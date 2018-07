Inhalt Seite 1 — Eine Stadt hat Ehrgeiz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kassel, im Juni

In Kassel war’s, wo der gewagte Satz: „Auch eine restlose Zerstörung habe etwas Gutes in sich“, gesprochen wurde. Nun ist der Satz zwar nicht ganz korrekt – er müßte genauer heißen: jede Zerstörung könne etwas Gutes nach sich ziehen – aber wer in Kassel vor dem Hauptbahnhof steht (oder an irgendeinem anderen beliebigen Punkt der alten Residenzstadt), der weiß auch ohne Präzision, was gemeint ist. Kassel gehört zu den am schwersten gebombten Städten des Krieges. Wer in Kassel an die Arbeit ging, baute nicht „wieder“ auf, er baute neu.

Wie radikal stellen sich die Probleme eines Neuaufbaues nach solch gründlicher Vernichtung! Mit welchem Feingefühl müssen Pläne geschaffen, Bauten ausgeführt, Straßen angelegt werden, wenn ein Ineinandergreifen von Tradition und Moderne in einer alten Stadt gelingen soll. Kassel hat den Mut zu soicnem Aufbau gefunden.

*

Da ist zum Beispiel in diesen Tagen das Modell des neuen Staatstheaters zur Besichtigung freigegeben worden. Kassels altes Staatstheater war ein ebenso großzügiges wie fragwürdiges Geschenk Wilhelms II. an die Stadt: ein Bau mit dem großen Prunk der Gründerjahre, viel zu groß für die kleine Stadt, mit Riesenbühne und Riesenaufwand. Nun gut: solange Wilhelm II. das Deutsche Reich regierte, bezahlte er aus seiner Privatschatulle das unvermeidliche Kasseler Theaterdefizit. Unter der Weimarer Republik hatte es das Land Hessen schon schwerer. In den glorreichen zwölf Jahren dagegen spielten derartige Gelder keine Rolle.

Dieses Prunkgebäudes also sind die Kasseler durch einen Bombenangriff beraubt worden. Auf dem zur Friedrichsaue absteigenden Friedrichsplatz soll auch das neue Theater stehen. Der Entwurf von den Professoren Scharoun und Matern wurde im Jahre 1952 fast einhellig von einer kompetenten Jury als der beste unter über hundert Einsendungen ausgezeichnet. Zu diesen Einsendungen hatte die Stadt Kassel einen Preis ausgeschrieben.

Das nun fertige Modell freilich ist für alle Menschen, die mit Sentiments an alter Residenztheaterzeit hängen, ein arger Schock. Der Mittelpunkt des Neubaues wird das Bühnenhaus sein, um das mehrere Flügel gruppiert werden. Der Zuschauerraum soll 1000 Plätze bekommen und so in den absteigenden Hang hineingebaut werden, daß der Neigungswinkel des Geländes für die Sitzordnung ausgenutzt wird. Außerdem ist der Zuschauerraum besonders breit, so daß man auch in den hintersten Reihen näher als gewohnt an der Bühne sitzen wird. Das Bestechende dieses Theaterneubaues ist die Anpassung an das Gelände. Das Modell ist sachlich, ohne zu kühl und zu streng zu wirken. Bühne und Bühneneinrichtung sind auf praktische Theaterarbeit zugeordnet und nicht auf Repräsentation – was viele zum Beispiel dem neuen Frankfurter Theater vorwerfen.