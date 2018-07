Die DEMAG AG, Duisburg, die mit etwa 350 Mill. DM Jahresumsatz, in der Spitzengruppe der deutschen Maschinenbauanstalten liegt und wieder ein sehr gutes Beschäftigungs- und Ertragsjahr hinter sich hat, macht anläßlich der Vorlage ihrer Bilanzzahlen für 1953 bemerkenswerte Vorschläge zur Abschreibungspolitik. Der noch nicht befriedigte Investitionsbedarf der Montanindustrie beziffert sich auf mehrere Milliarden DM. Nur die Ausschöpfung aller Kapitalquellen kann das Modernisierungs- und Erweiterungsprogramm finanzieren. Das heutige System der steuerlichen Abschreibungen bremse jedoch, wie die DEMAG erklärt, den günstigen Konjunkturablauf, denn sie nehme der Industrie die durchaus noch offenen Möglichkeiten, sich eigene Mittel für die Erneuerung des Produktionsapparates zu verschaffen. Da sich die Maschinenpreise gegenüber 1948/49 um mindestens 40 v. H. erhöht hätten, erlauben die Abschreibungen auf alte Maschinen nicht die Wiederbeschaffung zu Preisen, die das Vier- bis Fünffache der nach dem DM-Eröffnungsbilanz-Gesetz zulässigen Buchwerte betragen und höher sind als die Anschaffungswerte der Jahre 1948/50.

Wenn auch die geplante Körperschäftssteuer-Senkung von 60 auf 45 v. H. eine Erleichterung bringe, so doch keine Lösung. Die degressive Abschreibungsmethode für langlebige bewegliche Gegenstände, soweit sie nach dem 31. Dezember 1951 angeschafft wurden, bedeutet, wie die DEMAG feststellt, nur eine vorübergehende finanzielle Hilfe. Sie sei jedoch kein Anreiz zu einer angemessenen Investitionstätigkeit, da sie der erheblichen Preissteigerung bei der Anschaffung neuer Maschinen (zwecks Austausch mit alten Maschinen) nicht Rechnung trage. In diesem Zusammenhang verweist der DEMAG-Vorstand auf ausländische Regierungen, die daraus bereits die Folgerungen zugunsten ihrer Industrien zogen. So habe z. B. neuerdings auch England durch eine Regelung, derzufolge 21 v. H. über dem Anschaffungswert zur Bildung steuerfrei gestellter Sonderrücklagen zugestanden werden (die auch bei Inanspruchnahme dieser Rücklagen steuerfrei bleiben), eine sehr vernünftige aktive Konjunkturpolitik getrieben. Die DEMAG verweist darauf, daß zur Bewältigung der großen Bauaufträge als dem Ausland auch die Aufrechterhaltung eines starken Binnenmarktes Voraussetzung sei und daß es in Kürze gelingen müsse, neben einer investitionsfördernden Neuordnung der gesamten Abschreibungsfrage den Kapitalmarkt für die Industrie ergiebig zu gestalten.

über die Geschäftslage dieses Warenhauses des Maschinenbaues mit seinen breitgelagerten und konjunkturell ausgleichenden Produktionssortimenten ist zu hören, daß die fakturierten Umsätze 1953 nach einer 40-v.-H.-Erhöbung gegenüber 1952 (rund 250 Mill. DM) den höchsten Nachkriegsstand erreicht hätten. Die Preise für Rohmaterialien wären dabei um 7 bis 9 v. H. zurückgegangen, während andererseits die Gehaltskosten um 8,5 v. H. und die Lohnkosten um 9,5 v. E. gestiegen sind. Da aber der Materialanteil in den Kosten überwiegt, ergab sich insgesamt eine geringe Kostensenkung, die voll durch die Preissenkungen bei den Fertigfabrikaten, also in Verkaufsgeschäft auf den Innen- und Außenmärkten, eingesetzt werden mußten. r l t.