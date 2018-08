Was ist diese neue „Zurück-zur-Natur“-Bewegung eigentlich, die sich Camping nennt? Ein moderner Sport aus dem Geist der Romantik, wie es manche behaupten? Eine Wiedergeburt der gefühlsbetonten Rückkehr zu den „Quellen“, die jene nachklassische Zeit überall aufsuchte und dabei große Entdeckungen machte: das Mittelalter, das Volkslied, die Natur ... Ist der Massenzug zum Camping, wie andere meinen, eine Flucht aus der Zivilisation der Großstädte, wie wir sie zu Beginn unseres Jahrhunderts beim „Wandervogel“ erlebten?

Ist Camping wirklich keine Modesache, sondern so alt wie das Menschengeschlecht, und haben sich nur die Formen geändert? Oder ist es – wenigstens zur Zeit noch – eine moderne Spielart des Snobismus und dazu ein höchst lukrativer Wirtschaftszweig?

Um gleich beim letzten zu bleiben: eine geschäftstüchtige Industrie hat es bereits in wenigen Jahren verstanden, diesem Zug in die Natur auch die klingende Seite abzugewinnen. Man überschlägt sich förmlich in Angeboten jeglichen Komforts, nur damit der motorisierte Naturfreund von heute bei seinem modernen Lagerleben nichts von all dem zu entbehren hat, dem er angeblich mit Hilfe des Camping auf Stunden und Tage entrinnen möchte: den sogenannten Errungenschaften der Zivilisation.

Selbstverständlich ist die Sache auch schon organisiert. So gibt es bereits einen Deutschen Camping Klub, und ein großer Automobilistenverband hat gleichfalls schon seine Zeltler zusammengefaßt und meldet stolz deren 11 000 in seinen Reihen. Für sie sind auf dem Büchermarkt auch schon etliche Spezialwerke erschienen, in denen man lesen kann, was zum rechten Camping gehört, und ein Internationaler Führer „Europa Camping“ in drei Sprachen (Reise- und Verkehrsverlag, Stuttgart) führt die 550 schönsten Zeltplätze aus achtzehn europäischen Ländern mit hundert Routenvorschlägen kreuz und quer durch unseren alten Erdteil auf.

Wir lasen da neulich in einer angesehenen Zeitschrift: „Seinen Ursprung hat das Camping in dem alten, angeborenen Wandertrieb, den jeder aktive Mensch mit auf die Welt bringt und der in der Vergangenheit seinen Ausdruck in den Völkerwanderungen, im Nomadenleben, in den Wanderjahren des Handwerksgesellen, in der alpinen Touristik und in der jüngeren Zeit durch die wandernde Jugendbewegung gefunden hat.“ Man kann hiergegen wohl kaum etwas sagen, nur das Wort Camping stört so sehr in dem Satz. Das Wandern und Zelten, das auch die Jugend von heute noch mit großer Begeisterung pflegt, ist etwas grundsätzlich anderes als das Camping unserer Automobilisten und Motorradfahrer. Wir können nicht glauben, daß uns „der Motor zu Lande, zu Wasser und in der Luft Ruhe und Erholung finden läßt, draußen in Gottes freier Natur in idyllischer Abgeschiedenheit, in schönen Tälern, in schattigen Wäldern, an weiten Seen und Flüssen, in der Bergeinsamkeit unserer Mittel- und Hochgebirge“, wie es weiter in dem begeisterten Artikel heißt. Und auch das scheint uns noch ein wenig übertrieben, was wir an anderer Stelle über das Camping lasen: „Was früher nur reichen Leuten und Abenteurern möglich war, das steht heute sozusagen jedermann offen – ferne Länder und andere Völker kennenzulernen, den regnerischen Norden mit dem sonnigen Süden zu vertauschen, die Welt im Scheine des Nordlichts zu betrachten, sich von der Mittelmeersonne bräunen zu lassen, oder die Küchenspezialitäten verschiedener Nationen an Ort und Stelle zu genießen.“ Das alles kann wirklich nur erreichen, wer motorisiert ist, nicht aber jedermann. „Jedermann“ hat aber dafür die Möglichkeit, „Zwiesprache mit der Natur zu halten und sie unmittelbar zu erleben“. Dazu muß man nun einmal vor allem die sogenannte Zivilisation zu Hause lassen, und statt sich in seinen 75-PS-Wagen zu setzen, den Wanderstab ergreifen, wenn man dem Studierzimmer, dem Aktenstaube, den Geschäftsräumen, Kontoren und Werkstätten entfliehen und sich wahrhaft erholen will. Wer könnte die Natur schon, umgeben von allem Komfort, in Schlaf-, Speise- und Küchenzelten und im motorisierten Wohnwagen erleben? Zusätzlich will man nun auch noch den Zeltgästen Telefonanschluß, Post und elektrische Anschlüsse auf ihren Campingplätzen bieten, von Gemischtwarenläden, Parkplätzen und Tankstellen ganz zu schweigen. Bleibt also von dem „Zurück zur Natur“ wenig übrig, wahrscheinlich nur die Badegelegenheit, vorausgesetzt, daß nicht auch bei den Campingstationen die Ölpest uns dieses bescheidene Vergnügen verdirbt.

Da war die alte Zeit doch besser, in der man zumeist wanderte oder höchstens zu Pferde reiste, wenn man nicht ein gar zu armer Schlucker war. Noch 1580 verbot der Herzog von Braunschweig für Reisen die aus dem Morgenlande stammenden „Arben“, die man in Deutschland „Gutschen“ nannte, weil durch sie „die männliche Tugend-, Redlich-, Tapfer-, Ehrbar- und Standhaftigkeit deutscher Nation“ beeinträchtigt würde, und „das Gutschenfahren gleich dem Faullenzen und Bärenhäutern“ Walter F. Kleffel wäre.