Sozialpfandbriefe und öffentliche Anleihen verhindern Gesundung am Kapital- und am Geldmarkt

In einer Stellungnahme zur Diskontsenkung, die von der Bank deutscher Länder in ihrem jüngst veröffentlichten Mai-Monatsbericht gegeben wird, finden sich die folgenden Stellen, die erfreulicherweise an Deutlichkeit nichts zu wünschen übriglassen.

Besonders verhängnisvoll ist, daß der Kapitalmarkt heute in starkem Maße von Kreditnehmern in Anspruch genommen wird, die ohne weiteres relativ hohe Kapitalbeschaffungskosten tragen können, weil sie entweder nicht so exakt wie andere Kreditnehmer zu kalkulieren brauchen oder weil sie – oft sogar zum Ausgleich für sonst angeblich zu hohe Zinsen – Subsidien erhalten, die ihnen im Wettbewerb um das verfügbare Kapital eine gewisse Vorzugsstellung einräumen. Insbesondere gilt dies für den sozialen Wohnungsbau.

Viele Wohnungsgesellschaften sind kalkulationsmäßig infolgedessen in einer so günstigen Lage, daß sie nicht nur die Kosten für das laufend benötigte Kapital ohne weiteres aufbringen können, sondern auch schon den antizipierten Kapitalbedarf späterer Jahre zu decken vermögen, indem sie sich von den Realkreditinstituten gegen eine entsprechende Entschädigung Mittel bereitstellen lassen, auf die sie erst später zurückgreifen gedenken. Das Kapitalmarktgesetz mit seiner Steuerfreiheit für die Erträge aus Sozialpfandbriefen und dem entsprechend niedrigeren Nominalzinsfuß hat diese Tendenz, wie sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, nur noch gefördert. Nach Lage der Dinge kann nämlich nicht erwartet werden, daß der soziale Wohnungsbau ewig dieses Privileg genießen wird. Fällt aber die Steuerfreiheit fort, bevor der allgemeine Zinsfuß auf die Höhe des Nominalzinsfußes der Sozialpfandbriefe gesunken ist, so müßte dieser entsprechend angehoben werden, und um sich für diesen Fall zu wappnen, suchen die Träger des sozialen Wohnungsbaues bis dahin noch möglichst viel „billiges“ Kapital aufzunehmen, selbst wenn sie einen Teil ihrer reichlichen Subsidien sinnwidrig für die damit verbundenen „Kapitalbereitstellungskosten“ verwenden müssen. So erklärt es sich, daß der Markt mit Sozialpfandbriefen und Kommunalobligationen überschwemmt wird und die allmähliche Steigerung des Kapitalangebots nicht zu einer Senkung der Zinsen führt, sondern sofort von den Kapitalhorten des Wohnungsbaues bzw. den entsprechenden Emissionen der Realkreditinstitute absorbiert wird. Praktisch läuft das natürlich auf eine völlig? Pervertierung des Zweckes hinaus, dem die verschiedenen Subventionen des Wohnungsbaues eigentlich dienen sollten.

Aber nicht nur der soziale Wohnungsbau, sondern auch die öffentliche Hand hat sich vielfach an dieser das Angebot an Wertpapieren seit Jahr und Tag unnötig aufblähenden vorsorglichen Kapitalaufnahme beteiligt. (Anmerkung der Redaktion: Ein Beispiel für die „Überfütterung“ öffentlicher Kassen gibt der April-Monatsbericht der BdL, in dem dargelegt ist, daß der Lastenausgleichsfonds Ende März über Kassenmittel verfügte, die um rund 320 Mill. DM höher waren, als Ende Dezember. Darunter waren 200 Mill. Anleihe-Erlös und 78 Mill. Zuflüsse an 7f-Darlehen, während vom Bund 235 Mill. kamen: Zuschüsse für Umsiedlerwohnungsbau und Unterhaltshilfe. Gleichzeitig sind die Ausgaben des Lastenausgleichsfonds merklich abgesunken, nach einer weitgehenden Abwicklung des Währungsausgleichs für Vertriebene und der Aktion Hausratshilfe.) Die zum Teil noch weit über den Betrag der Anleiheerlöse hinaus gestiegenen Einlagen der betreffenden Stellen sind hierfür der beste Beweis... Vor allem aber stellt sich immer wieder heraus, daß die öffentliche Hand auch die gegenwärtige Marktlage viel zu pessimistisch beurteilt und deshalb dazu neigt, ihre Anleihen mit günstigeren Bedingungen auszustatten als sie der Markttendenz entsprechen würde.

Rückwirkung auf die Einlagenzinsen

Unter diesen Umständen tragen aber auch die wachsenden Wertpapierbestände der Banken nicht ohne weiteres zur Auflockerung des Kapitalmarktes bei. Überwiegend bestehen diese Bestände nämlich aus öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen, also aus Papieren, deren Angebot aus den geschilderten Gründen zur Zeit praktisch unlimitiert ist, so daß die wachsende Nachfrage kaum einen Druck auf die Rendite ausübt. Auf der anderen Seite aber befähigen die steuerlichen Vergünstigungen für die Erträge aus diesen Papieren die Banken, verhältnismäßig hohe Einlagezinsen zu vergüten, ja im Grunde genommen involvieren sie geradezu die Versuchung, sich zum Zwecke des Erwerbs derartiger Papiere um Einlagen zu bemühen, weil die betreffenden Wertpapiererträge steuerfrei (oder doch nur beschränkt der Steuer unterworfen) sind, während die an die Einleger gezahlten Zinsen bei der Gewinnermittlung abgesetzt werden können. Würde die verstärkte Wertpapiernachfrage von Seiten der Banken die Rendite herabdrücken, so wäre das zwar hinzunehmen, in der Hoffnung, daß die Einleger bald erkennen, daß es ertragsmäßig für sie auf die Dauer doch vorteilhafter wäre, wenn sie selber die Wertpapiere erwürben. Unter den gegenwärtigen Umständen jedoch wird jener Druck auf die Rendite durch die Kapitalhortung der hierzu zum Teil erst durch Subsidien befähigten Stellen vereitelt und die Habenzinsen bleiben höher, als es sonst der Fall wäre.