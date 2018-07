Die Spitzenverbände der westdeutschen Textilwirtschaft, der Gesamtverband der Textilindustrie in der Bundesrepublik Deutschland e. V., Frankfurt/Main, der Bundesverband Bekleidungsindustrie, Bonn, der Gesamtverband des Deutschen Textilgroßhandels e. V., Bonn, der Zentralverband gewerblicher Einkaufsvereinigungen des Handels e. V., Köln, und der Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e. V., Köln, haben am 1. Juni eine gemeinsame Empfehlung für neue Zahlungsbedingungen in der Textilwirtschaft vereinbart. Abweichend von den bisherigen Empfehlungen wird für Zahlungen in der 1. Kondition ein Skontosatz von 3 1/2 v. H. vorgesehen. Die Frist für das Nettoziel, also die 3. Kondition, beläuft sich in der neuen Empfehlung auf 60 Tage. Neu ist weiter, daß bei Wechselzahlung in der 3, Kondition außer den üblichen Spesen ein Zuschlag von 1 v. H. zur Wechselsumme berechnet wird. In der 2. Kondition werden, wie bisher schon üblich, bei 30 Tagen 2 v. H. Skonto gewährt. Die neue Empfehlung soll ab 1. 1. 1955 In Kraft treten. Bis dahin gilt eine Übergangsregelung.

Die Empfehlung soll der Vereinfachung des Geschäftsverkehrs der textilwirtschaftlichen Unternehmungen dienen und den echten Wettbewerb in Preis, Qualität und Lieferbereitschaft fördern. Es ist beabsichtigt, diese Zahlungsbedingungen für verbindlich zu erklären, sobald hierzu die gesetzliche Möglichkeit gegeben ist. Diese Absicht der Textil- und Bekleidungsindustrie wird von den anderen genannten Verbänden in jeder Beziehung unterstützt werden. M.