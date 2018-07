Mein Friseur fragte neulich, ob ich ihm wohl eine chinesische Illustrierte besorgen könnte, die Chinesen spielten doch jetzt in Genf eine so große Rolle, und sicherlich würden nun chinesische Frisuren modern werden "Da muß man sich bemühen, gleich dran zu sein Die Chinesen in Genf i— da will offenbar jeder gleich dran sein. In der Woche vor Pfingsten waren die Engländer mit großem Aufgebot in Genf erschienen, um mit Tschou En lai und Lei Jen min, dem stellvertretenden Außenhandelsminister, nicht politisch, sondern geschäftlich zu reden: Humphrey Trevelyan, der ritische Geschäftsträger in Peking, war da, Peter Tennant, Direktor der Auslandsabteilung der Federation of British Industries, ferner der im Osten sehr geschätzte Handelstninister des LabourKabinetts, Harold Wilson, und vorsichtshalber auch ein konservativer Abgeordneter. Auch der OstAusschuß der deutschen Wirtschaft, ein Organ des BDI (Bund der deutschen Industrie) war in Genf — dankenswerterweise hat er die Initiative ergriffen, sonst würde wahrscheinlich jeder individuelle Interessent eine Reise zu den Ostvmretern unternehmen, denn die Bundesregierung, die ja von den Ostblockstaaten nicht anerkannt ist, kann als Handelsvertragspartner nicht auftreten. Es ist % offenbar eine Art China Rausch über die internationale Geschäftswelt gekommen. Jeder drängt herbei in der Befürchtung, der andere könne ihm zuvorkommen, und allmählich entsteht bei der am Export interessierten Industrie die Vorstellung, als breiteten sich im Fernen Osten paradiesische Gefilde — riesige Absatzmärkte —, die es nur wahrzunehmen gelte.

Angesichts dieser seligen Perspektive schwinden zusehends die politischen Bedenken gegen Verhandlungen mit dem Osten, und es wächst die Anzahl der Argumente, warum verhandeln so viel weniger gefährlich sei als nicht verhandeln. Man müsse es einmal auf einem ganz anderen Gebiet, nämlich in der neutralen Sphäre des Handels versuchen, heißt es, nachdem doch politisch alles so festgefahren sei — als ob es für einen totalitären Verhandlunespartner irgend etwas gäbe, das nicht immer und in erster Linie Politik ist. Bidault hat gerade in Genf an das Wort von Mao Tse tung erinnert: "Kein kommunistischer Staat kann neutral sein " Da wird ferner von dem handels- Tind gesprächsfreudigen Blsmarck zitiert, "die Kunst des Möglichen" und das verlockende Bild "vom Zünglein an der Waage" werden beschworen, und die ganz Eifrigen sprechen von der Notwendigkeit, die Beziehungen zu Moskau zu normalisieren — als ob man die Beziehungen zu "Menschenfressern" nqrmalisieren könnte, indem man ihnen Messer urid Gabel reicht. In dieser Atmosphäre geschäftlicher Träume und falscher politischer Bilder wird nun hin und her argumentiert und so getan, als könne man die mangelnde politische Verständigungsmöglichkeit durch Gespräche über Handelsverträge ersetzen. Dabei braucht man sich nur vor Augen zu führen, wohin den Vorsitzenden der Ost CDU, Otto Nuschke, die Gespräche mit der SED und den Sowjets geführt haben.

Man muß sich nur einmal an die nicht allzu fernen Tage Hitlers zurückerinnern. Auch die Be. Ziehungen zu Hitler konnte man nicht normalisieren. Weder Hacha als Präsident des tschechoslowakischen Staates konnte das, noch konnte der Direktor der Prager Tatra Werke durch Verhandlungen über die Lieferungen von Tatra Automobilen nach Deutschland Hitlers politisches Konzept beeinflussen. Der Geschäftspartner in einem totalitären Land ist ja nie Herr X oder Herr Y, sondern immer der Staat selbst. Der kommunistische Staat hat, auch wenn er Handel treibt, immer eia politisches Ziel vor Augen. Entweder er will lebenswichtige, vielmehr kriegsentscheidende Güter importieren (die Fischkutter, die Moskau in westeuropäischen Ländern bauen läßt, geben den sowjetrussischm Werften mehr Spielraum zum Bau von Kriegsschiffen), oder er will durch seinen Export beispielsweise durch Dumpingpreise, die kapitalistischer, Märkte deroutieren. Sicher nicht gleich und nicht mit jedem Geschäft, aber bestimmt dort, wo die Gelegenheit politisch günstig erscheint. Und irgendwann kommt immer eine solche Gelegenheit.

