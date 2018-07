Inhalt Seite 1 — Picasso's übermächtige Phantasie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Jahre 1905 kaufte Wilhelm Uhde bei einem Matratzenhändler auf dem Montmartre, dem Pere Soulier, der vor seinem Laden ein Lattengerüst aufgestellt hatte, an dem Bilder junger Künstler hingen, einen in Blau gehaltenen Akt, ein gleichen Einteilungen sonst heißen mögen. Man sollte sich überhaupt hüten, solche Trennungen vorzunehmen, denn das Werk Picassos ist ganz und gar einheitlich von seinem frühen Beginn bis heute. Nicht als ob die Ereignisse des Tages ihn unberührt gelassen hätten. Im spanischen Bürgerkrieg nahm er Partei für die Linken, die ihn, den größten lebenden spanischen Künstler, zum Direktor des Prado ernannten, was ihm Gelegenheit gab, für den Schutz der spanischen Museumsschätze zu sorgen. Die Erschütterungen, die diese Zeit- ihm brachte, fanden ihren Ausdruck in dem Wandgemälde Guernica auf der Pariser Weltausstellung 1937 und der Folge haßerfüllter Radierungen: Franco). Auch weiß man, daß er im Kommunismus eine Erlösung sieht und daß er deshalb 1949 für den roten Kongreß der Friedenspartisanen in Paris das Plakat mit der Taube entwarf. Solche menschlichen Erlebnisse und politischen Wandlungen aber hätte Kahnweiler nicht im Sinn, als er schrieb: "Kunst ist für Picasso nie Rhetorik; seine Werke sind untrennbar von seinem Leben " Im Züricher Kunsthaus ist eine Ausstellung zu sehen, die den größten Teil von Picassos Graphik umfaßt; rund 500 Nummern enthält der Katalog. Da es kaum noch möglich sein wird, eine ähnlich repräsentative Kollektion seiner Gemälde zusammenzubringen, wird man diese graphische Aus Stellung für besonders geeignet halten dürfen, das Phänomen Picasso zu studieren. Bleiben wir gleich bei der Friedenstaube, weil sie so berühmt geworden ist. Das Vorbild für das Plakat, eine Lithographie, zeigt sie in einer schmelzenden Weiße — man könnte sagen, sie sei aus Schlagsahne geformt. Aber daneben gibt es noch eine Reihe von Taubenbildern, Da sind mehrere fliegende, die eigentlich wie ein Stein herunterfallen müßten, denn für die Luft sind sie viel zu schwer. Da sind auch Taubenkinder von erstaunlicher Vitalität. Die Taube hat von Picasso Besitz genommen. Hier sehen wir nicht formale Variationen über ein gegebenes Thema, sondern Aussagen über ein Taubenleben, das Picasso erfunden hat und mitlebt.

So also wäre der Ausspruch von Kahnweiler zu deuten, und allerdings finden wir hierfür auf der Ausstellung viele Beispiele. Picassos Phantasie läßt eine Reihe Figuren entstehen, die nicht ein eigenes, selbständiges Lebea haben, das man — gewissermaßen rethorisch — darstellen könnte, sondern in denen er ganz persönlich lebt. Da sind gleich zu Be ginn des zwanzigsten Jahrhunderts die Saltimbandem Seile tanzen, ebensowenig wie Pieassos Tauben zu fliegen vermöchten. Es gibt überhaupt in seinem ganzen Schaffen nicht eine Figur und nicht ein Tier, das sich bewegen könnte, wenn es durch einen Zauber von der Leinwand oder vom Papier gelöst werden würde Überall "ist eine Deformation angebracht, zu schwere Schenkel, ein zu langer Arm oder in der Radierung eines Harlekins von 1918 eine Hand, die größer und schwerer ist als das Gesicht. Alle Figuren, alle Tiere sind von Picasso festgebannt in seine Welt und leben nur aus seinem Leben. Daher denn auch die Melancholie, der cdjärd seiner Seiltänzer.

Es ist sehr bezeichnend, daß Picasso immer wieder Figuren erfindet, wie die saltimbahques, die ihm Gelegenheit geben, ihr von ihm gelenktes Leben zu schildern. Da ist der "Rembrandt", eine Figur oder eigentlich ein Kopf, der aussieht, als sei er aus der Kalligraphie geboren, aus verschnörkelten Linien, ein Kopf mit Barett, der eine Zusammenfassung Rembrandtscher Selbstbildnisse ist und dem kölnischen aus der Sammlung Carstanjen am nächsten kommt, ein Symbol für Wollust, Trunk und gewaltige Schöpferkraft, dargestellt auf verschiedenen Blättern im Kreis nackter oder halbbekleideter weiblicher Figuren.

Da ist der "Bildhauer", eine nackte mäanliche Gestalt mit einem Zeuskopf. Er taucht zuerst in der Graphik von 1933 auf. Schon zu Beginn der zwanziger Jahre hatte Picasso griechische Anregungen, aufgenommen Er folgte damit einer allgemeinen Tendenz, die sich in Frankreich ersten Weltkrieg durchsetzte. Der französische Geist hatte sich bis dahin dem griechischen, den man meist als barbarisch klassifizierte und weit hinter dem römischen einrangierte, sehr stark verschlossen. Jetzt zum erstenmal kam es zu einer fruchtbaren Begegnung. Jean Cocteau schrieb den ödipus Rex, den Strawinski; komponierte, die "Antigone", für deren Uraufführung 1922 im Pariser Theatre de lAtelier Picasso die Dekorationen schuf, die machine infernale, wo er noch einmal in grandioser Weise den Ödipus Stoff behandelte. Von Giraudoux erschienen die Komödien Amphy um nur einige literarische Werke zu erwähnen, die auf die griechische Antike zurückgriffen. In diesem gleichen Geiste rief Picasso den "Bildhauer" ins Leben.

