In dem Streit zwischen dem Senator McCarthy und dem Heer, der seit mehr als sieben Wochen der amerikanischen Presse die Schlagzeilen liefert und die Fernsehprogramme beherrscht, spielen die in dieser „Schau“ auftretenden Personen, wie der Heeresminister Stevens und sein Berater Adams, der Schütze Schine und sein Freund Cohn nur noch nebensächliche Rollen. Der Hauptkampf geht nunmehr um die Vollmachten der Exekutive und der Legislative, und dadurch ist das Interesse aller am politischen Leben der Nation teilnehmenden Kreise erheblich gestiegen.

Nach der Verfassung hat der Präsident die uneingeschränkte Autorität über die Exekutive, während der Kongreß die gesamte gesetzgebende Gewalt besitzt. In diese Vollmacht des Kongresses ist das Recht zur Untersuchung des Regierungsapparates eingeschlossen, wenn es sich um Änderungen dieses Apparates handelt, die gesetzlich verankert werden müssen. McCarthy legt nun dieses Untersuchungsrecht dahin aus, daß jeder Beamte und Angestellte der Regierung, einschließlich der Wehrmachtsangehörigen, den Vorsitzenden der Kongreßausschüsse auf Befragen Informationen über sein Arbeitsgebiet geben muß, selbst wenn es sich um Dinge handelt, die „nur für den Dienstgebrauch“ bestimmt sind.

Der Konflikt über die Vollmachten wurde durch die Mitteilung McCarthys ausgelöst, ein junger Offizier des Abwehrdienstes des Heeres habe ihm Auszüge aus einer schriftlichen Warnung des Bundeskriminalamtes (FBI) an das Heeresministerium vor kommunistischer Infiltration im Signalkorps in Fort Monmouth gegeben. Der Senator benutzte dieses Dokument zur Stützung seiner Anklage, das Heeresministerium sei in der Ausrottung kommunistischer Spione und Umstürzler nachlässig gewesen.

Nachdem Eisenhower als Chef der Exekutive in einem Erlaß allen ihm unterstellten Beamten, Angestellten und Offizieren verboten hatte, McCarthy Auskünfte über bestimmte interne Vorgänge, Besprechungen und Entscheidungen zu geben, stellte nunmehr der Generalstaatsanwalt (Justizminister) in einer vom Präsidenten gebilligten Verfügung fest, daß niemand sich das nach der Verfassung dem Präsidenten allein zustehende Recht zur Erteilung von Anweisungen an Angehörige der Exekutive anmaßen dürfe, selbst dann nicht, wenn eine solche Anweisung angeblich dazu bestimmt sei, „die Sicherheit der Nation zu schützen“. Obwohl McCarthy und seine Informationsquelle nicht namentlich genannt waren, konnte kein Zweifel darüber bestehen, wer gemeint war.

Der Präsident und sein Justizminister stützen sich in ihrer Verfügung auf die Bestimmung des Strafgesetzbuches, nach der es ein „Verbrechen“ ist, wenn geheime oder nur für den Dienstgebrauch bestimmte Informationen ohne besondere Genehmigung an Personen gegeben werden, die nicht der Exekutive angehören. Erlasse des Präsidenten spezifizieren die Beschaffenheit derartiger Genehmigungen und verfügen, daß Strafanzeige erfolgen muß, wenn deren Bestimmungen nicht beachtet werden.

McCarthy vertritt dagegen den Standpunkt, daß die Erlasse des Präsidenten dann unwirksam sind, wenn Auskünfte in der Absicht erteilt werden, Untersuchungen der Legislative zu unterstützen. Um diesen Standpunkt zu unterstreichen, richtete der Senator an „die zwei Millionen“ Regierungsangestellte die Aufforderung, ihm jede ihnen bekannte Information über kommunistische Spionage und Infiltration zugehen zu lassen, wobei er die Zusicherung gab, er werde niemals irgendeiner Stelle Angaben über die Informationsquelle machen. Dem Senator kommt der Wortlaut des Eides zu Hilfe, der es den Beamten zur Pflicht macht, die Nation „gegen alle äußeren und inneren Feinde zu verteidigen und zu schützen“. Selbstverständlich verpflichtet der Eid aber auch zum Gehorsam gegenüber dem Präsidenten. McCarthy vertritt daher die Auffassung, daß jeder Regierungsangestellte sich darüber klar werden müsse, wann der Patriotismus von ihm fordert, der Verpflichtung zur Verteidigung des Staates den Vorrang vor der Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber dem Präsidenten zu geben.

Während der Präsident und McCarthy eindeutig ihre Positionen in diesem Kampf um die Grenze zwischen den Vollmachten der Exekutive und denen der Legislative bezogen haben, ist keine einheitliche Stellungnahme des Kongresses und der Parteien zu erkennen. Beobachter erwarten, daß bei dem evenpolitische Beobachter erwarten, daß bei einem eventuellen Antrag über die Begrenzung der Untersuchungen des McCarthy-Ausschusses alle 48 demokratischen Mitglieder des Senats für den Antrag stimmen werden. Dagegen lehnen alle Beobachter es ab, schon jetzt eine Beurteilung der möglichen Rückwirkungen des Vollmachten-Konfliktes auf die Anfang November stattfindenden Kongreßwahlen abzugeben. Ernst Krüger