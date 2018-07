v. Z., München Oyez, oyez, oyez!“ Mit diesem alten Ruf in normannischem Gerichtsfranzösisch eröffnete der United States District Court in München seine letzte Sitzung, um das Urteil gegen Vaclav Hrnecek, den „Henker von Budweis“, zu verkünden. Der stand aufgerichtet, fast militärisch, zwischen den beiden behäbigen bayerischen Polizeibeamten, die ihn flankierten, sein scharfes Gesicht unbewegt, wie meist während dieses Prozesses, der über acht Monate dauerte. Vom Juni 1945 bis August 1946 war er stellvertretender Kommandant des berüchtigten tschechischen Konzentrationslagers Budweis gewesen, 1949; floh er vor dem kommunistischen Regime nach Deutschland, und am 8. Juli 1952 verhaftete ihn deutsche Polizei auf dem Münchner Hauptbahnhof. Da c im Dienst der Amerikaner stand, zogen diese den Fall an sich.

Wer befürchtete, man würde nur einen Schauprozeß gegen: den Mann erleben, den man als KZ-Schläger nicht gut schützen konnte, ohne die Demokratie zum Gespött zu machen, dem man aber als amerikanischen Bediensteten nicht wehtun würde, sah sich eines Besseren belehrt. Die Anklage war scharf, sie warf Hrnecek eine endlose Reihe schwerer Prügeleien vor mit Peitschen, Gummiknütteln, Stöcken und Stahlruten, die er als „Strafaktionen“ oder aus purem Sadismus anordnete, duldete oder selbst mit verübte – Menschen, denen man die Zähne einschlug oder die Köpfe an Mauern blutig stieß, die man mit Fußtritten bearbeitete oder an Pfählen aufhängte, um sie gräßlich zusammenzuschlagen, das ganze Arsenal der KZ-Greuel, die sattsam bekannt sind. Viele starben, und in einem Falle jedenfalls war der Beweis lückenlos, daß Hrnecek gemeinsam mit einigen Wachen das Opfer buchstäblich zu Tode geprügelt hatte.

Jugde Leo M. Goodman behielt in seiner leisen, aber entschlossenen Art die Führung des Prozesses stets in der Hand. Von den 65 Zeugen, die fast zwei Monate gehört wurden, nahmen die 52 für die Anklage einen breiten Raum ein, aber auch dem Verteidiger, dem Amerikaner Harold L. Schwartz (der sich jetzt in München niederließ), gab der Richter freie Hand. Der suchte die Zeugen, wie es seine Pflicht war, auf Herz und Nieren zu prüfen, um sie in Widersprüche zu verwickeln, und das gelang ihm in der geschulten Art des Anwalts häufig – auch deshalb, weil der Staatsanwalt, der später abgelöst wurde, sich viel durch seine weniger versierten deutschen Assistenten vertreten ließ.

Der Richter blieb unbestechlich. Als der Verteidiger etwa einen Zeugen zurechtwies, der berichtete, sie hätten beim Anblick ihres zerschlagenen Kameraden geweint – „Wir sind vor Gericht, nicht im Theater“, sagte Schwartz –, griff der Richter ein. Er selbst würde sich, hätte er Ähnliches erlebt, im Zeugenstand noch ganz anders benehmen, erklärte er. 25 der Anklagepunkte konnte die Verteidigung zu Fall bringen, aber 14 blieben, in denen das Gericht schuldig sprach. Das ist viel, sagen die Heimatvertriebenen, wenn man bedenkt, daß die einfachen Menschen dem Besatzungsgericht noch immer mit Furcht entgegentraten. Es ist wenig, behauptete die Verteidigung, und sie beschuldigt die sudetendeutsche Presse, sie habe durch ihre Berichterstattung die Zeugen, ja selbst das Gericht beeinflußt.

Hrnecek war bemüht, die Verantwortung dem Lagerkommandanten, dem Staatssicherheitsdienst und seinen Untergebenen zuzuschieben, aber das überzeugte nicht. Man hat den Eindruck, daß er sich seinem Vorgesetzten gegenüber sehr gut durchzusetzen wußte. Reue zeigte er kaum. Daß er selber fünf Jahre lang deutsche Konzentrationslager erlitt, weil er einen tschechischen Geheimsender betrieben hatte, wurde als mildernd angerechnet, entschuldigen konnte es ihn nicht. „Dieses Gericht würde sich einer seiner Stellung unwürdigen Gefühllosigkeit schuldig machen“, erklärte Judge Goodman in der Urteilsbegründung, „gäbe es nicht seinem Abscheu über die Straftaten Ausdruck, deren der Angeklagte schuldig befunden wurde“. Acht Jahre Zuchthaus, bei Anrechnung der Untersuchungshaft und Bewährung für die letzten drei Jahre lautete das Urteil – es wäre nach der Praxis der deutschen Gerichte kaum schärfer ausgefallen.

Wären alle Prozesse der Besatzungsmacht im gleichen Geiste unparteilichen Rechts geführt worden, das Ansehen der amerikanischen Justiz in Deutschland stünde heute makelloser da. Das Urteil beendete zugleich die Tätigkeit des USA-District Court in München, er wird mit dem in Frankfurt vereinigt, wo noch über hundert Verfahren laufen. Auch die Berufung, die Hrnecek einlegen will, wird dort verhandelt werden.