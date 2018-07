Inhalt Seite 1 — Die alte Lokomotive Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hellmut Holthaus

Grün sind die beiden Personenwagen, rot ist der Güterwagen, schwarz die Lokomotive, blendendweiß der Wasserdampf, der oben aus dem Schornstein quillt und unten den Raum zwischen Fahrgestellen und Bahnkörper füllt, so daß es aussieht, als schwebe der Zug auf weißen Wolken.

In der Nacht aber bemerkt man nichts als zwei goldgelbe Lichter, die langsam näher kommen. Seht sie euch genauer an, überzeugt euch selbst: es sind zwei Petroleumlampen von der Sorte, wie sie die Großmutter hatte, mit Glaszylindern, Dochten und kleinen Messingschräubchen.

So zieht die alte Lokomotive ihren kleinen Zug von der Hauptstrecke rechts des Rheins in den Schwarzwald und wieder zurück, über Holz- und Eisenbrücken, vorbei an Wäldern und Bächen, manchmal atemholend auf Bahnhöfen, die aus nichts als einem einsamen Häuschen oder gar nur einer Bank bestehen. So fährt sie durch diese Welt der Lokomotivgiganten, funkelnden Autokolosse, Düsenflugzeuge, Atomspaltmaschinen, Radarstrahlen, langen, mittleren, kurzen und ultrakurzen Wellen. So fährt sie seit mehr als neunzig Jahren.

Neunzig Jahre. Auf einem Schild am Führerstand kann man es lesen, daß sie im Jahre 1860 zu Hannover-Linden gebaut worden ist.

Das Auto, in dem ich vor zehn Jahren saß, ist längst verschrottet. Das Flugzeug, das mich vor zehn Jahren über Land und Meer trug, ist auch verschrottet. Denn inzwischen haben wir neue Flugzeuge und neue Autos, wir machen uns nicht lächerlich mit alten Karren. Zehn Jahre sind für die Technik eine lange Zeit. Wie ein urzeitlicher Gott verzehrt sie ihre eigenen Kinder, kaum daß sie sie hervorgebracht hat; und immer neue setzt sie in die Welt, um sie Sofort wieder zu verschlingen.

Nur die alte Lokomotive nicht. Zwar, auch an ihr hat sich der eisenschaffende und eisenfressende Götze versucht, aber er hat sich die stählernen Kiefer dabei ausgerenkt, sie ist nicht tot zu kriegen. Sie rollt bergauf und bergab bis auf diesen Tag, ein robustes Stück aus einer versunkenen Welt, ein Dorn im Auge des Fortschritts und ein Zahnschmerz für den Zahn der Zeit.