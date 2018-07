In den letzten Monaten war die Umsatzentwicklung der Verbrauchsgüter, wie einzelne Berichte und fortlaufende Marktbeobachtungen zeigen, sehr positiv. Aus fast allen Zweigen der Konsumgüterindustrie werden beachtliche Umsatzsteigerungen gemeldet, und auch die weiteren Aussichten sind durchaus günstig zu beurteilen. Das gilt speziell bei Beachtung der ländlichen Gebiete, denn wie der Direktor des Bayerischen Bauernverbandes, M. d. B. August Lücker, kürzlich sagte, ist die Landwirtschaft mit zehn Mrd. DM Kaufkraft der größte Abnehmer und Auftraggeber der gewerblichen Wirtschaft, eine Stärkung des Binnenmarktes entspricht also einem allgemeinen Interesse.

Bei der Beobachtung dieser Entwicklung konnte die bemerkenswerte Feststellung getroffen werden, daß der Hauptanteil an der Steigerung des Umsatzes auf die ländliche Bevölkerung fällt. Die wichtigste Schlußfolgerung, die sich hieraus ergibt, ist wohl die Tatsache, daß man sich in den Kleinstädten, in der Provinz und auf dem flachen Land bewußt oder unbewußt mehr denn je um einen ausgleichenden Anschluß an den großstädtischen Lebensstandard bemüht. Sicher geht es hier nicht um eine bloße Assimilierung von Großstadtgewohnheiten, sondern vielmehr um den Wunsch, Rückstände (insbesondere in bezug auf den allgemeinen technischen Fortschritt, wie er sich auf allen Lebensgebieten bemerkbar macht) möglichst schnell aufzuholen. Dieser Wunsch ist um so begreiflicher, wenn man bedenkt, daß die Produktivität der Landwirtschaft in den letzten fünf Jahren um 52 v. H. gestiegen ist, während die Industrie im gleichen Zeitraum nur eine Zunahme von 40 v. H. verzeichnet. Darum werden in allen ländlichen Bezirken stark erhöhte Ansprüche an die gesamte Lebensweise gestellt, die sich gleichermaßen auf Wohnweise, Wohneinrichtung, Haushaltsgeräte, Bekleidung und Ernährung erstrecken. Aber auch die Anforderungen an alle Gegenstände des persönlichen Gebrauchs sind erheblich gestiegen, wobei allerdings die Frage nicht ganz leicht zu beantworten ist, ob diese Entwicklung allein durch die erhöhten Ansprüche des Verbrauchers oder – nach dem alten volkswirtschaftlichen Grundgedanken, daß Bedürfnisse dadurch geweckt werdet, daß man sie so zu befriedigen sucht, als ob sie schon vorhanden wären – auch durch die Industrie ausgelöst worden sind. Feststeht jedenfalls, daß die ländliche Bevölkerung gern zu den qualitativ höherwertigen Verbrauchsgütern greift. Das trifft auch auf die Nachfrage im bisher leicht vernachlässigten Bekleidungsabschnitt zu: auf Damen- und Herrenoberbekleidung, Mäntel, Wäsche, Strümpfe und Schuhwerk. Besonders groß ist die Nachfrage nach Markenartikeln.

Bei den Beobachtungen während der letzten Monate wurde sogar die Feststellung getroffen, daß die Bereitschaft, nach dem Katalog eines Versandhauses zu kaufen, auf dem flachen Land nicht gestiegen ist, sondern daß sich im Gegenteil der Wunsch verstärkt, die Verbrauchsgüter vom Einzelhandel zu beziehen, bei dem Gelegenheit besteht, die Ware selbst zu prüfen. Es ist daher anzunehmen, daß der Wettbewerb zwischen dem Einzelhandel und den großen Versandgeschäften in der nächsten Zeit noch schärfer werden wird. Bereits jetzt müssen die Versandhäuser erhebliche Anstrengungen machen, um dieser Entwicklung entgegentreten zu können.

Wenn die Marktbeobachtungen klar ergeben haben, daß der Großteil der bei allen Konsumgütern eingetretenen Umsatzsteigerung auf den erhöhten Verbrauch auf dem Land zurückzuführen ist, dann kommt damit gleichzeitig zum Ausdruck, daß der im wahren Sinn des Wortes krisenfeste Konsument in den ländlichen Bezirken zu suchen ist. So lange aber nur der verschärfte Wettbewerb zwischen dem anonymen Erzeugnis und dem Markenprodukt die zufällige Ursache für eine solche positive Entwicklung auf dem Verbrauchsgütermarkt bleibt, die eigentlich durch eine auf lange Sicht geplante Werbung hätte erfolgen sollen, so lange wird der ländliche Markt auch nicht in seiner ganzen Breite und Bedeutung erschlossen werden können. Johannes Pipping