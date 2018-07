Inhalt Seite 1 — Die Montanhausse war längst fällig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Endlich ist nun das eingetreten, was eigentlich seit Jahren auf der Hand lag: Die Börse hat die Montane entdeckt! In den Tagen vor Pfingsten hatten die Makler alle Hände voll zu tun, um Montan-Aktien in den notwendigen Mengen herbeizuschaffen. Obgleich die Kurse kräftig kletterten, blieben überraschenderweise bislang die sonst üblichen Gewinnmitnahmen des Berufshandels aus. Nach den Steigerungen der letzten Wochen muß natürlich mit ihnen gerechnet werden, aber da die meisten Montan-Nachfolger noch relativ niedrig bewertet werden, dürfte eine solche Reaktion eher eine Konsolidierung der Kurse herbeiführen als einen Tendenzumschwung einleiten. Wer auf seinen Montanen seit der Währungsreform sitzengeblieben ist, hat es nicht zu bereuen brauchen, und wer es auch in Zukunft noch tut, wird aller Wahrscheinlichkeit nach weiter auf der Gewinnerseite liegen. Wie sich die Montan-Nachfolger seit Februar dieses Jahres entwickelt haben, zeigt nachfolgende Übersicht:

19.2. / 2.4. / 29.5. / 4.6.

Dt. Edelstahl 99 103 112 1/2 137

Dortmund-Hörder 70 71 80 86 1/4

Gelsenkirchen Bergw. 73 75 1/2 81 3/4 88 3/4

Hoesch (neue) 81 80 1/2 92 93 1/4

Nordwestdt. Hütten 88 88 95 3/4 102 1/2