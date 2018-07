dd, Wiesbaden

Der Bürgermeister der 4300 Einwohner zählenden Gemeinde Langendiebach im Landkreis Hanau, Heinrich Ruth, beantragte in der letzten Gemeindevertretersitzung eine Herabsetzung seines Gehalts um eine Tarifstufe. Er begründete seinen Antrag mit der außerordentlich schlechten Finanzlage der Gemeinde, die ein persönliches Opfer dringend erforderlich mache. Die Gemeindeverordneten lehnten diesen Antrag einstimmig ab. Sie erklärten, da Ruth sein Amt gut führe und auch für die finanziellen Nöte der Gemeinde in keiner Hinsicht verantwortlich sei, komme eine Minderung seines Tarifgehalts nicht in Frage. Der Gemeinderechner wurde angewiesen, keinerlei Abstriche an den Gehaltsbezügen vorzunehmen.