Im November 1953 hatte die englische Lahour Party nach Peking geschrieben, sie habe die Absicht, eine goodwill mission nach China zu senden. Daraufhin keine Antwort — im November nicht, im Dezember nicht und auch nicht während der ersten vier Monate des neuen Jahres. Plötzlich, im Mai 1954, ein Telegramm aus Peking an die verdutzten Parteichefs, sie seien zu einer zweimonatigen Reise durch China auf das herzlichste eingeladen. Bisher also paßte die Reise nicht in das Pekinger Konzept, jetzt aber, angesichts der Genfer Konferenz, ist die Gelegenheit günstig. Kein Zweifel, daß Attlee und Morrison die Diskussion über diese Reise, die unter ganz anderen Voraussetzungen geplant war, im Moment nicht sehr angenehm ist. Auch jene Kaufleute, die- sich mit allzuviel Eifer auf den Ost West Handel werfen, sind der Gefahr ausgesetzt, mißbraucht zu werden. Erfahrungsgemäß sind sie diejenigen, die zu Kongressen eingeladen und zu Unterschriften aufgefordert werden und beides nicht ablehnen können, weil sie ihre Geschäftsverbindungen nicht gefährden wollen. Und noch einen Schritt weiter sind sie dann diejenigen, die auf die Regierung im Sinne eines politischen appetsements einwirken, weil sie dem Vaterland die Absatzmärkte erhalten müssen.

Das Merkwürdigste an der China RauschPsychose sind die vollkommen unzutreffenden Vorstellungen über, die Größenordnungen des chinesischen Außenhandels. Die Franzosen behaupten, das Anwarfisjen 4#f dej&scjäa Exports hinge "rtiij; der gewaltigen Ausdehnung unseres Handels nach Osten zusammen — dabei beträgt der Anteil des Osthandels an unserem Export ohne Sowjetzone 1 8 v. H. Wir wiederum glauben, es sei den Engländern gelungen, ein riesiges China Geschäft aufzubauen, dabei ist es geringer als das unsere, allerdings ist das englische Rußland Geschäft verhältnismäßig umfangreich. So ist jeder geplagt von der Vorstellung, der andere verdiene womöglich mehr oder schöpfe aus einer Quelle, die man selber noch nicht genügend exploitiere.

Gewiß entspringt zuweilen der Wunsch, Jen OstWest Handel auszudehnen, nicht nur egoistischen Überlegungen. Es gibt viele, die sich besargt die volkswirtschaftliche Frage vorlegen, für wen denn der Ausfall der Handelsbeziehungen eigentlich gefährlicher sei, für die kapitalistische Wirtschaft, die auf steigenden Absatz angewiesen ist oder für die kommunistischen Regime, denen der Ausfall vor allem von Konsumgütern ja glicht viel ausmacht, weil sie wenig Rücksicht auf den Lebensstandard ihrer Bevölkerung nehmen. In den letzten fünfundzwanzig Jahreft sind nun aber Rußland und China als Absatzmärkte Deutschland kaum ins Gewicht gefallen. Bis zum ersten Weltkrieg war das anders. Rußland war bis 1914 nach England unser wichtigster Handelspartner und im russischen Außenhandel stand Deutschland mit einem Drittel der Gesamtausfuhr und fast der Hälfte der Gesamteinfuhr an der Spitze. Das ist nie wieder auch nur annäherungsweise erreicht worden "Nur während der großen Wirtschaftskrise 192930 war Rußland als Absatzmarkt, vor allem für die deutsche Maschinenindustrie, noch einmal von sehr großer Bedeutung. Von 1931 an war Rußland dann soweit, daß es auf diese Importe verzichten konnte, Heute beträgt, nach einer Schätzung des Economist, der Teil des sowjetischen Imports, der aus Ländern kommt, die nicht zum Ostblock gehören, nur etwa l vom Hundert. Die gleiche Entwicklung trifft auf den Handel zwischen Osteuropa und Westeuropa zu: noch 1938 kamen und gingen etwa 8 vom Hundert der Einfuhr und Ausfuhr Westeuropas nach Osteuropa, 1952 waren es nicht einmal mehr 2 vom Hundert, 1953 noch weniger und die ersten vier Monate dieses Jahres liegen wiederum unter den entsprechenden Zahlen des Vorjahres. Soviel steht jedenfalls fest, die wirtschaftlichen Hoffnungen, die auf den Osthandel gesetzt verden,