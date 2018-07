Auktion Ketterer

Die Stuttgarter Versteigerung – Umsatz rund 500 000 DM – zeichnete sich durch hohe Preise für die in die 1800 Nummern Graphik eingebetteten fünfzig Gemälde aus – ein neuer Zweig seines Hauses, den Ketterer mit Glück und Erfolg pflegt. Ein früher Braque aus der Sammlung Borst brachte 21 000 DM. Ein Monet, 1881, Dame mit Hund, kam aus Amerika und ging für 18 500 DM dorthin zurück! Doch stabilisierte sich auch der Markt für deutsche Bilder: Ein gemalter Akt von Lehmbruck 16 500 DM (!), August Macke, Parkweg, 7500 DM (Hamburger Kunsthalle); kräftige Bilder von Schmidt-Rottluff aus den Jahren 1912–13: 3200 bis 4100 DM, am schönsten der „Strauß von gelben Lupinen“. Teuer war ein kleines Bild von Klee, Beflaggtes Haus (6800 DM, deutscher Sammler). Ein Bild Kirchners, zwei Kühe, 2900 DM, wurde fast von den Preisen der frühen leidenschaftlich mit Farbstift hingeschriebenen. Pastelle Kirchners und seiner späten Farbholzschnitte übertroffen (Pastell, Zwei Akte, 2000 DM, „Ausgelassene Kühe“, farbiger Holzschnitt, 2200 DM). Die expressionistische Graphik zog weiter an. Die schönen Lithographien von Toulouse-Lautrec wurden, wie der kürzlich hier abgebildete übermalte „Jockey“ (10 500 DM) und die „Grande Loge“ (7000 DM), zwar zum Teil hoch bezahlt, aber nicht mehr so heftig geboten wie in den vergangenen Jahren. In Amerika ist die Toulouse-Lautrec-Mode vorüber, und die Stunde der europäischen Sammler kommt wieder.

Das Ausgebot des aus USA zurückgekehrten Struwwelpeter-Manuskriptes und sein Zuschlag mit 41000 DM an die Stadt Frankfurt, im Scheinwerferlicht der Sender und der Bildreporter, zeigte neue Wege, die Öffentlichkeit an Kulturgut zu interessieren. Erst wenn diese vorbereitet ist, fühlt sich die öffentliche Hand ermutigt, einen nationalen Gefühlswert, der im Grunde eine Kindheitserinnerung jedermanns ist, auf die Dauer zu sichern.

Die Wanderung kultureller Güter über den Ozean und zurück verliert immer mehr Sensationscharakter, der atlantische Kulturkreis wächst auch auf diesem Gebiet zu einer Einheit zusammen.

Erhard Göpel