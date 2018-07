Am Mittwoch dieser Woche tagt in Hamburg der Zentralbankrat der Bank deutscher Länder. Einer der wichtigsten Sitzungspunkte dürfte die jüngste Diskontsenkung in ihrer Auswirkung auf die Höhe der Zinsen für Einlagen sein. Hier ergeben sich aus der Haltung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes gewisse Differenzen zwischen den verschiedenen Gruppen der Kreditinstitute; unser Mitarbeiter nimmt hierzu im folgenden Stellung.

Die Diskontsenkung hat nur einen Sinn, wenn sie im gesamten Bankapparat durchschlägt, das heißt, wenn auch die Banken ihrer Kundschaft niedrigere Zinsen berechnen. Das erfolgt auf der Sollseite (automatisch!) nur bei den Wechselkrediten; bei Buchkrediten dagegen stehen die Banken auf dem Standpunkt, daß der augenblicklich geltende Satz von 5 v. H., zu dem noch eine Kreditprovision von 1/4 v. H. pro Monat hinzukommt, eine untere Linie darstellt, die normalerweise nicht unterschritten werden kann. Hierbei können sich die Banken auf entsprechende Verlautbarungen der Bankenaufsichtsbehörden berufen. Diese Sätze aber können, da sie nur Höchstsätze darstellen, im Einzelfalle unterschritten werden. Die großen Kunden werden dies auch verlangen – und den Banken wird vielfach gar nichts anderes übrigbleiben, als dem in einem gewissen Umfange stattzugeben, zumal sie ungemein flüssig sind und nach rentierlichen Anlagen suchen.

Eine solche an sich erfreuliche Entwicklung aber setzt voraus, daß auch die Habenzinsen in ausreichendem Umfange reduziert werden. Bei den Sichteinlagen ist hier nicht mehr viel zu machen, da die laufenden Konten jetzt schon in einer Konkurrenz zum Postscheckkonto stehen. Es werden also vor allem die Termingelder unter Druck geraten. Das ist, vom allgemein kreditpolitischen Standpunkt aus gesehen, auch durchaus erwünscht, denn es werden sowohl von den privaten Unternehmen wie vor allem auch von der öffentlichen Hand viel zu hohe Beträge – es sind mehr als 11 Mrd. DM – als Termineinlagen bei den Banken unterhalten. Wenn die augenblickliche Tendenz des Abflusses dieser Gelder in den Kapitalmarkt durch eine entsprechende Zinsgestaltung noch verstärkt wird, so müßte dies zu einem anhaltend stärkeren Angebot auf dem Kapitalmarkt und damit, auf die Dauer gesehen, auch zu einer Reduzierung der überhöhten Kapitalmarktzinsen führen. Darüber besteht keine Meinungsverschiedenheit.

Trotzdem gestalten sich die Verhandlungen über die Regelung der Habenzinsen recht schwierig, vor allem, weil die Sparkassen bisher nur wenig Neigung zeigen, die Sparzinssätze ausreichend herabzusetzen. Erfolgt dies aber nicht, so ist denkbar, daß vor allem die öffentliche Hand, in der Folge aber auch Privatunternehmen, vor allem solche, die wie die Kapitalsammelstellen aus den Steuerprivilegien der.Festverzinslichen keinen Nutzen ziehen, Gelder vom Terminkonto auf Sparkonten übertragen lassen. Das aber wäre bedenklich. Einmal müßte dies zu einer Veränderung der Wettbewerbslage zwischen Sparkassen und Geschäftsbanken führen; zum anderen aber würden hierdu ch auch die Sparkassen mit einem erheblichen Liquiditätsrisiko belastet werden, das sie doch wohl nur sehr schwer tragen können. Die Sparkassen streiten dies auch nicht ab; sie glauben aber, solchen Gefahren mit administrativen Mitteln, so etwa durch Beschränkung der Sparkonten auf einen Höchstbetrag – es wird von 100 000 DM gesprochen – begegnen zu können. Gegen einen Mißbrauch der Sparkonten wird das aber wohl kaum genügend Sicherheit geben.

Besser wäre eine Reduzierung auch der Sparzinsen auf einen Satz von etwa 2 1/2 bis 4 v. H., so wie er vor Korea galt. Für die heutigen Sätze ist, nachdem sich gegenüber dem Jahr 1950 die allgemeinen Kredit- und Währungsverhältnisse in ihr Gegenteil verkehrt haben, keine Berechtigung mehr gegeben. Man muß deshalb erwarten, daß die Sparkassen ihren bisher hartnäckig eingenommenen Standpunkt revidieren. Erfolgt dies nicht, so werden sich die Geschäftsbanken nicht minder hartnackig weigern, ihrerseits die Zinssätze der durch die Diskontsenkung bestimmten Situation anzupassen. Das aber wäre zu bedauern denn mit einer solchen Politik würde der Tendenz zur Zinssenkung entgegengewirkt. Für den Augenblick mag dies vielleicht nicht besonders problematisch erscheinen. Auf längere Sicht gesehen aber müßte dies erhebliche Gefahren heraufbeschwören.

Wie soll dir augenblicklich gute Beschäftigungsgrad aufrechterhalten werden, wenn sich nicht die Wirtschaft mit ihren Investitionsvorhaben auf einen kräftigen Kapitalmarkt stützen kann, und wie soll die Bundesrepublik eine auf Konvertibilität der Deutschen Mark gerichtete Politik weiterverfolgen, wenn die Bankenwelt durch ihre Maßnahmen eine Angleichung des innerdeutschen Zinsniveaus an das des Auslandes verhindert? Es ist an der Zeit, daß die Sparkassen mit ihrer Geschäftspolitik in die Linie einschwenken, die der Zentralbankrat durch die Herabsetzung des Diskonts auf 3 v. H. festgelegt hat. Zelter