Wir sehen ihn auf vielen Blättern, nackt mit ;inem Kranz auf dem Zeuskopf, breitschultrig und nächtig, zusammen mit gleichfalls nackten weiblichen Modellen vor einer Plastik sitzend oder auch auf einer Ruhebank liegend, die Mädchen im Arme haltend und meditierend. Ja, wie zur Friedenstaube auch junge Tauben gehörten, so gibt es hier einen jungen Bildhauer, der an einer Büste arbeitet, Er schaut mit faszinierender Intensität auf seine rbeit; in seinem Ausdruck ist nicht die gelassene Weisheit des gereiften "Bildhauers" mit dem Zeussopf. Es ist eine jugendliche Spannung in diesem Gesicht, adie dem Betrachter an?. Her rührt : y In diese Welt des "Bildhauers" spielt eine andere hinein der die Fabelwesen angehören. Da kost ein Kentaur mit Mädchen jährend: det BÜdhauer vom Huhebett gelassen zusieht. Und da ist der Stier , aiensch, der Minotaurus, der dem trunkenen "Bildkauer" das Glas entgegenhebt.

Wie sein Landsmann Goya eine Tauromachie schuf, eine Serie über den Stierkampf, so radierte Picasso eine Miriotauromachie, die Geschichte vom Stiermenschen. Diese Folge von Radierungen ist in Wirklichkeit keine Folge; sie ist in der Produktion von anderen Darstellungen unterbrochen. Aber Picasso war von dem Leben dieses Minotaurus so erfüllt, der Stiermensch war ihm so sehr zu einem Attribut seines eigenen Lebens geworden, daß er jederzeit das Thema aufnehmen oder fallen lassen ionnte, ohne daß sich an dem Charakter dieser Figur irgend etwas geändert hätte.

Dieser Minotaurus wirkt in seiner von den Göttern gewöllten Kreuzung von Mensch und Tier durchaus erschütternd: Wenn er über ein schlafen1nach dem des Mädchen gebeugt mit seinem plumpen wolligen Kopf an ihr schnobert, wenn er eine Frau vergewaltigt, wenn er in der Arena stirbt, von einem Jüngling erlegt, während eine Frauenhand nicht tröstend, sondern gleichgültig in seinem Todeskampf nach ihm greift, oder wenn er blind — geblendet wie Ödipus — von einem kleinen Mädchen — einer Antigone — durch die Menge geführt wird. Das" Verzauberte an dieser Darstellung ist, daß nichts an ihr rhetorisch wirkt, wie es etwa die erzählenden Radierungsfolgen von Max Klinger tun. Dieser; Minotaurus lebt eines der vielen Leben, das PicassoJ lebt, und ist ebenso real wie sein Meister. Aus dieser Erkenntnis heraus, daß seine Werke untrennbar von seinem Leben sind, muß man auch das ständige Experimentieren betrachten, das Picasso innerhalb der Technik der graphischen Kunstrbetreibt. Es dient ihm nicht zu dem Zweck, neue glanzvolle und unerwartete Effekte zu erzielen, sondern dazu, den Ausdruck — das Leben des Dargestellten, das er mitlebt — zu verstärken. Vorzüglich läßt sich dies studieren an den 31 Aquä tintablättern zur Naturgeschichte von Buffpn. Auch Picassos genialer Ländsmann Goya hat eine Folge von Aquatintaradierungen geschaffen: Los manier, andere sind mit der Nadel mehr odjsr weniger überarbeitet. Der Unterschied in der Technik ist vom Inhalt nicht bedingt. Goya hat sich der jeweiligen Manier ganz frei, rein vom künstlerischen Einfall her, bedient. Picasso strebt danach, mit der Technik den Charakter des Dargestellten lebendig zu machen. Der Fuchs ist weich in Aquatirita hingewischt, der Esel mit Kaltnadel so sehr übergangen, daß sein krauses, hartes Fell fühlbar, wird. Und ebenso unterscheidet sich in der Technik der Darstellung die Stachlichkeit der Languste von der gewissermaßen mit der Rohrfeder breit eilt worfenen, in Aquatinta ausgeführten Darstellung eines Schimpansen , Was wie ein technisches Experiment aussieht, emv hüllt sich bei näherem Zusehen als ein Mittel, den Ausdruck zu ändern. Da sind sieben verschiedene Lithographien nach dem Bild "David undBathseba" von Lucas Cranach. Das beginnt mit einer Darstellung in weißen Strichen auf schwarzem Grund. Bei einer weiteren in gleicher Manier sind die Gesichter weiß gewischt. Auf einer dritten spielt das Weiß bereits die Rolle eines phosphoreszierenden Lichtes. Und dann sind da die weißgrundigen Blätter, auf denen das Schwarz in Stärke und Maßstab variiert. Doch sind dies nicht artistische Spielereien, denn sowohl der Ausdruck der weiblichen Figuren in der Badeszene wie der des lüsternen Königs David ändern sich jeweils mit der. Technik.