Die Bundesrepublik verfügt heute über fast ebensoviel Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst wie das gesamte Deutschland der Vorkriegszeit. Der Tübinger Soziologe Prof. Eschenburg schätzt, daß bei einem Gesamtaufwand der öffentlichen Hand von rund 50 Mrd. DM die Verwaltungsausgaben allein jährlich 12,5 Mrd. DM erfordern und einschließlich des sonstigen bürokratischen Aufwandes sogar 20 Mrd. DM.

Die Bürokratisierung ist in der modernen arbeitsteiligen Massengesellschaft leider eine unvermeidliche Erscheinung geworden. Fast jeder Verein besitzt heute einen bezahlten Funktionär... Ob diese Bürokratisierung eingedämmt werden kann, bleibt abzuwarten; sämtliche wohlmeinenden Reformbestrebungen sind bisher über Dokumentationen und Ansätze nicht hinausgekommen. So blieb beispielsweise die große Chance der Nachkriegszeit, ein wirklich neues Beamtenrecht zu schaffen, ungenutzt. Auch die gerade im Zusammenhang mit einer organischen Finanz- und Steuerreform viel zitierte Verwaltungsreform scheint sich, allen gutgemeinten Bemühungen zum Trotz, in der Prägung dieses Schlagwortes zu erschöpfen.

Für die Wirtschaft ist die Bürokratie zu einem Partner und Gegenspieler zugleich geworden. Gewachsen in langen Jahren einer Zwangs- und Planwirtschaft, waren „Sachkenner mit Behördenerfahrung“ in der Wirtschaft gesuchte Personen. Vieles spricht dafür, daß für sie im Zeichen der kommenden unvermeidlichen Verteidigungsbürokratie eine neue Morgenröte aufleuchtet. Bereits jetzt ist das „Amt Blank“ doppelt so groß wie das frühere Reichswehrministerium, ohne über einen Soldaten, eine Kanone oder ein Ausrüstungsstück zu verfügen. „Wirf die Planwirtschaft vorn heraus, sie kommt im Wehrwirtschaftswesen durch die Hintertür wieder herein“, meinte hierzu der Kabinettsbenjamin, Franz-Josef Strauss, auf der Bremer Jahresversammlung der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU). Hinter den Bonner Kulissen sei bereits „ein handfestes Geraufe“ über die künftige Gestaltung der wehrwirtschaftlichen Auftragsvergebung im Gange. Prof. Erhard habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sein Marktwirtschaftsprinzip nicht durch die wehrwirtschaft-1iche Auftragsplanung an die Wand drücken zu lassen. Gegenüber der Koblenzer Beschaffungsstelle des Amtes Blank möchte Prof. Erhard seine „reformierte“ Bundeswarenzentrale ins Spiel bringen, um nicht über Wehraufträge Stufe „eins oder zwei“ mit der Marktwirtschaft die ganze Stufenleiter hinunterzufallen. Sein Kollege Strauss assistiert ihm dabei, denn nach seinen Worten sollen lediglich Bestellung und Abnahme der Kompetenz des künftigen Wehrministeriums unterstehen während alles andere dem Wirtschaftsministerium überlassen bleiben müsse.

So oder so wächst jedoch die Bürokratie. In Eschenburgs Wissenschaftlersprache heißt dies: „Der moderne, Gruppenstaat mit seinen mannigfaltigen Interdependenzen ist ein Faktum, das nicht zu beseitigen ist. Es bleibt nur die Frage, ob diese „Interdependenzen“ im Sinne einer sauberen und gerechten, d. h. gesetzesgebundenen und in Ermessensentscheidungen grundsatzfesten Verwaltung gemindert werden können. Dies ist nur möglich, wenn ehe weitgehende Rechtsklarheit und Rechtssicherheit besteht. Je starrer ein Gesetz ist und je einfacher seine Regeln sind, desto weniger Bürokratie. Wenn das Entscheidungsfundament des Beamten aber klar ist, wird es für die Wirtschaft kaum notwendig sein, wieder nach Leuten, zu spähen, die „im Umgang mit Behörden versiert“ sind. Die Spitzenorganisationen der Wirtschaft sollten sich schon aus diesem Grunde davor hüten, „bewegliche Gesetze“ von der Regierung und vom Parlament zu verlangen. grb.