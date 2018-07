Alle Völker sind natürlich scheußlich. Der Mensch an sich ist ein recht fragwürdiges Wesen; nur in seltenen Ausnahmefällen erfüllt ein Exemplar seiner Gattung die Anforderungen, die jeder instinktiv an jeden anderen stellt. Tritt er gar als Kollektivität in Erscheinung, so muß das Unerfreuliche direkt proportional der Zahl über das Erfreuliche das Übergewicht gewinnen.“ Diese lapidaren Sätze stellte Graf Hermann Keyserling seinem Buch „Das Spektrum Europas“ voran, welcher die Gesamtheit der europäischen Völker einer ebenso tiefgründig-philosophischen wie ironisch-kritischen Betrachtung unterzog, von der Keyserling hoffte, daß sie „alle Pharisäer, alle Philister, alle Kleinlichen, alle Bourgeois, alle Humor- und Witzlosen“ so recht von Herzen ärgern möge. Viele unserer Landsleute, die sich jetzt in diesen Sommermonaten auf Reisen ins Ausland begeben, könnten aus seiner Lektüre oder neueren Analysen der Menschheit im allgemeinen, der europäischen Völker im besonderen Nutzen ziehen – wenn sie sich nur die Zeit dafür nähmen – ebenso wie jene benachbarten Holländer, Schweizer und sonstigen Völker, die sie mehr oder weniger gastfreudig empfangen.

Wir erwähnen absichtlich die Holländer, weil sich in Holland vor kurzem in Verbindung mit deutschen Touristen Dinge abgespielt haben, die nicht gerade geeignet sind, das deutsche Ansehen im Ausland zu heben. Das Absingen des Horst-Wessel-Liedes im Chor ist in der Heimat keine Legitimation mehr für patriotisches Empfinden, geschweige denn in einem Lande, das Jahre hindurch unter deutscher Besatzung gestanden hat. Auch über anderes noch haben sich die Holländer erregt, wobei die Tatsache, daß der Kaufrausch ihrer Gäste durch harte Devisen entgolten wurde, zwar generell anerkannt, doch individuell mitunter übel vermerkt wurde. Viele unserer Landsleute haben sich da gründlich vorbeibenommen, ebenso manche Holländer, die jene Plakate „Deutsche unerwünscht“ in ihren Orten anklebten und ein übertriebenes Ressentiment an den Tag legten, das wiederum jetzt mit einem Verdienstausfall quittiert wird. Größtmögliches Tolerieren der gegenseitigen Fehler und Eigenarten ist nun einmal unumgänglich nötig im Verkehr mit anderen Völkern. Zu Hause üben wir es, das beweist der jährlich anwachsende Strom der Fremden, die uns besuchen und sich wohlfühlen bei uns. Daß wir uns im Ausland gelegentlich laut und überheblich gebärden, kann leider nicht geleugnet werden. Das war so und ist vielleicht noch immer so.

Auch wenn wir heute nicht mehr wie vor wenigen Jahren noch als Habenichtse ins Ausland gehen, sondern als Devisenbringer und Vertreter eines Landes, das die Gleichberechtigung mit allen anderen Völkern anstrebt. Warum kommen wir nicht auch als Kulturträger unseres Landes? Verse, wie die von Fridolin Tschuldi kürzlich in der Schweizer „Weltwoche“, sind nicht eben schmeichelhaft für uns: „Liebe Wirtschaftswunderkinder – was uns so an euch gefällt – ist der schwere Achtzylinder – und das teure Geld nicht minder – über alles in der Welt!“

In diesem Jahr streben laut demoskopischer Umfrage 40 vom Hundert der deutschen Reisenden ins Ausland. Seien wir ehrlich, liegt nicht auch darin schon eine gewisse Großmannssucht, ein sich nicht Bescheidenkönnen ohne jede Verpflichtung, nur weil es der Geldbeutel erlaubt? Wie viele von diesen Reisenden könnten auch in Deutschland noch ihnen Unbekanntes entdecken.

Was die Schweizer anbelangt, so haben sie die Lehre gezogen, daß die Deutschen noch lange nicht die schlechtesten Gäste in ihrem klassischen Reiseland sind: sie stellen nämlich ein Viertel aller Besucher und stehen an der Spitze der Gästeliste. Tun wir ein übriges und überzeugen wir sie davon, daß auch ein Achtzylinder Träger echter Kultur und Toleranz sein kann. H-ll