Atomstadt Aue

Die Planung einer sowjetdeutschen Atomstadt in der Gegend der Uranbergwerke bei Aue im Erzgebirge wird aus Wien gemeldet. Das Projekt, an dem sich alle sowjetischen Satellitenstaaten beteiligen werden, soll von dem deutschen Atomwissenschaftler Dr. Manfred von Ardenne geleitet werden.

Insel kennt keine Grenzen

Die amerikanische Luftwaffe hat am 14. Mai die Fletcher-Insel, eine im nördlichen Eismeer treibende riesige Eisscholle, geräumt. Die Fletcher-Insel wurde 1952 zu meteorologischen Beobachtungszwecken besetzt, verließ 1953 den Kommandobereich Alaska und trieb in die Militärzone Nordwest. Die Räumung wird damit begründet, daß die Insel sich der ebenfalls mit meteorologischen Stationen besetzten Insel Ellesmere so sehr genähert habe, daß sie zunächst überflüssig sei. Jedoch wolle sich das Pentagon ihrer wieder bedienen, sobald sie einen anderen brauchbaren Standort eingenommen hat. Wenige Tage vor der Evakuierung hatten sowjetische Flugzeuge die Insel im Tiefflug überflogen. Die Amerikaner protestierten nicht, da die Insel nach ihrer Auffassung „niemandem gehört“.

Japanische Pfleiderer

Zu der geplanten Moskau-Reise von dreizehn japanischen Parlamentsmitgliedern hat Außenminister Okasaki erklärt, er sei nicht bereit, diesen Abgeordneten Pässe auszustellen, da der Besuch in der sowjetischen Hauptstadt angesichts der gleichzeitigen Weltreise des Ministerpräsidenten Joschida „nicht ratsam“ sei. Die dreizehn Abgeordneten, die der liberalen und der fortschrittlichen Partei, den Rechts- und Linkssozialisten sowie den Bauern- und Arbeiterparteien angehören, wollten außerdem an der Stockholmer Weltfriedenskonferenz im Juni teilnehmen.

Giap kämpft bei Nacht

In einem Interview der schwedischen Zeitung Ny Dag hat der Oberbefehlshaber der Ho-Chi-Minh-Streitkräfte, General Giap, zur Lage in Indochina geäußert, er teile die Ansicht der Franzosen, daß überall in Vietnam Frontgebiet sei. General Navarre beanspruche ebenso wie er selber das Delta des Roten Flusses für sich. „Wir sagen beide die Wahrheit, nur mit dem Unterschied, daß er den Tag und ich die Nacht meine. Die Franzosen ziehen sich nachts in ihre Stützpunkte zurück; dann verminen wir die Straßen, sprengen Brücken und heben Posten aus. Unsere Armee verschwindet bei Tage in den Dörfern, arbeitet mit den Bauern auf dem Felde und erwartet neue Befehle. Die Franzosen erklären, dann tief in die befreiten Gebiete eindringen zu können. Auch das ist richtig, aber wenn sie zu weit vorgehen, kehrt keiner zurück.“