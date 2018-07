Es ist die echte Bescheidenheit des Wissenden, die dieses Buch von

Arthur Grimble: „Insel der Geister“ (im Marion von Schröder-Verlag, Hamburg, 16,80 DM).

so sympathisch macht. Als Greenhorn vom englischen Kolonialamt in die Welt hinausgeschickt, hat er später als Distriktskommissar Jahre hindurch das Insel-Archipel der Gilbert Islands im Pazifik verwaltet und uns hier einen Erlebnisbericht darüber gegeben. In ihm überschneiden sich zwei Aspekte; der eine gewollt, der andere vielleicht ungewollt: Wir empfangen nicht nur ein atmosphärisches Bild dieser entlegenen Inselwelt mit den Sitten und Bräuchen ihrer Bewohner, sondern auch einen sehr unmittelbaren Eindruck von den Gepflogenheiten und Methoden britischer Kolonialverwaltung aus dem Wesen des Schreibenden selbst. Und eben dies läßt uns am kleinen Beispiel verstehen, was dem großen Empire seinen Bestand sichert und gesichert hat.

Hinzu kommt, daß der Autor über eine natürliche Erzählergabe verfügt, und seine skizzenhaft lebendigen Schilderungen zeugen nicht nur von scharfer Beobachtungsgabe, sondern auch von einem bisweilen geradezu hintergründigen Humor. So etwa, wenn er berichtet, wie er einen halbverrückten Messerstecher unter Lebensgefahr zur Vernunft bringen oder bei einer schwierigen Geburt als Hebamme Hilfe leisten mußte, weil die Eingeborenen in vertrauensvoller Naivität vom weißen Manne einfach alles erwarten und verlangen. Seine Schilderung alter kultischer Bräuche und ihrer Entstehungsgeschichte verrät Forscherinstinkt und ein Einfühlungsvermögen, das in der Praxis eine reichlich harte Probe zu bestehen hatte, als er unter einem schmerzhaften Ritual als Novize in den Clan des Sonnensteins aufgenommen wurde. Weder dies noch anderes gelegentliches Mißgeschick hat ihn jedoch in seinem Wunsche erlahmen lassen, das Herz der ihm anvertrauten Eingeborenen zu gewinnen. Und als besonders bezeichnend möchte ich aus seinem Buch diesen Satz herausgreifen: „Das Schlimmste an der Einmischung in die Bräuche primitiver Völker, auch wenn es zu ihrem Besten geschieht, ist, daß man damit schließlich ihren nationalen Lebenswillen tötet.“

So erlebt man ein echtes Stück Südsee und nicht jene Welt mit dem fatalen Schallplattenklang, die wir bereits bis zum Überdruß genossen haben oder wie sie sich in den Büchern reiselustiger Literaten widerspiegelt. Und wenn der Autor – noch an seinen Erinnerungen hängend – am Schluß die Feder mit den Worten aus der Hand legt: „Aber das ist eine andere Geschichte ...“, dann wünscht man: hoffentlich erzählt er sie uns recht bald. – Die Übersetzung von Hansjürgen Wilde und Barbara Klau zeigt ein erfreuliches Niveau. g. t.