Welcher Redner wäre sich heute des Beifalls von rechts bis links nicht sicher, wenn er eine Lanze für den Mittelstand bricht? Und wie schwillt der Beifall, wenn man nicht nur spricht, sondern auch verspricht – natürlich Geld verspricht, zudem noch in nicht geringer Höhe und selbstverständlich zu Bedingungen, die ungewöhnlich günstig erscheinen?

Da ist die Aktion verschiedener großstädtischer Sparkassen zu Nutzen von Handwerk, Handel, Landwirtschaft und der freien Berufe mit allen Mitteln der Publizität gestartet worden: „So helfen die Sparkassen“ – siehe einschlägige Anzeigen – „allen“ Kreisen der örtlichen Bevölkerung und verwenden alle verfügbaren Mittel sinnvoll, zu angemessenen Bedingungen und entsprechend den jeweils zu Tage getretenen Bedürfnissen für Zwecke, die der Stadt und ihren Bürgern dienlich sind“. Es werden (in dem einen Fall) 20 Mill. DM bereitgestellt. Bei Tilgungsdarlehen mit einer Laufzeit von zwei bis zehn Jahren beträgt der Zinssatz 7 1/4 v. H. p. a. netto, so heißt es weiter.

Daß in der Werbung das Positive herausgestellt wird, ist bekannt und berechtigt. Die Häkchen und Haken seien darüber aber nicht übersehen. Da ist nämlich der Fragebogen, den der um Darlehen nachsuchende Mittelständler auszufüllen bewogen wird. Daß die gewährenden Kassen wissen wollen, mit wem sie es zu tun haben, ist nur natürlich. Besagter Fragebogen geht aber weiter; denn unser Mann muß auch noch die vom Buchprüfer testierte Bilanz vorlegen – ein Dokument also, das bei Handwerkern, die solche Darlehen brauchen, nicht immer gleich verfüglich ist. Ein Testat dieser Art erfordert die Umstellung der üblichen Notizbuchrechenführung auf Bilanzreife und zusätzliche Ausgaben für den Buchprüfer, der natürlich nicht umsonst unterschreibt. Und dann beträgt der Zinssatz mindestens 7 1/4 v. H. netto. Und dann wird das Darlehen, das über Sonderkonto läuft (womit die Saldierungsmöglichkeit entfällt), unter Abzug des sogenannten Verwaltungskostenbeitrages – für die volle Laufzeit – ausgezahlte Dieser beträgt 1 bis 5 v. H. je nach Laufzeit. Weil aber eine zu kurze Darlehensgewährung bei unseren Mittelstandsverhältnissen praktisch nicht in Frage kommt, tendiert dieser Beitrag zur oberen Grenze. Das 2000-DM-Darlehen ist folglich nur 1900 DM wert, während der Zins selbstverständlich auf die volle Summe abgestellt ist. Wer nachrechnet, wird feststellen, daß im Durchschnitt der Darlehenslaufzeit aus den 7 1/4 v. H. mehr als 9 v. H., um nicht zu sagen 10 v. H., geworden sind, verbunden mit Fragebogen, Wirtschaftsprüfer, Angaben über Konten (bei anderen Kreditinstituten natürlich, sonst käme man ja nicht zur erstrebten Ausschließlichkeit der Kundenbetreuung...) und anderen schönen Dingen mehr. Die Mittelstandsfreundlichkeit ist damit aber noch nicht erschöpft; denn die Darlehenstilgung setzt nämlich sofort und in gleichen Raten ein, somit zu einem Zeitpunkt, in dem die mit dem Darlehen angeschafften Werte sich noch gar nicht ausgezahlt haben können.

Werbung in allen Ehren – aber was unterscheidet diese Darlehensaktion eigentlich vom üblichen Kredit? Die Kosten für den Darlehensnehmer sind nicht niedriger als anderswo. Ansonsten darf er noch Fragebogen ausfüllen. Werden die Sparkassen mit einer solchen Aktion nicht den Mittelstand – bei allem guten Willen, ihn zu betreuen – zum Widerspruch herausfordern? K. P.