erfüllung der Moskauer Deklaration gefordert wird, in der sich die Vereinigten Staaten, England und die Sowjetunion zur Wiederherstellung eines freien und unabhängigen Österreichs verpflichtet haben.

Die Stellung der österreichischen Regierung wurde dadurch wesentlich gestärkt, daß Außenminister Dulles in einem offenen Telegramm an den geschäftsführenden amerikanischen Kommissar in Wien, Jost, erklärte, jede sowjetische Drohung, die österreichische Unabhängigkeit noch mehr einzuschränken, sei für die ganze freie Welt Anlaß zu ernster Besorgnis. Im übrigen erteilte Dulles seinem Kommissar den Auftrag, die sowjetischen Beschuldigungen und Drohungen in der nächsten Sitzung des alliierten Kontrollrates zur Sprache zu bringen. In dieser Sitzung, die am 28. Mai stattfand, mußte sich Iljitschew von seinem amerikanischen Kollegen vorwerfen lassen, daß „die Sowjetbehörden sich in den letzten beiden Monaten leider mehr und mehr in österreichische Angelegenheiten in der sowjetischen Zone eingemischt, Druck auf die österreichische Polizei ausgeübt und Beamte mit Sanktionen bedroht haben, falls sie die Anordnungen ihrer Vorgesetzten befolgten“. Iljitschew ging auf diese Feststellungen überhaupt nicht ein, sondern wiederholte seine Behauptungen über das Bestehen von „nicht weniger als 60 militärisch-faschistischen Veteranen-Organisationen, die für den Anschluß an Deutschland arbeiteten“. Als er von seinen drei westlichen Kollegen ersucht wurde, detaillierte Angaben zu machen, wies er diese Aufforderung ohne Angabe von Gründen zurück.

Iljitschew lehnte es auch wieder ab, seine Zustimmung zu der von der österreichischen Regierung verfügten Aufhebung des Visumzwanges für Reisende aus der deutschen Bundesrepublik zu geben. Da die Kommissare der drei Westmächte ihrerseits keine Einwendungen erhoben haben, bleibt es trotz der sowjetischen Ablehnung bei der Aufhebung des Visumzwanges, die für ganz Österreich gültig ist. Die Sowjets wollen sich aber offenbar über die Mehrheitsbeschlüsse des Kontrollrates hinwegsetzen. So hinderte der sowjetische Kommandant der niederösterreichischen Stadt Krems eine deutsche Reisegesellschaft vorübergehend an der Weiterreise. Es muß auch befürchtet werden, daß die Sowjets die Zonengrenzkontrolle wieder einführen, die dann bei der Wiederausreise westdeutscher Reisender aus der Sowjetzone Österreichs Schwierigkeiten machen könnte. E. K .